Si tienes cáncer de colon, esta es la dieta que debes seguir, según los expertos en nutrición

Alimentos ricos en omega-3 (Freepik)

Ante un diagnóstico de cáncer, la alimentación que se lleva a cabo durante el tratamiento puede ser crucial. Ninguna dieta cura al cáncer, pero ciertos alimentos pueden ayudar a controlar la enfermedad, especialmente en el caso del cáncer de colon. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se estima que 30.311 personas serán diagnosticadas en 2025.

Durante el tratamiento del cáncer colorrectal, las necesidades nutricionales se ven modificadas por los efectos de la enfermedad y por el impacto de la quimioterapia, la radioterapia o las intervenciones quirúrgicas. Por ello, los oncólogos insisten en la importancia de seguir una dieta saludable en la que estén presentes todos los grupos de alimentos no procesados. Una alimentación variada, rica y equilibrada no solo garantiza un aporte adecuado de nutrientes esenciales, sino que ayuda a mantener la fuerza muscular, el peso corporal y un sistema inmunitario más resistente.

Las frutas y hortalizas ocupan un lugar prioritario en esta dieta, tal y como recoge la Academia Española de Nutrición y Dietética. Su riqueza en vitaminas, minerales y antioxidantes contribuye a proteger las células y a mejorar la tolerancia al tratamiento. En los casos en que aparezca sensibilidad digestiva, una recomendación frecuente es consumirlas hervidas, ya que así se facilita su digestibilidad y se reducen molestias como hinchazón o diarrea. A esto se suman los lácteos, que aportan proteínas y calcio; y los cereales, como pan, avena, arroz o pasta, que proporcionan energía de manera sostenida.

Las legumbres también forman parte del pilar nutricional de estos pacientes. En la nutrición oncológica se valora su aportación de fibra y proteínas vegetales, aunque se aconseja adaptarlas a la tolerancia de cada persona. En caso de digestiones difíciles, una buena alternativa es consumirlas en forma de cremas o purés, lo que reduce la presencia de pieles y facilita su asimilación. La Academia Española de Nutrición y Dietética, recomienda incluir legumbres sin piel y muy cocidas entre dos y tres veces por semana.

Pollo, pavo y pescado azul para el cáncer de colon

El papel de las proteínas es especialmente crucial para evitar la desnutrición, uno de los riesgos más frecuentes en pacientes oncológicos. La pérdida de apetito o las alteraciones en el gusto pueden dificultar una ingesta adecuada, de modo que asegurar el consumo de fuentes proteicas es una prioridad. En este sentido, se aconseja alternar a lo largo de la semana alimentos como pescados, carnes magras, huevos y legumbres.

Entre las proteínas animales, el pescado destaca como una de las opciones más beneficiosas, especialmente el pescado azul (sardinas, caballa, atún, bonito del Norte, salmón) por su riqueza en ácidos grasos omega-3, un tipo de grasa saludable que contribuye a modular la inflamación y a favorecer la recuperación. Además, es recomendable consumir pescado dos o tres veces por semana, priorizando este tipo por su perfil nutricional.

La carne también tiene su espacio, siempre que se opte por variedades magras como pollo, pavo o conejo, menos grasas y más digestibles. Igual de importante es el consumo de huevos, recomendados de dos a tres veces por semana como fuente de proteínas de alta calidad y fácilmente aprovechables por el cuerpo.

Otro de los pilares de la dieta durante el tratamiento del cáncer de colon son las grasas saludables, principalmente el aceite de oliva virgen extra, los aguacates y nuevamente el pescado azul. Estas grasas ayudan a mantener un buen estado nutricional y aportan energía en momentos en que la ingesta puede ser reducida. Los frutos secos y semillas, ya sea en crudo, tostados o en crema, también son una excelente fuente de nutrientes, siempre que se consuman sin sal, sin azúcares añadidos y sin frituras.