Mónica García quiere derogar la ley que permite la gestión privada de hospitales públicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su equipo trabaja en derogar la Ley 15/97 que permite la gestión privada del Sistema Nacional de Salud (SNS). En una entrevista con El País, García ha considerado que la colaboración público privada en la sanidad “se ha pervertido”, para convertirse en “una parásita público-privada”, motivo por el que elaborarán una nueva normativa de gestión pública y de integridad del SNS “para poner coto a este tipo de prácticas”.

García se refiere así al escándalo que ha saltado en la sanidad pública madrileña. Una exclusiva de El País reveló que el CEO de Ribera Salud, empresa privada gestora del Hospital Universitario de Torrejón, pidió a sus subordinados aumentar las listas de espera y rechazar pacientes para incrementar los beneficios del centro.

El diario tuvo acceso a unos audios grabados durante una reunión del hospital público, en la que Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, indicaba que el centro había hecho un esfuerzo para reducir las listas de espera entre 2022-2023, para luego pedir “desandar el camino” con el objetivo de alcanzar "un EBITDA [rentabilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”. Posteriormente, proponía rechazar pacientes no cápita (de fuera de la población de referencia del hospital) que no resultasen rentables. Posteriormente, se revelaron instrucciones que pedían reutilizar material sanitario de un solo uso.

García denunciará a Madrid ante la Fiscalía

Imagen de la fachada del Hospital de Torrejón. (COMUNIDAD DE MADRID)

"Lo que hemos escuchado en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirón desde hace muchos años: un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados aparte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y cómo no, la connivencia de la Consejería de Sanidad“, ha valorado García en una entrevista con El País.

La ministra ha recordado que se trabaja tanto desde Sanidad como desde su partido político, Más Madrid, en iniciar acciones legales contra la Comunidad de Madrid “por un delito de lesiones contra los pacientes”. Además, el equipo de García ha solicitado a Isabel Díaz Ayuso que abra una investigación sobre los hechos denunciados en el Hospital de Torrejón. Hasta ahora, la Consejería de Sanidad madrileña ha concluido que “no existe evidencia” de irregularidades en el funcionamiento del centro.

Más allá de los mecanismos jurídicos, García ha asegurado que desde el Gobierno se trabaja en crear una nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud “que le pone coto al ánimo de lucro, que establece unas normas claras de esa colaboración público-privada”. “Sobre todo blinda y protege nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión, frente al ánimo de lucro y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad”, ha indicado a El País.

La ministra planea también derogar la actual ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permitió la gestión privada de hospitales públicos. “El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, en una parásita público-privada”, ha indicado. García espera presentar la nueva normativa en el Consejo de Ministros a principios de 2026.