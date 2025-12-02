España

La Aemet prevé un tiempo de “frío invernal”, lluvia y nieve: estas son las zonas de Madrid y Castilla y León en las que va a nevar

Un frente barrerá la península de oeste a este, aunque las precipitaciones serán menos probables e intensas en la vertiente mediterránea y en Baleares

Guardar
Paseantes cubiertos de nieve durante
Paseantes cubiertos de nieve durante la llegada de una masa de aire ártico, a 21 de noviembre de 2025, en Vitoria. (Iñaki Berasaluce / Europa Press)

El invierno meteorológico que empezaba la pasada jornada ha llegado de la mano de la nieve y el frío. Las nevadas, que ya se están produciendo, son fruto del “ambiente invernal” que se mantendrá hasta el viernes y de un frente frío con chubascos que recorrerá este martes la península y afectará también a Ceuta y Melilla, conforme detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El frente, que barrerá el país a oeste a este, traerá agua a prácticamente la totalidad de la península, aunque las precipitaciones serán menos probables e intensas en la vertiente mediterránea y en Baleares. “Las lluvias serán abundantes en Galicia, especialmente en el oeste de la comunidad, donde podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta”, según apunta del portavoz del organismo público, Rubén del Campo. Pero, las precipitaciones también caerán en forma de nieve.

Se esperan nevadas a partir de los 1.000 a 1.200 metros en el norte del territorio, “por lo que algunas vías de comunicación pueden verse afectadas, algunas carreteras o autovías y, por lo tanto, es recomendable consultar el estado de las carreteras”, avisa el portavoz.

También al oeste, soplará el viento con fuerza y habrá un temporal marítimo “importante”, con olas que superarán los seis metros. También habrá bancos de niebla en el interior, sobre todo en zonas del centro y del este del territorio peninsular

La Aemet, ante esta previsión, ha activado las alertas naranja -que significa “riesgo importante”- y amarilla -que supone “riesgo bajo”- en algunas regiones del país. En concreto, la costa de Galicia, Asturias y Cantabria están en nivel naranja por temporal marítimo. La costa de País Vasco también tiene activo el aviso por este fenómeno, pero en nivel amarillo, del mismo modo que la costa de Almería y Granada. En el interior, Burgos, Segovia, Ávila y la Sierra de Madrid están en nivel amarillo por nevadas con acumulaciones de 5 centímetros de espesor en 24 horas a partir de los 1.200 metros.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 2 de diciembre de 2025. (Aemet)

En cuanto a las temperaturas, el frío intenso ya se notará a la salida del sol. Las temperaturas diurnas serán más bajas que en las jornadas anteriores, sobre todo en el este peninsular. En buena parte de la meseta norte y también de la meseta sur, no se llegará a 10 grados, mientras que en la costa mediterránea, sobre todo de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia y Andalucía, las máximas rondarán los 20 grados.

Lluvias generalizadas y bajada de la cota de nieve

El miércoles también estará marcado por la lluvia y la nieve. Un frente se extenderá hacia el centro y sur de la península y las lluvias se irán dirigiendo hacia el este, incluso alcanzarán las Islas Baleares. En Melilla podrían ser localmente fuertes. Llegará un nuevo frente a Galicia con precipitaciones persistentes en el oeste de la comunidad ya por la tarde.

El frío persistirá con temperaturas “algo más bajas”, con heladas en el norte, centro y este de la península, que serán fuertes en los Pirineos. Así, durante esta jornada, la cota de nieve en el norte estará en torno a 800 metros.

El jueves amanecerá de nuevo con heladas, mientras que el frente que entraba el día anterior irá avanzando por el territorio, dejando lluvias en amplias zonas, aunque serán menos abundantes y probables en el Mediterráneo y Baleares.

Vientos alíseos, lluvias escasas y temperaturas cálidas en Canarias

En Canarias, predominará a lo largo de la semana un régimen de vientos alisios. Del Campo apunta que “soplarán estos vientos con intensidad en las zonas más expuestas y dejarán nubes en el norte de las islas, con lluvias en este sector, sobre todo de las islas más montañosas”.

En cuanto al mercurio, las temperaturas serán las suaves. Así, esta semana, las máximas rondarán los 20 grados y las mínimas no bajarán de 15 grados de forma generalizada.

Qué tiempo hará el puente de diciembre

La previsión del puente de diciembre aún no es precisa. La Aemet esboza un pronóstico que contempla que “podrían seguir llegando frentes a la península, que dejarían lluvias con mayor probabilidad en el norte y en el oeste del país, pero no podemos descartar, que lleguen estas lluvias a otras zonas del territorio”. No obstante, de cara al lunes las precipitaciones quedarán aisladas a Galicia, mientras que en el resto del país se podrá disfrutar de cielos despejados.

Las temperaturas subirán y, con ellas, la cota de nieve. Las nevadas quedarán asiladas a zonas de alta montaña a lo largo del puente. De hecho, se espera un “ambiente templado” en zonas costeras, con máximas que rondará los 18 a 20 grados en el Cantábrico y entre 20 y 22 grados en el Mediterráneo.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaFríoNieveMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alexandre Olmos, doctor: “Estas comidas te roban energía en vez de dártela”

Los alimentos basados en carbohidratos simples provocan picos de glucosa que generan fatiga

Alexandre Olmos, doctor: “Estas comidas

Susto monumental, lágrimas y una broma que casi se va de las manos: el momentazo de Paz Padilla que dejó paralizado al plató de Canal Sur

La presentadora acudió al programa ‘No dejes de soñar’, presentado por Pastora Soler y Manu Sánchez, que se quedaron sin palabras por su reacción

Susto monumental, lágrimas y una

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero su alcalde pide soluciones temporales: “Los agentes siguen viviendo en un edificio con grietas”

Delegación de Gobierno en Madrid se ha comprometido con los ocho ediles de la zona a la construcción de un nuevo acuartelamiento en la comarca tras una reunión mantenida este lunes

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel

El fruto seco que reduce el colesterol, es bajo en calorías y cuida los músculos

Este alimento contiene menos grasas que el resto de frutos secos, pero sigue siendo una fuente de energía rápida

El fruto seco que reduce

Gran preocupación por el estado de salud de José María Almoguera: “Hay que cambiar de forma urgente su marcapasos”

El hijo de Carmen Borrego ha sido contactado por su equipo médico para cambiar el marcapasos que lo acompaña desde hace quince años

Gran preocupación por el estado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero su alcalde pide soluciones temporales: “Los agentes siguen viviendo en un edificio con grietas”

Sebastián Ramírez, abogado, explica la mejor manera de compaginar el trabajo y la educación de tus hijos: “Hay tres herramientas legales”

La empresa mexicana que quiere traer 20.000 cruceristas cada día a Motril: un directivo del puerto (del Estado) es hermano de una ejecutiva de la firma

Las revelaciones de la mano derecha de Mazón del día de la DANA: “Nadie me reclamó desde la Conselleria ni desde el Cecopi la presencia del presidente”

Todo lo que se sabe hasta ahora de la peste porcina africana: siete países bloquean el cerdo español, varias muestras en análisis y 3.000 millones en riesgo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este 2 de diciembre

Juanma Lorente, abogado: “Esta es la trampa que hacen muchas empresas cuando te suben el sueldo”

Victor Arpa, abogado: “La Seguridad Social puede darte el alta después de 15 meses de baja y sin verte”

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ocho bancos han subido los tipos de interés de sus hipotecas”

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”