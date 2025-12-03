España

Esta es la previsión de la Aemet para el puente de la Constitución: habrá máximas de hasta 25ºC y solo se espera lluvia en estas regiones

Para esta jornada, los meteorólogos piden precaución por el temporal marítimo en las costas de Galicia, Cantabria, Asturias y Euskadi. “Las olas podrán superar los seis metros y el peligro es importante”, advierten

Guardar
Una persona camina por el
Una persona camina por el paseo marítimo observando el mar embravecido, a 4 de noviembre de 2023, en A Coruña. (M. Dylan / Europa Press)

Solo quedan unos días para el último puente del año, el de la Constitución. Miles de españoles ya están preparados para disfrutarlo y podrán hacerlo con buen tiempo en casi todo el país. De cara al fin de semana, “irá predominando un tiempo más estable” y las temperaturas subirán “notablemente” y con ellas la cota de nieve, “de forma que durante el fin de semana solo nevará en las cumbres”, conforme adelanta Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero los días de descanso del mal tiempo llegarán tras varias jornadas de frío, lluvias y fuerte temporal marítimo en el norte de la península.

Este miércoles será un día de transición entre el frente que ha pasado durante el martes y esta madrugada y otro nuevo que llegará por la tarde y que dejará precipitaciones en el tercio norte, con una cota de nieve que se situará cerca de los 1.200 metros. También se esperan chubascos en Melilla y en las Islas Baleares, “localmente fuertes y que serán de nieve en las cumbres de Mallorca”, detalla del Campo. Por su parte, las temperaturas bajan en el sureste, de manera que el mercurio se quedará por debajo de los 19 grados en el área mediterránea y Andalucía. En el interior del país y el tercio norte, hay zonas en las que el termómetro no llegará a los 10 grados.

Para esta jornada, el portavoz de la Aemet ha pedido especial atención al temporal marítimo en las costas de Galicia y de las comunidades bañadas por el Cantábrico. “Las olas podrán superar los seis metros y el peligro es importante. Es recomendable no acercarse a playas o acantilados”, advierte. De hecho, se ha activado en nivel naranja -que implica “riesgo importante”- en toda la costa del norte.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 3 de diciembre de 2025. (Aemet)

También con aviso por mala mar, pero en nivel amarillo-supone “riesgo bajo”-, estarán Lanzarote, Almería, Granada, Girona y Melilla. En cuanto a los avisos por vientos, se darán en Melilla, así como Castellón, Tarragona y Granada, con rachas máximas de 80 km/h y viento del noroeste en el litoral sur de Tarragona e interior norte de Castellón. En Palencia, Burgos y Valladolid se ha activado también el nivel amarillo por nieblas que dificultarán la visibilidad.

El jueves, la situación se mantendrá inestable, con el temporal marítimo persistiendo y el frente avanzando hacia el interior peninsular. De hecho, el portavoz vule a pedir precaución en las zonas de costa del norte para esta jornada, en la que se extenderán las lluvias. “Afectarán estas precipitaciones a buena parte del territorio, aunque de forma más débil y ocasional al área mediterránea y Baleares”, indica del Campo. En Galicia, Cantábrico y Pirineos, las lluvias serán “abundantes, localmente fuertes e incluso con tormenta y granizo”. La cota de nieve subirá hasta 1.300 metros en los Pirineos y a partir de 1.500 metros en el resto del país. Los vientos del sur, de carácter templado, favorecerán el ascenso térmico, de modo que “en puntos del Mediterráneo se rondarán los 20 grados”.

Las claves del temporal y la evolución hacia el Puente

El viernes seguirán llegando frentes que durante esta jornada dejarán lluvias en el tercio norte peninsular y en zonas de montaña del resto del territorio. En el oeste de Galicia y el Cantábrico oriental, indice el portavoz, “estas lluvias podrán ser persistentes y localmente fuertes, acompañadas de tormenta e incluso granizo”. Este día, soplarán de nuevo los vientos del sur y seguirán subiendo las temperaturas en la mayor parte del país. Así, “solo habrá heladas en zonas de alta montaña y la cota de nieve se disparará por encima de 2.000 metros”. Nevará solo en las cumbres. El ascenso térmico será notable. En puntos del Cantábrico se rondarán los 18 grados y se superarán los 20 grados en el área mediterránea.

