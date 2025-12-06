España

Europa se blinda contra la ‘flota fantasma’ de Rusia: Reino Unido y Noruega desplegarán buques de guerra contra los submarinos del Kremlin

13 barcos patrullarán zonas sensibles como las instalaciones de gas y energía o los cables y tuberías submarinas

Guardar
Buque Tipo 26. (Royal Navy)
Buque Tipo 26. (Royal Navy)

El Reino Unido y Noruega han sellado un acuerdo de defensa sin precedentes. Han creado una flota combinada de buques de guerra y sistemas autónomos destinada a contrarrestar la amenaza de los submarinos rusos y proteger la infraestructura crítica en el Atlántico Norte. Según el Ministerio de Defensa británico, la nueva coalición naval operará a partir de diciembre de 2025 y tendrá un total de 13 buques.

El tratado ha recibido el nombre de ‘Lunna House’, antiguo centro de resistencia noruega durante la Segunda Guerra Mundial situado en las Islas Shetland. La ‘flota fantasma’ del Kremlin se ha convertido en una preocupación clave entre los europeos. La lista de barcos y submarinos que tienen la navegación prohibida en Europa es cada vez más extensa.

Los barcos escogidos son los Tipo 26, que están considerados entre los buques más avanzados del mundo en esta función. El acuerdo, valorado en 10.000 millones de libras (unos 11.600 millones de euros), refuerza la industria naval británica y supone un paso importante para plantar cara a este amenaza que sufre Europa.

Francia interceptó un buque de la flota fantasma rusa

Despliegue conjunto contra espías rusos

El núcleo del pacto consiste en una flota conjunta de fragatas antisubmarinas Tipo 26, compuesta por ocho unidades británicas y al menos cinco noruegas. Los 13 barcos noruegos e ingleses estarán respaldados por sistemas no tripulados, que patrullarán zonas sensibles y bandas estratégicas de comunicación, energía y gas, como los cables y tuberías submarinas vitales para Europa occidental.

Ambos países compartirán instalaciones de mantenimiento, tecnología y equipos para garantizar la plena interoperabilidad de sus fuerzas navales. Los buques patrullarán la franja oceánica comprendida entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido, foco de creciente actividad de la marina rusa. El acuerdo también prevé la integración de misiles noruegos de ataque naval, el desarrollo conjunto de torpedos o el uso de sistemas de detección de minas.

Esta nueva cooperación no solo busca blindar 1.000 kilómetros de infraestructura submarina, sino que fortalece la posición de ambos países en la defensa del flanco norte de la OTAN. La Alianza sigue mejorando su capacidad de actuación en distintos puntos, tras realizar un importante rearme en la zona oriental de Europa, donde hace frontera con Rusia.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

“Nuestras aguas se ven amenazadas”

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dicho que su país debe “colaborar con los socios internacionales para proteger la seguridad nacional”. La cooperación busca responder a un incremento del 30% en la presencia de buques rusos en aguas del Reino Unido en los últimos dos años, a través de la ‘flota fantasma’ con la que el Kremlin permanece alerta y busca información.

El pacto consolida 75 años de cooperación defensiva entre ambos países, miembros fundadores de la OTAN. Según ha subrayado la administración británica, esta operación se suma a otros pactos recientes con Alemania y Francia. “Cuando nuestra infraestructura crítica y nuestras aguas se ven amenazadas, damos un paso al frente”, ha asegurado el secretario de Defensa británico, John Healey.

La firma del acuerdo por parte de los titulares de Defensa británico y noruego se realizará en Downing Street, seguida de una visita a Portsmouth para impulsar la colaboración operativa con Ucrania. Ambos países han decidido incluir este acuerdo como una nueva ayuda para Zelenski.

Temas Relacionados

RusiaSubmarinosUcraniaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan Carlos I confiesa en sus memorias que no le gusta que le digan ‘emérito’: “Conservo de por vida el título honorífico de Rey”

El padre de Felipe VI ha mostrado su lado más personal en su libro ‘Reconciliación’, publicado en España el pasado 3 de diciembre

Juan Carlos I confiesa en

Carne de pato para los faraones, lechugas para los campesinos: así era la dieta en el Antiguo Egipto

La alimentación de los egipcios era muy variada, especialmente para la élite que tenía acceso a todo tipo de productos

Carne de pato para los

El Arrebato reivindica el pop aflamencado en su nuevo disco: “Ahora la música suena a un mismo sonido feo. Antes había calidad y diversidad”

‘Infobae España’ entrevista al sevillano, que publica su decimocuarto álbum, ‘El viaje inesperado’. “Vamos a perder la credibilidad de la música si seguimos así”, reflexiona al hablar de la IA

El Arrebato reivindica el pop

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

40 años de continuidad, tensiones y cambios abruptos ayudan a entender por qué el 21-D puede redefinir el destino político de la comunidad

De mayorías absolutas a pactos

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

Los expertos consultados por ‘Infobae España’ explican que el auge de este partido se debe a la fidelidad de su electorado, el empuje del voto joven masculino y el peso de los votantes con menor nivel educativo

La mitad de los que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De mayorías absolutas a pactos

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

DEPORTES

Los cruces del Mundial 2026:

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022