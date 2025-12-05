España

Un hombre siente un dolor abdominal y descubre que lleva 30 años con un mechero en el estómago: “Todavía funcionaba”

Cuando le preguntaron qué era el pequeño objeto rectangular en su estómago, Deng recordó que, en los años 90, durante una noche de copas, se tragó un encendedor de plástico como un reto

La medicación y los cambios
La medicación y los cambios en la dieta no le estaban ayudando en absoluto. (Composición fotográfica/Canva)

Cuando un hombre de 67 años comenzó a experimentar hinchazón y dolor abdominal hace un mes, no hizo caso a sus molestias. Al principio, lo desestimó como síntomas de gastroenteritis, esperando que con el tiempo se le pasara.

Sin embargo, cuando se dio cuenta de que la medicación y los cambios en la dieta no le estaban ayudando en absoluto, decidió acudir al hospital. Su estado había empeorado hasta un punto en el que no podía acostarse sin sentir un dolor insoportable.

Su apellido es Deng, procedente de Chengdu, provincia china de Sichuan. Sus síntomas asombraron a los médicos, pero lo que verdaderamente les sorprendió fue lo que encontraron en su estómago: era un mechero que llevaba allí ni más ni menos que 30 años. Sin embargo, seguía funcionando, según informa OddityCentral.

Una historia que se remonta a los años 90

Tras realizar una gastroscopia de urgencia, los médicos observaron un extraño cuboide ennegrecido, corroído por el ácido estomacal, en lo profundo del estómago del hombre. Sin embargo, los intentos de extraerlo fracasaron debido a su superficie lisa y resbaladiza.

El equipo médico decidió posponer la extracción del objeto para investigar su naturaleza y origen. Cuando le preguntaron si tenía idea de qué era el pequeño objeto rectangular que tenía en el estómago, Deng recordó un incidente a principios de los 90: durante una noche de copas con amigos, se tragó un encendedor de plástico como un reto.

Nunca se lo contó a su familia y siempre imaginó que el encendedor había pasado por su organismo hacía mucho tiempo. Recordó que en ese momento sintió un dolor de estómago sin motivo aparente, pero nunca imaginó que pudiera ser causado por el encendedor que se había tragado hacía tantos años.

Tras confirmar que el objeto extraño era un mechero, el equipo médico evaluó el mejor método de extracción. La cirugía se consideró demasiado invasiva, pero la endoscopia convencional también tenía pocas probabilidades de éxito debido a la textura suave del encendedor.

Tras considerar cuidadosamente todas sus opciones, estimando cuál sería la mejor para el paciente, el equipo finalmente optó por una técnica similar a la de un condón, que envolvía completamente el objeto extraño antes de extraerlo.

El mechero aún estaba funcionando

Pero las sorpresas no acabaron allí. Según lo recogido por el medio anteriormente mencionado, aunque la carcasa del encendedor estaba corroída y ennegrecida por el ácido estomacal, aún contenía gas, y los médicos se sorprendieron al descubrir que aún funcionaba. Explicaron que las carcasas comunes de los encendedores están hechas de polipropileno o plástico ABS, altamente resistentes al ácido, lo que les permite resistir la corrosión del ácido estomacal durante mucho tiempo.

Otro caso parecido que recuerda el medio es de un hombre que vivió con una cuchara de metal atrapada en el esófago durante un año y sobre otro que vivió con un teléfono móvil en el estómago durante seis meses. Sin embargo, lo que verdaderamente sorprende en este caso es el tiempo que el objeto estuvo en el cuerpo del hombre.

