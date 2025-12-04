España

Un hombre de 89 años no tiene calefacción y duerme en el suelo después de que su casa sufriese un incendio: “Paso el día en las tiendas para entrar en calor”

Ahora ha vuelto a vivir en el inmueble, pero sin electricidad ni calefacción

Un hombre visiblemente abrigado por las bajas temperatura. (EFE/Miguel Sierra)

Émile Desdoits, de 89 años, perdió su casa en un devastador incendio en Flers, una población francesa situada en la región de la Baja Normandía, el 17 de septiembre de 2023. Desde entonces ha sido acogido por una amiga de la familia, por una vecina que le ofreció una habitación, y finalmente por su hermana.

Y ahora, tras dos años de reparaciones y obras, su casa no le ha sido devuelta. Así que, a modo de denuncia, ha decidido volver a su antigua vivienda e instalarse en ella. Desdoits vive allí sin calefacción ni electricidad y duerme en un colchón colocado “sobre cajas de cartón, directamente en el suelo”, en una sala de estar donde la temperatura apenas alcanza los 8 °C, informa el medio Ouest France.

“Paso el día en las tiendas para entrar en calor. Pero estoy decidido a quedarme aquí hasta que empiecen las reformas. ¡Estoy harto, no aguanto más!”, denuncia el señor al periódico regional. La obra lleva paralizada bastantes meses, a pesar de que todos los gastos están cubiertos por el seguro.

Imagen de archivo de una obra. (Colprensa/EPM)

Problemas con el proyecto

Su yerno, Patrice Marie, asegura al medio francés que una reforma así no debería durar más de 12 meses. Marie y Desdoits culpan al gerente del proyecto, y este, sin embargo, refuta las acusaciones, declarando que no había cobrado los honorarios de la obra y que, además, trabajaba incluso los fines de semana. También justificó los retrasos, afirmando que hubo algunas limitaciones iniciales relacionadas con el amianto de la vivienda —un aislante prohibido en la actualidad por ser cancerígeno— y con el seguro, y enfatizó que garantizar que los profesionales cumplan con las normativas legales y entreguen un trabajo de calidad “lleva más tiempo”.

Francia cuenta actualmente con 12,9 millones de personas mayores de 60 años, un quinto de la población total del país, porcentaje que está previsto que aumente en las próximas décadas. Este cambio demográfico tiene repercusiones directas en el sistema de salud y en el de bienestar, con una creciente demanda de atención, prevención y casos de soledad o abandono de estos mayores.

Desde hace años, Francia ha identificado la falta de vivienda como una prioridad y ha formulado una política que prioriza el derecho a la vivienda y promueve el acceso inmediato a soluciones habitacionales.

Estar jubilado y trabajar será posible: en qué consiste la nueva reforma de las pensiones que pone de acuerdo a Sánchez y Feijóo

Las políticas públicas en Francia apuestan por la prevención y el mantenimiento del hogar. Aun así, la legislación francesa es muy diferente a la española: no se requiere la misma documentación ni los mismos procesos para las obras. Si el presupuesto es superior a 300.000 euros, sí que será obligatoria la supervisión de los gerentes y la obtención de varios permisos, que pueden ralentizar el proceso.

El director de la reforma aseguró que está haciendo todo lo posible para volver a la obra y que todo esto acabe lo más rápido posible. Mientras tanto, Émile Desdoits está dispuesto a pasar el largo invierno viviendo en la casa, con el objetivo de aumentar la presión y para volver a la normalidad en 2026.

