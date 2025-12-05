España

Silvia Severino, psicóloga: “Estas seis señales indican que un hombre te está utilizando”

Desaparecer durante días o no definir la relación son algunos de los indicios claros de que una persona nos está manipulando

La psicóloga Silvia Severino expone las señales para detectar que un hombre nos está utilizando (@silviaseverinopsico / Montaje Infobae)

Las relaciones sociales son tan complejas que, a menudo, lo que aprendemos de una no podemos aplicarlo completamente a otra. Cada vínculo es distinto y comprende un cosmos en sí mismo, pues en ocasiones sentimos que estamos con la persona correcta y, sin saberlo, estamos siendo manipulados, engañados o utilizados.

Sentirse utilizados por nuestra pareja o por alguien con quien tenemos una relación romántica mina nuestra autoestima, que es la base de una buena salud mental. La autoestima es la percepción que tiene una persona de sí misma en función de sus pensamientos, sus sentimientos y experiencias. Por ello, la forma en la que nos miramos a nosotros mismos nos permite crear nuestra identidad como personas.

Aunque cada persona es distinta (y, por tanto, su forma de llevar las relaciones), existen una serie de indicios que revelan que nos está utilizando. La psicóloga Silvia Severino ofrece a través de sus redes sociales (@silviaseverinopsico) “seis señales claras de que un hombre te está utilizando”, pese a que también puede aplicarse al género femenino.

Aparece cuando le conviene

“Solo te busca cuando le conviene", sentencia la psicóloga, quien explica que si una persona nos está utilizando, “desaparece por días y solo vuelve cuando necesita algo de ti”. Puede ocurrir que nos busque cuando quiera algo a cambio, ya sea un favor, sexo, dinero o compañía para hacer frente a la soledad.

Una relación indefinida

Si un hombre nunca define la relación, es probable que esté utilizando a la otra persona, pues la “mantiene en una zona gris”. Según Severino, “frases como ‘vamos viendo’ o ‘no me gustan las etiquetas’” indicaría una falta de compromiso real con la relación.

No hay inversión emocional

La tercera señal que indica que un hombre nos está manipulando es que no realiza ningún tipo de inversión emocional. Es decir, “no le importa cómo te sientes y las conversaciones siempre giran en torno a él”. Es por ello que este perfil corresponde a personas narcisistas cuya única preocupación es su bienestar propio, sin importarle cómo se encuentran los demás.

Una relación desequilibrada

Si “siempre eres tú quien da más”, es muy probable que la otra persona no tenga tanto interés en esa relación. “Tú organizas, tú decides, tú resuelves y él solo recibe”, sentencia la psicóloga en su publicación de TikTok. Esto acaba por generar una dinámica de desequilibrio que puede acabar por desgastar tanto el vínculo como a la persona más implicada.

No te presenta a su círculo

La quinta señal que la psicóloga considera clave para conocer las verdaderas intenciones de la otra persona es el espacio que te cede en su vida. Si “evita presentarte a su círculo cercano, pasan los meses y no conoces ni amigos ni a familia”, ese hombre te está utilizando, pues en realidad no le importa tanto tenerte en su vida.

Usa la culpa

Ante toda esta situación, es natural pedir más, necesitar más de una relación en la que solo una de las partes lucha. Sin embargo, cuando esto ocurre, “te hace sentir culpable”. “Cuando pides compromiso, te llama intensa o drama queen, pero te está manipulando“, concluye Severino.

