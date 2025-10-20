Los españoles trabajan hasta cinco años más que los franceses y cobran 300 euros menos, pero no necesitan cotizar tanto tiempo para recibir la pensión completa

Una mujer anciana (Freepik)

La sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones es un tema que preocupa cada vez más a los trabajadores de los países de la Unión Europea, que ven cómo uno de los pilares de la llamada sociedad del bienestar puede debilitarse debido al elevado gasto que suponen las pensiones en los presupuestos de los gobiernos. En España, el gasto en pensiones públicas previsto para este año ronda los 216.000 millones de euros, el equivalente al 12,9% del Producto Interior Bruto (PIB), según estimaciones del Instituto Santalucía.

Otro de los problemas que afrontan los gobiernos y que afecta a la hucha de las pensiones de cada país es la caída de la natalidad, que reduce el número de trabajadores que cotizan para pagar las pensiones. En España, la ratio de dependencia entre trabajadores y jubilados es de aproximadamente 2,32 trabajadores en activo por cada pensionista.

Para garantizar la viabilidad de sus sistemas públicos de pensiones y reducir los gastos que estos generan, cada vez más gobiernos de la UE están llevando a cabo reformas. Este es el caso de España, que en 2023 aprobó una nueva reforma de las pensiones impulsada por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y hoy Gobernador del Banco de España.

Pensiones, objeto de trueque

El Gobierno francés también lo ha intentado, pero su reforma tendrá que esperar hasta 2028. El Ejecutivo macronista de Sébastien Lecornu trató de reformar su sistema de pensiones con el objetivo de reducir la deuda pública que ahoga al país y que ya alcanza el 115,8% del PIB. Pero las pensiones han sido la moneda de cambio que ha ofrecido esta semana el primer ministro francés al Partido Socialista y al conservador Los Republicanos para que no respaldaran las mociones de censura planteadas contra su Gobierno por la extrema derecha y la izquierda radical francesas.

El acuerdo implica que el progresivo aumento de la edad mínima de jubilación hasta los 64 años quedará congelado en los 62 años y nueve meses hasta enero de 2028, cuando pueda tomar nuevas decisiones el presidente que sea elegido en la primavera de 2027. Tampoco se implantará el aumento a 43 años de la cotización necesaria para obtener una pensión completa.

Pensiones españolas vs francesas

Los sistemas públicos de pensiones español y francés coinciden en que ofrecen una amplia protección a los jubilados. Los dos están basados en un sistema de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores financian las prestaciones de los jubilados. Pero entre ambos sistemas, hay claras diferencias.

Una de ellas es la edad de jubilación, que se mantiene en Francia en los 62 años, mientras que en España, en 2025, es de 66 años y ocho meses para quienes tienen menos de 38 años y tres meses cotizados, o 65 años para quienes superan ese mínimo. La edad de retiro irá aumentando paulatinamente hasta llegar a los 67 años en 2027.

Otra diferencia son los años que hay que cotizar para recibir la pensión completa. En Francia, es necesario haber cotizado al menos 42 años, mientras que en España se necesitan 38 años y 3 meses para jubilarse a los 65 años en 2025. Si se accede a la jubilación a los 66 años y 8 meses, el mínimo de cotización para recibir el 100% de la pensión son 36 años y 6 meses.

PP, Vox y Junts derogan el decreto de subida de pensiones y las ayudas al transporte y la DANA.

Prestaciones más altas para los franceses

En cuanto al cálculo de la pensión, en España se basa en la cotización durante un periodo de años, con una edad mínima de jubilación y un número de años trabajados. Por su parte, Francia integra un sistema de puntos que considera la edad, los años cotizados y la renta media anual. En cuanto al importe de la pensión media, es más elevado en el país vecino: 1.600 euros mensuales de media, frente a los 1.314 euros que cobraron nuestros jubilados de media en septiembre.

En general, sin embargo, el sistema público de pensiones español es más generoso que el francés si se tiene en cuenta lo cotizado por los trabajadores y lo recibido al jubilarse. Así, la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del último salario que se recibe como pensión en nuestro país, ronda el 80%, una de las más altas de Europa, frente a la francesa, que es del 74% de media.