Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las tres preguntas ilegales que no te pueden hacer en una entrevista de trabajo”

La búsqueda de empleo se ha convertido en un proceso cada vez más competitivo, en el que destacar entre cientos de candidatos exige estrategia, preparación y autoconocimiento. Más allá de enviar un currículum, es fundamental comprender qué buscan las empresas y cómo comunicar nuestro valor de forma efectiva. Las entrevistas de trabajo, pieza clave del proceso, representan una oportunidad para demostrar habilidades, motivación y encaje con la organización, pero la anticipación con la que llegan los candidatos puede abrir la puerta a que los futuros empleadores se aprovechen y traten temas que no deberían tocarse en esos contextos.

Dentro del proceso de selección laboral, existen preguntas que vulneran derechos fundamentales de los candidatos, como advierte el abogado Sebastián Ramírez. Entre las inquietudes que nunca deberían ser planteadas durante una entrevista de trabajo, Ramírez destaca en un video publicado en su cuenta de TikTok (@leyesconsebas) aquellas relacionadas con la situación familiar, el estado civil y la salud.

El letrado señala que existen límites claros respecto a la información que se puede exigir en estos procedimientos, porque muchas de ellas pueden facilitar la discrimación hacia personas que potencialmente se beneficiarán de derechos laborales básicos, como permisos. “La primera es preguntarte si tienes hijos. Porque con esto realmente lo que quieren saber es si pedirás bajas, si tienes que cuidar a tu hijo... Esta pregunta no se debe responder”, explica Ramírez.

Preguntas sobre estado civil o enfermedades

En la misma línea, el especialista enfatiza el impacto de otra pregunta que sigue afectando de manera especial a las mujeres, con la que a este tipo de diferenciación se le añade también un aspecto de género. “En segundo lugar, una pregunta que afecta muchísimo, especialmente a las mujeres, es el estado civil, si estás casada o no”, detalla Ramírez, quien añade que esta información suele usarse para realizar suposiciones sobre la dedicación o la disponibilidad futura de la empleada, de forma similar a lo que ocurre con las cargas familiares. “Y es que con esto verán y harán sus propias ideas de lo mismo que antes: si vas a coger bajas, si no, si tienes que ir al colegio, a cuidar a los niños, a reuniones... Todo eso no es legal”, recalca el abogado.

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las tres preguntas ilegales que no te pueden hacer en una entrevista de trabajo”. (Montaje Infobae España con imágenes de TikTok / @leyesconsebas)

Qué hacer ante estas preguntas

A esto se suma un tercer aspecto inapropiado pero muy común durante la selección: la información sobre patologías o condiciones físicas. “Y en tercer lugar es si tienes algún tipo de problema de salud. Eso ya no entra dentro del ámbito de la empresa. Eso es algo totalmente personal”, precisa Ramírez, subrayando como el respeto a la intimidad del candidato prima sobre los intereses de la empresa en este caso.

El experto se anticipa a la posible inquietud de los postulantes acerca de cómo contestar ante estas situaciones. Reconoce la presión de responder en contextos en los que un silencio podría interpretarse en contra, aunque defiende la importancia de preservar la dignidad profesional: “Y sé perfectamente lo que me vais a decir en los comentarios, que es que si no respondes luego igual pasan de ti, pero en ocasiones es mejor tener dignidad y evitar problemas a futuro, porque si la respondes es que igual no es el sitio ideal para ti porque te pondrán problemas más adelante”.