A partir del sábado, el tiempo será más estable en casi todo el país. La excepción, de nuevo, será el norte. “Lloverá abundantemente en Galicia, con menor intensidad lo hará en el Cantábrico, Castilla y León y otras zonas del centro y del oeste de la península, aunque la tendencia es a que estas precipitaciones vayan a menos”, comenta. El domingo y lunes las lluvias quedarán acotadas a Galicia y a puntos del Cantábrico, sin descartar algo de lluvia en Pirineos y el entorno del sistema central. En el resto del país no lloverá.

El sábado seguirán subiendo las temperaturas. Podrían rondar los 20 grados en ciudades como Bilbao, San Sebastián o Barcelona, y los 23 a 25 grados incluso en Alicante, Valencia, Murcia o Málaga. El ambiente será algo más fresco en zonas de interior, pero sin frío. Madrid o Valladolid rondarán los 15 grados. Eso el sábado. “El domingo y el lunes bajarían algo las temperaturas, pero en general seguirán suaves, sin demasiado frío”, adelanta del Campo. De hecho, las temperaturas que serán “algo altas” para la época.

Temperaturas suaves y lluvias escasas en Canarias

En Canarias, soplarán unos vientos alisios con fuerza este miércoles, también lo harán el jueves en zonas expuestas, y lloverá en el norte de las islas más montañosas. De cara al puente, es probable que los cielos vayan quedando más despejados, según detalla del Campo. También es probable que el viento sople con menor intensidad y que haya calima. Las temperaturas sin cambios o algo más altas, también serán suaves en el archipiélago, con mínimas de entre 17 y 19 grados y máximas de entre 23 y 25 en zonas costeras.

Temas Relacionados

Meteorología AemetTiempoTiempo en EspañaLluviaEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Receta de pescado al horno a la mallorquina, un plato tradicional lleno de sabor y nutrientes

Este plato tradicional balear consiste en pescado blanco fresco horneado sobre una base de patatas y verduras, y recubierto con tomates, piñones y pasas

Receta de pescado al horno

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar un enchufe en casa te cuesta 50 euros, casi el doble que hace unos años”

Ricardo Abellán, electricista, expone el impacto del encarecimiento de los materiales y la competencia desigual en un sector donde la demanda supera la oferta y la normativa aumenta la exigencia

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar

El CEO de Ribera Salud, gestor del hospital público de Torrejón de Ardoz, pidió aumentar las listas de espera para aumentar beneficios

Una investigación de ‘El País’ revela que el grupo privado pidió ajustar las listas de espera para lograr mayores márgenes

El CEO de Ribera Salud,

Desarticulado un grupo criminal de Alicante que robaba coches y utilizaba las piezas para arreglar vehículos siniestrados durante la DANA

En el operativo han sido detenido tres varones como presuntos responsables de los delitos de robo de vehículo a motor, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal

Desarticulado un grupo criminal de

Las inversiones de Joaquín Sabina: la situación financiera del cantautor tras su retiro de los escenarios

El intérprete de ‘19 días y 500 noches’ ha puesto fin a sus cinco décadas en los escenarios con la gira ‘Hola y adiós’, que celebró su último concierto en el Movistar Arena

Las inversiones de Joaquín Sabina:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional presenta una

La Policía Nacional presenta una muñeca solidaria de 65 euros y obliga a los alumnos de la Escuela de Ávila a comprarla o habrá “consecuencias”

Desarticulado un grupo criminal de Alicante que robaba coches y utilizaba las piezas para arreglar vehículos siniestrados durante la DANA

Junts mantiene su cierre a pesar de los guiños de Sánchez: “Son los socialistas los que han bloqueado con la legislatura”

Un vendedor de la ONCE que perdió cuatro dedos de la mano izquierda no alcanza el grado de incapacidad permanente absoluta

El sistema antidrones que enviará España a Lituania contra las incursiones rusas: un “escudo inteligente” con radares, cámaras y sensores

ECONOMÍA

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar un enchufe en casa te cuesta 50 euros, casi el doble que hace unos años”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Inditex bate récords de ganancias con un beneficio neto de 4.622 millones de euros en nueve meses

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 3 de diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid