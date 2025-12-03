La postura del bebé feliz, el ejercicio de yoga que es ideal para reducir el estrés y alivia el dolor lumbar

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

La postura del bebé feliz, o ananda balasana, es una de las asanas más populares, perfectas para relajarse y conectar con el cuerpo. Y es que no solo es un ejercicio de yoga que destaca por su capacidad para liberar las tensiones de la zona lumbar y pélvica, sino también porque ayuda a calmar el sistema nervioso. Es por ello que es recomendable incluirla en la práctica para reducir el estrés propio de la rutina diaria, dada la cantidad de beneficios que aporta para la salud física y mental.

Más allá de sus efectos físicos, esta postura de yoga está asociada a la invitación a soltar tensiones y centrarse en el momento presente. Así, se trata de una asana vinculada a sensaciones de alegría y libertad, en referencia a la actitud exploratoria de los bebés cuando tocan sus propios pies.

La postura recibe el nombre de “bebé feliz” debido a la facilidad con la que los niños pequeños adoptan esta posición, reflejando una movilidad natural que con frecuencia se pierde en la adultez, en parte por los hábitos asociados a permanecer sentados. La práctica regular de yoga permite trabajar y recuperar parte de esa flexibilidad y movilidad originales.

Cuáles son los beneficios de esta postura

Dos mujeres estiran antes de la práctica de yoga. (Freepik)

Habitualmente, la postura del bebé feliz se incorpora al final de una sesión, poco antes de Savasana, favoreciendo un estiramiento final en la zona de la cadera antes del descanso. No obstante, también puede realizarse una variante suave al inicio de la práctica, con menor profundidad para evitar riesgos si el cuerpo todavía no entró en calor. Entre los beneficios más relevantes de este ejercicio, los especialistas destacan los siguientes aspectos:

Facilita el estiramiento de los músculos de las caderas externas, las ingles, el pecho y los hombros, resultando útil para liberar la musculatura en torno a la articulación de la cadera, incluidas las ingles y los isquiotibiales.

Contribuye al fortalecimiento de los brazos y los hombros y favorece el aumento de la flexibilidad general del cuerpo.

Relaja la musculatura del suelo pélvico gracias a la extensión y liberación de la zona de las caderas y la pelvis.

Ayuda a aliviar tensiones en la columna vertebral y en la región sacrolumbar, una ventaja para quienes permanecen mucho tiempo sentados. La postura también favorece la alineación de la columna .

Reduce el estrés físico y mental. Su práctica regular funciona como método para relajar el cerebro y reconectar con la movilidad de la infancia a través del cuerpo.

Mejora la digestión al estimular órganos internos como riñones y vejiga por la presión ejercida durante la postura, contribuyendo con el alivio de dificultades digestivas.

Mitiga síntomas de fatiga y cansancio, al tiempo que libera tensión en la parte baja de la espalda y favorece el descanso nocturno.

Puede colaborar en la disminución de molestias menstruales al estirar la cara interna de los muslos y los músculos de la ingle durante los primeros días del ciclo.

Estimula la circulación sanguínea en la región lumbar y resulta beneficiosa para personas con presión arterial alta, aportando energía y vitalidad al cuerpo.

Qué variantes existen de la ‘ananda balasana’

La postura del bebé feliz de yoga. (AdobeStock)

Ananda balasana presenta un nivel de accesibilidad que facilita su adaptación a diferentes necesidades. Existen varias opciones para modificar la intensidad y ampliar sus beneficios:

Uso de cinturón : Para quienes tienen rigidez en las caderas o dificultades para sostener los pies, se recomienda emplear cinturones de yoga alrededor de la planta de cada pie. Esta alternativa permite mantener la postura sin generar tensiones innecesarias en hombros o espalda.

Variante dinámica: En lugar de permanecer inmóvil, se pueden incorporar suaves movimientos laterales con el cuerpo. Esta versión favorece el masaje de la zona lumbar y la mejora de la circulación en la parte baja de la espalda, además de contribuir a la relajación de la pelvis.

Piernas cruzadas: Otra opción consiste en cruzar los tobillos, lo que genera un patrón de estiramiento diferente en las caderas y activa otros músculos de la pelvis. Esta variación proporciona una apertura distinta en la articulación de la cadera.

Las variantes de ananda balasana permiten personalizar la postura de acuerdo a las capacidades individuales, optimizando la práctica y favoreciendo el confort durante la sesión.