10 frutas al horno para hacer estas Navidades

Manzanas asadas rellenas de frutos secos. (Adobe Stock)

La fruta al horno lleva décadas acompañando los menús de invierno en España y, en especial, en Cataluña. Siempre ha sido una receta de aprovechamiento y sigue conquistando paladares por su sencillez, aroma y variedad. Estas Navidades, renovar la bandeja de postres con frutas horneadas puede sorprender a tus invitados y aportar un toque saludable y tradicional a cualquier comida. A continuación, diez propuestas para todos los gustos, con ideas que combinan lo clásico y lo actual.

Manzanas asadas rellenas

Las manzanas al horno siguen siendo un básico de la repostería invernal y una de las opciones más populares en las fiestas. Se preparan vaciando un poco el centro y rellenando el hueco con pasas, nueces troceadas y canela. Un chorro de miel realza el dulzor natural de la fruta y aporta brillo. En el horno, las manzanas se ablandan, desprenden su aroma y el relleno se funde, creando una textura melosa. El resultado es un postre clásico, reconfortante y apto para todos.

Peras al horno con vino y especias

Las peras también lucen todo su potencial al cocinarlas al horno. Para una versión navideña, se recomienda cocerlas enteras con vino dulce o moscatel, canela en rama y piel de limón. El líquido se reduce y se convierte en un almíbar especiado, impregnando la fruta de matices complejos. Si hay niños en casa, el vino puede sustituirse sin problema por zumo de uva. Servidas templadas en su propio jugo, las peras al horno son la elegancia hecha postre.

Naranjas al horno con canela y chocolate negro

La naranja, con su frescura y perfume, resulta especialmente especial en recetas de invierno. Para este postre, las naranjas se cortan en rodajas gruesas y se colocan en una bandeja. Se espolvorean con canela y un poco de stevia o miel y se hornean hasta que empiezan a caramelizarse. Al sacarlas del horno, basta sumar chocolate negro rallado por encima, que se funde con el calor. El contraste entre la naranja jugosa y el cacao amargo hará que no pasen desapercibidas en ninguna mesa.

Plátanos al horno con vainilla y nueces

El plátano es ideal para postres rápidos, sobre todo en cenas familiares. Se parte por la mitad (sin pelar del todo), se aromatiza con vainilla, nueces y un chorrito de miel o stevia y se hornea apenas diez minutos. El resultado: un postre cremoso, dulce y nutritivo que gusta tanto a niños como a mayores. Se puede acompañar con yogur natural para quienes busquen un contraste fresco.

Calabaza dulce al horno con almendras

La calabaza, asada en dados o laminada, absorbe perfectamente el dulzor natural de la miel o la stevia y se vuelve más tierna con la cocción lenta. Se recomienda añadir canela y, en los últimos minutos, un puñado de almendras laminadas para que se doren ligeramente. Esta receta presenta una opción ligera y colorida, perfecta como broche final de una comida copiosa o como merienda diferente.

Mandarinas al horno con jengibre

Las mandarinas, repletas de zumo y aroma, se transforman asadas con un toque picante de jengibre fresco o en polvo y un pequeño hilo de miel. Unos minutos de horneado realzan sus matices cítricos y las hacen más digestivas. El resultado es un postre original, sencillo y tan ligero que puede acompañar cualquier menú navideño.

El membrillo destaca por su textura y fragancia, y su sabor se multiplica en el horno (Adobe Stock)

Membrillo al horno con miel y romero

El membrillo destaca por su textura y fragancia, y su sabor se multiplica en el horno. Se pela, se corta en cuartos y se hornea con un poco de agua, miel y una ramita de romero fresco. El resultado es una fruta tierna, dorada y perfumada, ideal para quienes buscan postres que mezclen lo dulce, lo ácido y el aroma de las hierbas.

Uvas al horno con almendras y canela

Las uvas se prestan a preparaciones sencillas pero muy resultonas. Colocadas en una bandeja con canela en polvo, un toque de miel y almendras laminadas, explotan suavemente en el horno y liberan su jugo. Este postre puede servirse solo o como acompañamiento de asados y carnes, aportando un contraste de sabor fresco y dulzón.

Higos al horno con nueces

Los higos, abiertos en cruz y rellenados con un poco de nuez picada y miel, requieren pocos minutos de cocción a temperatura alta. Con el calor, el interior se vuelve casi cremoso, la miel se carameliza y las nueces suman textura crujiente. Estos higos al horno encajan tanto como postre de día especial como en una bandeja de quesos para celebraciones navideñas.

Caquis y plátanos al horno con crumble de avena

El caqui y el plátano aportan suavidad y dulzor natural. Troceados y mezclados, se cubren con una mezcla de copos de avena, canela y stevia. Horneados durante veinte minutos, la superficie queda crujiente mientras la fruta se asienta tierna en el fondo. Este “crumble” puede servirse tibio, solo o con una bola de helado, como colofón perfecto para cualquier encuentro navideño.

Con estas frutas al horno, es posible preparar postres variados, llenos de sabor, saludables y sin apenas esfuerzo, que mantendrán la tradición y el aroma navideño en todas las mesas.