México

La súper verdura que ayuda a limpiar el estómago y que es muy barata

Este alimento debe ser parte de tu dieta de todos los días

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Entre las opciones accesibles que ofrece el mercado de vegetales, el pepino resalta como una alternativa práctica y económica para promover la salud digestiva. Este alimento, habitual en la mesa de diferentes países, se ha ganado un lugar en recomendaciones nutricionales debido a su capacidad para contribuir con el bienestar gastrointestinal y fortalecer el consumo de fibra y agua.

El valor del pepino va más allá de su bajo costo y facilidad de incorporación a ensaladas, jugos y platillos frescos. Su perfil nutricional incluye vitaminas, minerales y antioxidantes, además de sustancias que favorecen la digestión y ayudan al organismo en la eliminación de desechos. La combinación de sencillez y beneficios digestivos explica el interés creciente por este vegetal en dietas enfocadas en limpieza estomacal.

Aporte de agua y fibra dietética

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Uno de los puntos fuertes del pepino es su composición, que exhibe casi un 95% de agua. Esta característica lo transforma en un alimento hidratante, ideal para acompañar comidas principales o ingerir entre horas. El consumo regular de pepino permite que el tránsito intestinal se mantenga activo, dado que la fibra presente en su piel y pulpa colabora con el volumen de las heces y facilita la evacuación.

Al sumar agua y fibra, el pepino apoya la eliminación natural de toxinas acumuladas en el sistema digestivo. Nutricionistas sugieren consumirlo sin pelar y en estado fresco para aprovechar al máximo sus beneficios. Incorporarlo en ensaladas, bocadillos o bebidas caseras resulta sencillo y ayuda a mantener una buena hidratación, esencial para la función estomacal.

Beneficios digestivos respaldados por nutrientes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El pepino contiene vitaminas como la C y del grupo B, así como minerales como potasio y magnesio, que participan en distintas funciones del organismo. Estos componentes refuerzan la acción de la fibra y el agua, colaborando en el equilibrio ácido-base y en la regulación de los procesos digestivos.

Además, el pepino aporta compuestos antioxidantes, que pueden proteger la mucosa estomacal frente a daños provocados por otros alimentos o por hábitos nutricionales poco saludables. La presencia de enzimas facilita la descomposición de algunos nutrientes, optimizando la absorción de los mismos y disminuyendo la sensación de pesadez tras las comidas. Consumir pepino en ayunas o antes del almuerzo puede modificar la experiencia digestiva y ofrecer una sensación de ligereza.

Accesibilidad y formas de consumo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En cuanto a disponibilidad, el pepino se encuentra con facilidad durante todo el año en la mayoría de los mercados y verdulerías. Su precio permanece estable en relación con otras verduras, y rinde varias porciones por cada unidad, lo que reduce el costo por plato y lo adapta a diferentes presupuestos.

Las opciones de preparación incluyen desde rodajas crudas hasta licuados y mezclas con yogur o limón. Además de su rol en la limpieza estomacal, el pepino puede servir como acompañante de platos principales, aportar volumen a preparaciones bajas en calorías y ofrecer una alternativa refrescante en días calurosos.

La tendencia a priorizar alimentos naturales y económicos sostiene el valor del pepino dentro de planes alimentarios orientados al cuidado del sistema digestivo. Su versatilidad y fácil acceso lo consolidan como una elección básica para quienes buscan bienestar intestinal a partir de recursos sencillos.

