La organización Revuelta vinculada a Vox presume de la colaboración de Roro en la recogida de alimentos: “Hoy a Pablo le apetecía a salvar a los valencianos”

Tuit de @Revuelta agradeciendo a Roro y Pablo su participación. (X)

“La unidad nacional, las condiciones materiales óptimas para nuestros compatriotas, la defensa de la familia o la lucha frente el individualismo son parte fundamental de nuestro movimiento juvenil”. Con esta frase, entre muchas otras que ensalzan la “patria“ y la “Nación” -con mayúsculas-, se define Revuelta, la organización vinculada a la extrema derecha y a Vox, que ahora presume a través de sus redes sociales de la colaboración de Roro y Pablo para su campaña de recogida de alimentos destina a ayudar a los damnificados por la DANA.

La creadora de contenido, que se hizo conocida por subir videos a TikTok en los que cocina lo que le apetece a su novio mientras narra con una voz dulce e infantilizada todo el proceso, ha aparecido en la cuenta de X (antes Twitter) de Revuelta, que agradece la ayuda de la pareja en Arganda del Rey (Madrid). “Hoy a Pablo le apetecía a salvar a todos los valencianos”, comentan junto al video, en el que imitan la frase que la joven utiliza en todos sus videos.

Hoy a Pablo le apetecía a salvar a todos los valencianos.



GRACIAS RORO Y PABLO POR ESTAR AYUDANDO A REVUELTA EN ARGANDA.



Honor ❤️ pic.twitter.com/tf2ZIIAK2J — Revuelta (@revuelta_es) November 2, 2024

Revuelta y el ataque a Sánchez en Paiporta

Revuelta lleva días recogiendo alimentos y otros objetos necesarios para limpiar y achicar agua en los pueblos que han sido arrasados por la DANA, al tiempo que incita el odio contra el Gobierno, una tarea en la que sus voluntarios llevan inmersos meses. Pero ahora, habrían dado un paso más allá.

Según ha publicado elDiario.es, uno de los voluntarios vinculado a Revuelta reconoce en un chat que estaban implicados en el ataque que sufrió el pasado domingo el presidente del Gobierno en su visita a Paiporta. Según detallan, un joven llamado Adrián Campos, que se presenta como “voluntario” de una delegación de Revuelta en Valencia, habría comentado en un grupo de un grupo de WhatsApp que la propia organización estaba presente. “Estamos los de mi asociación aquí, les hemos destrozado el coche, pero solo le hemos podido dar con un palo en la espalda”, habría escrito, según elDiario.es que también recoge otro mensaje: “No sé qué habrá pasado después pero de nuestra zona ha salido vivo”.

El coche en el que circulaba Pedro Sánchez al momento de su retirada (X)

Luego, Campos aseguraba que él no estaba presencialmente en Paiporta (afirma que permanecía en Benetússer), pero que conoce a varios de los jóvenes que han protagonizado los disturbios. “Los de la asociación han coincidido [con la comitiva oficial], no te voy a especificar lo que han hecho, pero han coincidido con él y han hecho cosas”, habría declarado ante el medio en una conversación telefónica. “Yo no pertenezco a la asociación, soy voluntario”, especificaba.

El medio asegura que la Policía investiga ahora estas conversaciones que habrían tenido lugar en el seno de Revuelta, que también estuvo detrás de la convocatoria de las violentas protestas llevadas a cabo en Ferraz en noviembre de 2023. No obstante, ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska no ha querido detallar si detrás de los lanzamientos de objetos hay miembros de ultraderecha. “Se está investigando y no quiero adelantar las conclusiones que se tienen que sustentar en elementos objetivos”, ha expresado.