Madrid acogerá el próximo jueves la XIII cumbre bilateral con Marruecos

Madrid acogerá el próximo jueves la que será la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos y en la que participarán ambos gobiernos, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un escueto comunicado.

"En el marco actual de las excelentes relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ambos Gobiernos han decidido la celebración de la XIII Reunión de Alto Nivel para el próximo 4 de diciembre en Madrid", ha indicado el departamento que encabeza José Manuel Albares.

La cumbre bilateral, en las que las delegaciones estarán encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezará la delegación española y el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, vendrá procedida un día antes de un encuentro empresarial también en la capital, ha precisado Exteriores.

La última RAN tuvo lugar en Rabat 2 de febrero de 2023 y en aquella ocasión también se celebró un día antes un foro empresarial. Entonces, Sánchez no fue recibido por Mohamed VI, quien se encontraba fuera del país de vacaciones.

El monarca alauí llamó por teléfono a Sánchez, antes de que viajara para la cita, y le invitó a visitarle "próximamente" en Rabat. Sin embargo, esa visita no se concretó hasta un año después, en febrero de 2024.

La cumbre de 2023 sirvió para ratificar que la relación bilateral había entrado en una nueva fase después de que en marzo de 2022 Sánchez remitiera una carta a Mohamed VI en la que respaldaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto.

Aquella misiva, que provocó el rechazo por igual tanto de los socios como de la oposición y abrió a su vez una nueva crisis diplomática con Argelia, sirvió para zanjar el choque con Marruecos a raíz de la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en 2021 para ser atendido por COVID.

A la carta le siguió un encuentro de Sánchez con Mohamed VI en Rabat en abril de 2022 que selló una 'hoja de ruta' cuyo punto más relevante era la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada unilateralmente por Marruecos en agosto de 2018, y la apertura de una nueva en Ceuta.

Tras una serie de pruebas pilotos, la apertura oficial, aunque limitada, se produjo a principios de este año. Sin embargo, Marruecos decidió paralizar los escasos cruces de productos --mayoritariamente de productos marroquíes hacia España y no a la inversa-- en verano con motivo de la Operación Paso del Estrecho.

Dicha operación concluyó a mediados de septiembre y, aunque oficialmente ambas aduanas están operativas, no ha habido noticias de nuevos cruces de mercancías en ninguno de los dos sentidos.