Nieve en Madrid: la aemet mantiene activa la alerta por la previsión de fuertes nevadas

Las lluvias débiles que han caído durante la madrugada irán remitiendo a lo largo de la mañana y el termómetro no sobrepasará los 12 grados en la región

Un hombre camina por la nieve en el Puerto de Navacerrada, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid. (Rafael Bastante / Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido la alerta en la Sierra de Madrid por nevadas con acumulados de, al menos, 5 centímetros de espesor de nieve en 24 horas a partir de los 1.100 metros de altitud hasta la mañana de este miércoles.

La previsión contempla que los cielos cubiertos se vayan abriendo transitoriamente en horas centrales del día, excepto en la Sierra, donde la nubosidad persistirá. También se esperan nieblas en la Sierra y brumas dispersas en el resto por la mañana. Las lluvias débiles que han caído durante la madrugada irán remitiendo a lo largo de la mañana. En cuanto al mercurio, las temperaturas no experimentarán cambios durante el día, con máximas que solo rozarán los 12 grados. Mientras que las mínimas se han quedado, de nuevo, cerca de los 0 grados.

