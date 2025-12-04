La nueva hoja de ruta de Bruselas para mejorar el empleo en la UE: más derechos, salarios dignos y mayor protección laboral

La Comisión Europea busca modernizar el mercado laboral y apoyar a trabajadores y empresas en la transición verde, digital y demográfica, reforzando al mismo tiempo el diálogo social. (Europa Press)

La Comisión Europea ha presentado este jueves una estrategia para transformar el mercado laboral de los Estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de garantizar empleos de calidad, reforzar los derechos de los trabajadores y adaptar las normas laborales a los retos tecnológicos, sociales y económicos actuales. Este plan, que será la base de la legislación que se espera aprobar el año que viene, busca modernizar el entorno laboral y ofrecer una mayor protección tanto a empleados como a empleadores.

La vicepresidenta comunitaria encargada de Derechos Sociales y Empleo, Roxana Mînzatu, ha destacado durante la presentación que la creación de empleos de calidad no es solo una cuestión social, sino también económica. “Si queremos aumentar la productividad, atraer y retener talento y apoyar la innovación, la respuesta son los empleos de calidad”, ha subrayado. La Comisión quiere así situar la calidad del empleo como eje central del desarrollo europeo, combinando crecimiento económico con equidad social.

Entre los objetivos de Bruselas se encuentra garantizar la equidad y modernización del mundo laboral, acompañar a trabajadores y empresas en las transiciones verde, digital y demográfica, y fortalecer el diálogo social y la negociación colectiva. Mînzatu ha enfatizado que el modelo social europeo es un valor distintivo de la UE, capaz de atraer talento, aumentar la resiliencia económica y equilibrar competitividad y justicia social.

La vicepresidenta comunitaria encargada de Derechos Sociales y Empleo, Roxana Mînzatu. (Europa Press)

Formación, inversión en trabajadores y seguridad laboral, ejes de la nueva estrategia europea

Una de las prioridades señaladas por la Comisión es la formación y la capacitación continua de los trabajadores. Según Mînzatu, invertir en el desarrollo de habilidades y fomentar la innovación en el entorno laboral es fundamental para que la UE pueda afrontar los cambios derivados de la digitalización y la transición ecológica. Asimismo, la estrategia propone asegurar que todos los empleados tengan acceso efectivo a sus derechos, a unos servicios públicos de calidad y a una inversión adecuada en seguridad y bienestar laboral.

Para incrementar la creación de empleo de calidad, Bruselas apuesta por mecanismos que premien a las empresas que invierten en sus trabajadores. Esto incluye ayudas públicas y la introducción de criterios sociales en la contratación pública. “Las condicionalidades sociales pueden ayudar a recompensar a las empresas que invierten en las personas y que valoran a las personas, no solo el precio”, ha afirmado la vicepresidenta. La intención es que la inversión en capital humano se traduzca en mejores condiciones de trabajo y mayor estabilidad laboral.

La estrategia también pone el foco en la seguridad en el trabajo y la prevención de riesgos. Mînzatu ha recordado que cada euro destinado a mejorar la seguridad laboral se refleja en una mayor productividad, menos absentismo y prolongación de la vida laboral de los empleados. Además, Bruselas quiere combatir la explotación laboral, especialmente en sectores con cadenas complejas de subcontratación o en el traslado de trabajadores desde terceros países, como el transporte y la construcción. La comisión prevé reforzar la transparencia y la responsabilidad de los empleadores en estos ámbitos.

Salarios dignos y derechos adaptados al siglo XXI, la apuesta de la UE

En materia salarial, la Comisión Europea reafirma su compromiso con su directiva sobre salarios mínimos, que busca asegurar ingresos adecuados para todos los trabajadores. Mînzatu ha señalado que los salarios dignos protegen el poder adquisitivo, reducen la desigualdad y hacen que el empleo sea atractivo. La aplicación efectiva de esta normativa ha demostrado aumentos reales de hasta un 10% en los países que la han adoptado, una cifra que Bruselas espera replicar en toda la Unión.

Esta hoja de ruta anticipa la futura Directiva sobre Empleos de Calidad, que se prevé presentar en 2026. La normativa actualizará las reglas europeas que protegen a los trabajadores y abordará nuevos desafíos, como el impacto de la inteligencia artificial en el entorno laboral, garantizando que la innovación tecnológica vaya acompañada de derechos sólidos y condiciones laborales justas. Con esto, la UE busca no solo proteger a los trabajadores, sino también fortalecer su modelo económico y social.

*Con información de Europa Press.