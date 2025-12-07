Madrid renueva las tarifas de taxi en 2026: aumento del 2,4% y ajustes según destino y horario

A partir de 2026, los taxis de Madrid aplicarán nuevas tarifas con una subida media del 2,38%, por debajo del IPC de noviembre (3%). (REUTERS/Violeta Santos Moura/Imagen de archivo)

El año que viene, los servicios de taxi en Madrid operarán con nuevas tarifas. Se trata de un ajuste que, aunque conlleva un incremento medio del 2,38% en los precios, es un aumento que se sitúa por debajo del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre de 2025, que ha alcanzado un 3%. Estas modificaciones serán efectivas a partir del 1 de enero de 2026, después de un proceso que ha contado con el respaldo de las principales asociaciones del sector y con los informes técnicos necesarios para equilibrar la calidad del servicio y el coste para usuarios y profesionales.

La medida, impulsada desde el Ayuntamiento de Madrid, responde tanto a la necesidad de adecuar las tarifas a la evolución de los precios y los costes operativos, como a la de mantener un estándar exigente en la prestación del servicio. Además, busca asegurar la viabilidad económica de las licencias y garantizar que los ciudadanos accedan a un precio equilibrado. La revisión tarifaria ha contado con la participación activa de entidades representativas de los taxistas, como la Federación Profesional del Taxi, la Asociación Gremial de Autotaxi y la Asociación Madrileña del Taxi, según ha comunicado el Consistorio.

En cuanto a la operativa diaria, el grueso de las modificaciones afecta a las distintas tarifas fijadas para los servicios de taxi en la ciudad. En la tarifa 1, que se aplica en días laborales de lunes a viernes entre las 7h y las 21h, los pasajeros seguirán pagando el mismo importe en el arranque del trayecto, pero el precio por kilómetro sube a 1,40 euros frente a los 1,35 euros actuales, y la tarifa por hora pasa a 27 euros en lugar de los anteriores 26,50 euros.

Tarifas especiales de taxi según horario y destino

Durante las noches, fines de semana y festivos, la referencia es la tarifa 2, que entra en vigor todos los días entre las 21h y las 7h, y cubre además los sábados, domingos y festivos de 7h a 21h. En este caso, el precio inicial del servicio se mantiene, pero el coste por kilómetro pasa de 1,50 a 1,60 euros, y la tarifa horaria se eleva de 28,50 a 29 euros.

Sin embargo, la tarifa 3, dirigida a los trayectos entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y las paradas situadas fuera de la M-30, se mantiene solo para recorridos que no superen los 9 kilómetros. En esta modalidad, vigente las 24 horas, una vez superado el trayecto inicial o el tiempo correspondiente, el taxímetro operará bajo la tarifa ordinaria que corresponda al horario y día, trasladando el importe exacto a la pantalla tarifaria. Esta tarifa excluye los servicios que sean pre contratados y conserva el importe inicial, mientras que los precios por distancia y tiempo se actualizan conforme a las tarifas principales.

También sigue vigente la tarifa 4, que establece una cantidad fija para los desplazamientos entre el aeropuerto y cualquier punto situado dentro del perímetro interior de la M-30, manteniendo su cuantía inalterada y sin admitir suplementos adicionales ni la suma de importes fijados para servicios pre contratados. Se trata de una medida pensada para asegurar transparencia y protección al usuario.

Actualización de tarifas urbanas e interurbanas y ajustes en suplementos

Una de las revisiones más destacadas tiene lugar en la tarifa 7, aplicable en trayectos urbanos inferiores a 1,45 kilómetros. Para estos viajes cortos, operativos las 24 horas durante todo el año, el precio de inicio subirá de 7,50 euros a 8 euros, una cifra que no experimentaba cambios desde la implantación de la tarifa en 2019. Los incrementos de los conceptos por distancia recorrida y tiempo empleado también replicarán los ajustes fijados en las tarifas 1 y 2, ajustando así toda la estructura tarifaria a la nueva realidad de costes del sector.

El suplemento aplicado en servicios que finalizan entre las 21h de los días 24 y 31 de diciembre y las 7h del siguiente, se incrementa desde los 6,70 euros actuales a un total de 7 euros, revisando así un precio que llevaba más de tres lustros sin cambiar. Según confirmó el Ayuntamiento, la actualización de este suplemento y de los precios mínimos responde a la necesidad de equilibrar los ingresos de los profesionales del taxi en jornadas marcadas por alta demanda y horarios dificultosos.

En paralelo a las actualizaciones de las tarifas urbanas, la Comunidad de Madrid ha aprobado idénticos incrementos en las tarifas interurbanas, de manera que la armonización entre los servicios prestados dentro de la capital y en su entorno metropolitano mantenga la coherencia y evite desequilibrios o distorsiones para profesionales y usuarios.

La Comisión de Precios del Consejo de Consumo ha considerado en su análisis datos sobre la evolución de los costes y la calidad del servicio durante el año 2025, abriendo un proceso de consulta con las principales asociaciones del taxi antes de dar luz verde a la nueva estructura tarifaria.

