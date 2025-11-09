España

Adiós a las heladas: la Aemet espera temperaturas “superiores a las normales para la época” y lluvias escasas

Los meteorólogos prevén la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas que afectarán solo al tercio norte de España

Una persona camina por el
Una persona camina por el paseo marítimo de A Coruña, a 6 de noviembre de 2025. (EFE/Cabalar)

El fin de semana ha ofrecido un panorama meteorológico marcado por el contraste. El paso de un frente durante el viernes y el sábado dejó lluvias abundantes en buena parte del país, especialmente en el nordeste peninsular y Baleares. Al contrario, este domingo va a estar dominado por la estabilidad atmosférica, el descenso de las temperaturas y la formación de heladas y bancos de niebla en el interior de la mitad norte. De hecho, la localidad cántabra de Reinosa ha registrado la temperatura mínima más baja de España este domingo, con -5,5 grados centígrados, la única en negativo en Cantabria. En el resto del interior peninsular, el ambiente frío a primeras horas se ha traducido en heladas y en la aparición de extensos bancos de niebla, que, según las previsiones, se disiparán hacia el mediodía.

El domingo ha continuado con tiempo estable, aunque se han producido algunos chubascos en Baleares durante la mañana y, por la tarde, un nuevo frente comenzará a afectar a Galicia. Sin embargo, en la mayor parte del país predominarán los cielos poco nubosos y la estabilidad, lo que ha favorecido la formación de bancos de niebla en el interior, especialmente en la meseta y en los valles de los grandes ríos. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) solo ha activado las alertas este domingo en la isla de Menorca y la costa de Girona por rachas de vientos de 60 kilómetros por hora; y en A Coruña por mar combinado.

Este ambiente estable ha propiciado un descenso acusado de las temperaturas nocturnas, con mínimas por debajo de los 0 grados. A Reinosa le siguen Vaquèira (Lleida), donde la mínima ha sido de-5.5 grados, Puerto del Pico (Ávila) con -5.4 grados, Port Ainé (Lleida) con -4.9 grados. No obstante, durante las horas centrales del día, las temperaturas serán más suaves. Superarán los 15 grados en la mitad sur de la península y rondarán los 20 grados en la costa mediterránea.

Nuevos frentes y más lluvias

Durante la próxima semana, la Aemet prevé que continuará la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas. “Aunque en los primeros días solo afectarán al tercio occidental de la península, conforme avance la semana las precipitaciones llegarán a la mayor parte del territorio, con menor intensidad al área mediterránea y Cantábrico oriental”, apuntan. También podría llover en Canarias a mediados de semana. De cara al lunes, el frente que ha llegado a Galicia durante la tarde del domingo avanzará por la península, aunque irá perdiendo intensidad a medida que se desplace.

Este sistema dejará precipitaciones en Galicia, las comunidades cantábricas, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura. No se descarta que las lluvias puedan extenderse al resto de Castilla y León y de Extremadura, aunque en esas zonas serían escasas. En el resto del país, se esperan intervalos nubosos sin precipitaciones y un aumento claro de las temperaturas nocturnas, debido tanto a la mayor nubosidad como a la presencia de viento, que dificultará la formación de heladas. En cuanto a las temperaturas, “serán superiores a las normales para la época del año en prácticamente todo el país”, señalan en la previsión. De hecho, según detalla el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, las heladas desaparecerán prácticamente de las capitales, salvo en Teruel, donde las mínimas podrían rondar los cero grados.

