Cuáles son los minerales que debes consumir para mejorar la digestión y la salud de tu estómago

La salud digestiva depende de múltiples factores, entre ellos la adecuada presencia de minerales esenciales en la dieta diaria. Diversos estudios nutricionales han puesto énfasis en que ciertos minerales contribuyen de manera directa a mejorar la digestión y proteger el estómago frente a alteraciones comunes como la acidez, la inflamación y el tránsito intestinal irregular. Su inclusión balanceada en los alimentos cotidianos permite mantener el equilibrio necesario para el funcionamiento óptimo del sistema digestivo.

Los expertos señalan que la correcta absorción y disponibilidad de estos nutrientes es decisiva para cada etapa del proceso digestivo. Así, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Española de Nutrición subrayan que deficiencias leves pueden derivar en molestias gástricas, mientras que un exceso podría causar problemas metabólicos. El seguimiento profesional es clave a la hora de ajustar la ingesta de minerales.

Minerales esenciales para la digestión

El magnesio figura entre los minerales más importantes para el sistema digestivo, según la OMS. Su función permite regular la motilidad intestinal, evitar el estreñimiento y favorecer la relajación de los músculos del tracto gastrointestinal. Consumir entre 310 a 420 mg de magnesio al día puede ayudar, según la edad y el sexo, y se obtiene principalmente de vegetales de hoja verde, nueces, semillas y cereales integrales. Este mineral actúa además como cofactor enzimático clave para la descomposición y absorción eficiente de nutrientes.

El potasio también destaca gracias a su papel en el mantenimiento del equilibrio ácido-base y en la prevención de la retención de líquidos o del desarrollo de calambres. Frutas como los plátanos, aguacates y tomates representan fuentes naturales de potasio que apoyan las funciones intestinales y evitan alteraciones en la mucosa gástrica, según informes de la Sociedad Española de Nutrición.

La Organización Mundial de la Salud señala que el calcio es responsable del correcto funcionamiento de las enzimas digestivas y de la transmisión nerviosa dentro del sistema gastrointestinal. El consumo de lácteos, vegetales crucíferos o pescados con espinas proporciona entre 800 y 1.200 mg de calcio a diario, nivel considerado seguro para adultos y adolescentes. Deficiencias sostenidas pueden generar debilidad en los músculos gástricos.

Minerales que contribuyen a la salud del estómago

El zinc es otro mineral indispensable para las funciones del epitelio estomacal. Diversos ensayos científicos han documentado su capacidad para proteger la mucosa gástrica frente a irritaciones y favorecer la cicatrización de pequeñas lesiones. Los alimentos ricos en zinc incluyen carnes magras, mariscos, semillas y cereales fortificados. La Sociedad Española de Nutrición recomienda ajustar la ingesta diaria entre 8 y 11 mg.

El selenio interviene en los mecanismos de defensa antioxidante del tracto digestivo. Estudios publicados por la OMS atribuyen a este mineral el apoyo a las enzimas que neutralizan los radicales libres formados durante la digestión. Las nueces de Brasil, pescados, mariscos y cereales integrales contienen selenio suficiente para suplir las necesidades diarias, que oscilan entre 55 y 70 microgramos.

La integración de estos minerales en la alimentación refuerza la capacidad del estómago para adaptarse a variaciones alimenticias y protegerse de desgastes internos, disminuyendo el riesgo de molestias recurrentes.