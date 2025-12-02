La Aemet prevé un tiempo de “frío invernal”, lluvia y nieve: estas son las zonas de Madrid y Castilla y León en las que va a nevar

Paseantes cubiertos de nieve durante la llegada de una masa de aire ártico, a 21 de noviembre de 2025, en Vitoria. (Iñaki Berasaluce / Europa Press)

El invierno meteorológico que empezaba la pasada jornada ha llegado de la mano de la nieve y el frío. Las nevadas, que ya se están produciendo, son fruto del “ambiente invernal” que se mantendrá hasta el viernes y de un frente frío con chubascos que recorrerá este martes la península y afectará también a Ceuta y Melilla, conforme detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El frente, que barrerá el país a oeste a este, traerá agua a prácticamente la totalidad de la península, aunque las precipitaciones serán menos probables e intensas en la vertiente mediterránea y en Baleares. “Las lluvias serán abundantes en Galicia, especialmente en el oeste de la comunidad, donde podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta”, según apunta del portavoz del organismo público, Rubén del Campo. Pero, las precipitaciones también caerán en forma de nieve.

Se esperan nevadas a partir de los 1.000 a 1.200 metros en el norte del territorio, “por lo que algunas vías de comunicación pueden verse afectadas, algunas carreteras o autovías y, por lo tanto, es recomendable consultar el estado de las carreteras”, avisa el portavoz.

También al oeste, soplará el viento con fuerza y habrá un temporal marítimo “importante”, con olas que superarán los seis metros. También habrá bancos de niebla en el interior, sobre todo en zonas del centro y del este del territorio peninsular

La Aemet, ante esta previsión, ha activado las alertas naranja -que significa “riesgo importante”- y amarilla -que supone “riesgo bajo”- en algunas regiones del país. En concreto, la costa de Galicia, Asturias y Cantabria están en nivel naranja por temporal marítimo. La costa de País Vasco también tiene activo el aviso por este fenómeno, pero en nivel amarillo, del mismo modo que la costa de Almería y Granada. En el interior, Burgos, Segovia, Ávila y la Sierra de Madrid están en nivel amarillo por nevadas con acumulaciones de 5 centímetros de espesor en 24 horas a partir de los 1.200 metros.

Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 2 de diciembre de 2025. (Aemet)

En cuanto a las temperaturas, el frío intenso ya se notará a la salida del sol. Las temperaturas diurnas serán más bajas que en las jornadas anteriores, sobre todo en el este peninsular. En buena parte de la meseta norte y también de la meseta sur, no se llegará a 10 grados, mientras que en la costa mediterránea, sobre todo de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia y Andalucía, las máximas rondarán los 20 grados.

Lluvias generalizadas y bajada de la cota de nieve

El miércoles también estará marcado por la lluvia y la nieve. Un frente se extenderá hacia el centro y sur de la península y las lluvias se irán dirigiendo hacia el este, incluso alcanzarán las Islas Baleares. En Melilla podrían ser localmente fuertes. Llegará un nuevo frente a Galicia con precipitaciones persistentes en el oeste de la comunidad ya por la tarde.

El frío persistirá con temperaturas “algo más bajas”, con heladas en el norte, centro y este de la península, que serán fuertes en los Pirineos. Así, durante esta jornada, la cota de nieve en el norte estará en torno a 800 metros.

El jueves amanecerá de nuevo con heladas, mientras que el frente que entraba el día anterior irá avanzando por el territorio, dejando lluvias en amplias zonas, aunque serán menos abundantes y probables en el Mediterráneo y Baleares.

Vientos alíseos, lluvias escasas y temperaturas cálidas en Canarias

En Canarias, predominará a lo largo de la semana un régimen de vientos alisios. Del Campo apunta que “soplarán estos vientos con intensidad en las zonas más expuestas y dejarán nubes en el norte de las islas, con lluvias en este sector, sobre todo de las islas más montañosas”.

En cuanto al mercurio, las temperaturas serán las suaves. Así, esta semana, las máximas rondarán los 20 grados y las mínimas no bajarán de 15 grados de forma generalizada.

Qué tiempo hará el puente de diciembre

La previsión del puente de diciembre aún no es precisa. La Aemet esboza un pronóstico que contempla que “podrían seguir llegando frentes a la península, que dejarían lluvias con mayor probabilidad en el norte y en el oeste del país, pero no podemos descartar, que lleguen estas lluvias a otras zonas del territorio”. No obstante, de cara al lunes las precipitaciones quedarán aisladas a Galicia, mientras que en el resto del país se podrá disfrutar de cielos despejados.

Las temperaturas subirán y, con ellas, la cota de nieve. Las nevadas quedarán asiladas a zonas de alta montaña a lo largo del puente. De hecho, se espera un “ambiente templado” en zonas costeras, con máximas que rondará los 18 a 20 grados en el Cantábrico y entre 20 y 22 grados en el Mediterráneo.