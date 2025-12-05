Tiempo en el puente de diciembre: la Aemet alerta de viento, nevadas y lluvias solo en estas zonas de España

Varios transeúntes se protegen de la lluvia. (Mariscal/EFE)

Durante los siguientes días, con el festivo nacional del 8 de diciembre, muchas personas aprovechan para hacer una escapada. Tras varias semanas marcadas principalmente por las bajas temperaturas, las lluvias y las nevadas, se espera que estos no sean los protagonistas durante el puente de diciembre.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha explicado que durante estos días “las altas presiones garantizan un tiempo estable en la mayor parte del país”. Sin embargo, la nieve seguirá cayendo en cotas altas y se producirán precipitaciones en algunas zonas.

Este viernes, predominarán las lluvias en el tercio norte peninsular, especialmente en las montañas, aunque no se descarta tampoco en otras áreas peninsulares a excepción del Mediterráneo. Las precipitaciones en forma de nieve se situarán a unos 1.300 metros en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos, aunque la cota irá subiendo hasta más de 2.000 metros.

Imagen de archivo de paseantes cubiertos de nieve durante la llegada de una masa de aire ártico, a 21 de noviembre de 2025, en Vitoria. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

El sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, aunque la estabilidad será aún mayor, el portavoz del organismo público ha destacado que todavía se producirán lluvias en Galicia y en zonas montañosas. “Apenas nevará, salvo quizás en las cumbres más elevadas”, ha destacado. Lo mismo ocurrirá el resto del puente y el martes no se descarta el avance de un frente que puede dejar precipitaciones en Galicia, Asturias y León.

“Peligro importante” por olas superiores a seis metros

Durante este viernes y sábado, deberá prestarse especial atención al viento y al oleaje, que han obligado a la Aemet a activar avisos en ocho comunidades y una ciudad autónoma esta jornada: Andalucía (Almería y Granada), Asturias, islas Baleares (Mallorca y Menorca), Cantabria, Cataluña (Girona y Tarragona), Galicia (A Coruña, Lugo y Pontevedra), País Vasco (Guipuzkoa y Bizkaia), Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia) y Melilla.

Mañana “volverá a intensificarse el temporal marítimo en toda la costa gallega y cantábrica, con olas superiores a seis metros”. Rubén del Campo ha remarcado que “el peligro es importante” y que “el mar puede arrastrar a personas que se sitúen en espigones, playas o acantilados”.

Ambiente más cálido de lo normal para la época del año

Durante este puente de diciembre, se producirá un ascenso de los termómetros que ya se va a percibir a partir de este viernes: “En A Coruña se superarán los 18 grados y los 21 en Sevilla o Alicante”. La subida de las temperaturas será acusada también el sábado, ha explicado Rubén del Campo: “Apenas habrá heladas y se superarán los 20 grados en puntos de Cantábrico”. De hecho, en ciudades del norte como Bilbao u Oviedo se rondarán los 20 grados, mientras que en el sureste (como Alicante o Murcia) los valores máximos estarán entre los 24 y 25 grados. “Ambiente claramente más cálido de lo normal para esta época del año”.

Pronóstico del tiempo de la primera semana de diciembre de 2025. (Aemet)

El domingo habrá una bajada de las temperaturas nocturnas en el interior peninsular, pero sin demasiadas heladas. Sin grandes cambios con respecto a las diurnas, de nuevo, el ambiente será suave, sobre todo en zonas costeras. El lunes, por el contrario, sí se espera un leve descenso térmico.

La situación no durará mucho, ya que la Aemet prevé que el día siguiente, el martes, las temperaturas vuelvan a subir. “Seguirán suaves para la época en general, de nuevo con más de 20 grados en zonas costeras de nuestro país”.