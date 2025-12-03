Mundo

La OTAN evitó responder a las amenazas de Putin de entrar en guerra con Europa: “Lo vimos de militar, pero lejos del frente”

El secretario general de la alianza se refirió a las apariciones del jefe del Kremlin con los responsables del Ejército ruso para celebrar presuntos avances en Ucrania. También valoró las negociaciones de EEUU en Moscú

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado este miércoles responder a las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, de entrar en guerra con Europa, ironizando con que el mandatario ruso se viste con uniforme militar pero no viaja al frente de guerra, al tiempo que espera que haya más pasos en las conversaciones que mantiene Estados Unidos.

“No voy a reaccionar a todo lo que dice Putin. Lo hemos visto con ropa militar, vestido como un soldado en el frente, pero no en el frente. Estaba bastante lejos del frente”, ha señalado el jefe político de la OTAN en declaraciones antes de la reunión de ministros de Exteriores aliados en Bruselas.

El presidente ruso antes de reunirse ayer en Moscú con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, cargó contra Europa por, según él, torpedear las negociaciones de paz y afirmó que si bien Rusia no quiere entrar en guerra con Europa, está lista para hacerlo.

Sobre la cita entre Putin y la delegación estadounidense, Rutte ha indicado que el encuentro resultó “importante” pero ha indicado que cabe esperar ahora “más pasos” sin que haya entrado en los detalles de la negociación.

“Coordinamos de cerca con los estadounidenses lo que está ocurriendo, pero no comentamos cada paso”, ha dicho, reivindicando que Trump ha logrado poner en marcha un proceso de paz pese a las reticencias de Rusia. “Solo Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, podía hacer esto”, ha resumido.

El presidente ruso, Vladímir Putin, visita un puesto de mando de la agrupación de fuerzas conjuntas de Rusia durante un conflicto militar contra Ucrania en un lugar no identificado. Esta imagen, tomada de un video publicado el 1 de diciembre de 2025, muestra una imagen fija. Kremlin.ru/Handout vía REUTERS

Aunque ha reconocido que no está claro cuando acabarán las negociaciones y cómo será el acuerdo para el fin de la invasión en Ucrania, el secretario general aliado ha incidido en que Kiev debe estar en “la posición más sólida posible” para cuando “lleguen a un punto en el que se sienten a la mesa”.

De parte de los ministros de Exteriores aliados, el titular neerlandés David van Weel, ha tachado de “horribles” los comentarios de Putin. “Esperemos que no se materialicen, pero demuestran que las inversiones en defensa no son un espectáculo y que debemos tomarlas muy en serio”, ha indicado, insistiendo que las amenazas del presidente ruso evidencian que cualquier acuerdo de paz cuente con garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en la unidad de la OTAN ante las amenazas rusas, asegurando que se viven “unos momentos absolutamente cruciales para el futuro de Ucrania” y “para la seguridad europea y la seguridad euroatlántica”. En este sentido ha reiterado que un alto el fuego sería el primer paso para lanzar negociaciones para una paz “justa y duradera”, reiterando que no se puede premiar la agresíón rusa.

(Con información de Europa Press)

