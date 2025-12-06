Europa se blinda contra la ‘flota fantasma’ de Rusia: Reino Unido y Noruega desplegarán buques de guerra contra los submarinos del Kremlin

Buque Tipo 26. (Royal Navy)

El Reino Unido y Noruega han sellado un acuerdo de defensa sin precedentes. Han creado una flota combinada de buques de guerra y sistemas autónomos destinada a contrarrestar la amenaza de los submarinos rusos y proteger la infraestructura crítica en el Atlántico Norte. Según el Ministerio de Defensa británico, la nueva coalición naval operará a partir de diciembre de 2025 y tendrá un total de 13 buques.

El tratado ha recibido el nombre de ‘Lunna House’, antiguo centro de resistencia noruega durante la Segunda Guerra Mundial situado en las Islas Shetland. La ‘flota fantasma’ del Kremlin se ha convertido en una preocupación clave entre los europeos. La lista de barcos y submarinos que tienen la navegación prohibida en Europa es cada vez más extensa.

Los barcos escogidos son los Tipo 26, que están considerados entre los buques más avanzados del mundo en esta función. El acuerdo, valorado en 10.000 millones de libras (unos 11.600 millones de euros), refuerza la industria naval británica y supone un paso importante para plantar cara a este amenaza que sufre Europa.

Francia interceptó un buque de la flota fantasma rusa

Despliegue conjunto contra espías rusos

El núcleo del pacto consiste en una flota conjunta de fragatas antisubmarinas Tipo 26, compuesta por ocho unidades británicas y al menos cinco noruegas. Los 13 barcos noruegos e ingleses estarán respaldados por sistemas no tripulados, que patrullarán zonas sensibles y bandas estratégicas de comunicación, energía y gas, como los cables y tuberías submarinas vitales para Europa occidental.

Ambos países compartirán instalaciones de mantenimiento, tecnología y equipos para garantizar la plena interoperabilidad de sus fuerzas navales. Los buques patrullarán la franja oceánica comprendida entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido, foco de creciente actividad de la marina rusa. El acuerdo también prevé la integración de misiles noruegos de ataque naval, el desarrollo conjunto de torpedos o el uso de sistemas de detección de minas.

Esta nueva cooperación no solo busca blindar 1.000 kilómetros de infraestructura submarina, sino que fortalece la posición de ambos países en la defensa del flanco norte de la OTAN. La Alianza sigue mejorando su capacidad de actuación en distintos puntos, tras realizar un importante rearme en la zona oriental de Europa, donde hace frontera con Rusia.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

“Nuestras aguas se ven amenazadas”

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha dicho que su país debe “colaborar con los socios internacionales para proteger la seguridad nacional”. La cooperación busca responder a un incremento del 30% en la presencia de buques rusos en aguas del Reino Unido en los últimos dos años, a través de la ‘flota fantasma’ con la que el Kremlin permanece alerta y busca información.

El pacto consolida 75 años de cooperación defensiva entre ambos países, miembros fundadores de la OTAN. Según ha subrayado la administración británica, esta operación se suma a otros pactos recientes con Alemania y Francia. “Cuando nuestra infraestructura crítica y nuestras aguas se ven amenazadas, damos un paso al frente”, ha asegurado el secretario de Defensa británico, John Healey.

La firma del acuerdo por parte de los titulares de Defensa británico y noruego se realizará en Downing Street, seguida de una visita a Portsmouth para impulsar la colaboración operativa con Ucrania. Ambos países han decidido incluir este acuerdo como una nueva ayuda para Zelenski.