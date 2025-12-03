Esta es la previsión de la Aemet para el puente de la Constitución: habrá máximas de hasta 25ºC y solo se espera lluvia en estas regiones

Una persona camina por el paseo marítimo observando el mar embravecido, a 4 de noviembre de 2023, en A Coruña. (M. Dylan / Europa Press)

Solo quedan unos días para el último puente del año, el de la Constitución. Miles de españoles ya están preparados para disfrutarlo y podrán hacerlo con buen tiempo en casi todo el país. De cara al fin de semana, “irá predominando un tiempo más estable” y las temperaturas subirán “notablemente” y con ellas la cota de nieve, “de forma que durante el fin de semana solo nevará en las cumbres”, conforme adelanta Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero los días de descanso del mal tiempo llegarán tras varias jornadas de frío, lluvias y fuerte temporal marítimo en el norte de la península.

Este miércoles será un día de transición entre el frente que ha pasado durante el martes y esta madrugada y otro nuevo que llegará por la tarde y que dejará precipitaciones en el tercio norte, con una cota de nieve que se situará cerca de los 1.200 metros. También se esperan chubascos en Melilla y en las Islas Baleares, “localmente fuertes y que serán de nieve en las cumbres de Mallorca”, detalla del Campo. Por su parte, las temperaturas bajan en el sureste, de manera que el mercurio se quedará por debajo de los 19 grados en el área mediterránea y Andalucía. En el interior del país y el tercio norte, hay zonas en las que el termómetro no llegará a los 10 grados.

Para esta jornada, el portavoz de la Aemet ha pedido especial atención al temporal marítimo en las costas de Galicia y de las comunidades bañadas por el Cantábrico. “Las olas podrán superar los seis metros y el peligro es importante. Es recomendable no acercarse a playas o acantilados”, advierte. De hecho, se ha activado en nivel naranja -que implica “riesgo importante”- en toda la costa del norte.

Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 3 de diciembre de 2025. (Aemet)

También con aviso por mala mar, pero en nivel amarillo-supone “riesgo bajo”-, estarán Lanzarote, Almería, Granada, Girona y Melilla. En cuanto a los avisos por vientos, se darán en Melilla, así como Castellón, Tarragona y Granada, con rachas máximas de 80 km/h y viento del noroeste en el litoral sur de Tarragona e interior norte de Castellón. En Palencia, Burgos y Valladolid se ha activado también el nivel amarillo por nieblas que dificultarán la visibilidad.

El jueves, la situación se mantendrá inestable, con el temporal marítimo persistiendo y el frente avanzando hacia el interior peninsular. De hecho, el portavoz vule a pedir precaución en las zonas de costa del norte para esta jornada, en la que se extenderán las lluvias. “Afectarán estas precipitaciones a buena parte del territorio, aunque de forma más débil y ocasional al área mediterránea y Baleares”, indica del Campo. En Galicia, Cantábrico y Pirineos, las lluvias serán “abundantes, localmente fuertes e incluso con tormenta y granizo”. La cota de nieve subirá hasta 1.300 metros en los Pirineos y a partir de 1.500 metros en el resto del país. Los vientos del sur, de carácter templado, favorecerán el ascenso térmico, de modo que “en puntos del Mediterráneo se rondarán los 20 grados”.

Las claves del temporal y la evolución hacia el Puente

El viernes seguirán llegando frentes que durante esta jornada dejarán lluvias en el tercio norte peninsular y en zonas de montaña del resto del territorio. En el oeste de Galicia y el Cantábrico oriental, indice el portavoz, “estas lluvias podrán ser persistentes y localmente fuertes, acompañadas de tormenta e incluso granizo”. Este día, soplarán de nuevo los vientos del sur y seguirán subiendo las temperaturas en la mayor parte del país. Así, “solo habrá heladas en zonas de alta montaña y la cota de nieve se disparará por encima de 2.000 metros”. Nevará solo en las cumbres. El ascenso térmico será notable. En puntos del Cantábrico se rondarán los 18 grados y se superarán los 20 grados en el área mediterránea.

A partir del sábado, el tiempo será más estable en casi todo el país. La excepción, de nuevo, será el norte. “Lloverá abundantemente en Galicia, con menor intensidad lo hará en el Cantábrico, Castilla y León y otras zonas del centro y del oeste de la península, aunque la tendencia es a que estas precipitaciones vayan a menos”, comenta. El domingo y lunes las lluvias quedarán acotadas a Galicia y a puntos del Cantábrico, sin descartar algo de lluvia en Pirineos y el entorno del sistema central. En el resto del país no lloverá.

El sábado seguirán subiendo las temperaturas. Podrían rondar los 20 grados en ciudades como Bilbao, San Sebastián o Barcelona, y los 23 a 25 grados incluso en Alicante, Valencia, Murcia o Málaga. El ambiente será algo más fresco en zonas de interior, pero sin frío. Madrid o Valladolid rondarán los 15 grados. Eso el sábado. “El domingo y el lunes bajarían algo las temperaturas, pero en general seguirán suaves, sin demasiado frío”, adelanta del Campo. De hecho, las temperaturas que serán “algo altas” para la época.

Temperaturas suaves y lluvias escasas en Canarias

En Canarias, soplarán unos vientos alisios con fuerza este miércoles, también lo harán el jueves en zonas expuestas, y lloverá en el norte de las islas más montañosas. De cara al puente, es probable que los cielos vayan quedando más despejados, según detalla del Campo. También es probable que el viento sople con menor intensidad y que haya calima. Las temperaturas sin cambios o algo más altas, también serán suaves en el archipiélago, con mínimas de entre 17 y 19 grados y máximas de entre 23 y 25 en zonas costeras.