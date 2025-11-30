España

Postura de la tortuga: un ejercicio de yoga para expertos que alivia la rigidez muscular y destensa la espalda

Hacer bien esta asana supone todo un reto

Guardar
Mujer feliz. (Adobe Stock)
Mujer feliz. (Adobe Stock)

En los últimos años, el yoga ha ganado una enorme popularidad. A pesar de ser una disciplina con más de 5.000 años de historia, continúa ofreciendo grandes beneficios tanto para el cuerpo como para la mente.

Para muchas personas, se ha convertido en una forma eficaz de desconectar del día a día, algo especialmente valioso en un momento en el que el estrés y la ansiedad se encuentran en niveles históricos.

Uno de los puntos positivos es que, gracias a la amplia variedad de ejercicios y estiramientos que hay, resulta sencillo encontrar una rutina que se ajuste a tus necesidades. Si eres una de las personas que necesita llevar su entrenamiento a otro nivel, una de las asanas más complicadas es la postura de la tortuga.

Beneficios postura de la tortuga

La postura de la tortuga es una asana avanzada que aporta múltiples beneficios. Uno de los más destacados es el alivio de la rigidez lumbar y de la espalda baja, ya que estira la columna y masajea suavemente los nervios, ayudando a reducir dolores y tensiones. Además, mejora la flexibilidad de la columna y de las caderas.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Este ejercicio también activa la circulación sanguínea y fortalece los músculos de brazos, abdomen, glúteos y piernas, lo que contribuye a tonificar el cuerpo y mejorar la postura. La presión que ejerce sobre el pecho y el abdomen estimula los órganos internos, favoreciendo la respiración profunda y la digestión.

A nivel mental, el kurmasana ayuda a reducir el estrés y a relajar el sistema nervioso, lo que puede mejorar la calidad del sueño y proporcionar una sensación de calma y bienestar general.

Postura de la tortuga, ejercicio
Postura de la tortuga, ejercicio de yoga. (theyogacollective.com)

Cómo hacer la postura de la tortuga

  1. Siéntate con las piernas extendidas hacia adelante y abiertas en forma de “V”, manteniendo la espalda recta y la columna bien alargada.
  2. Inclina lentamente el torso hacia adelante, manteniendo la respiración profunda y constante.
  3. Desliza los brazos hacia adelante y hacia el suelo, procurando que pasen por debajo de las piernas si te es posible.
  4. Acerca el pecho y la cabeza hacia el suelo, relajando la barbilla y manteniendo la postura cómoda.
  5. Una vez estable, estira los brazos hacia atrás junto al cuerpo, manteniendo la apertura de caderas, espalda y hombros.
  6. Mantén la postura durante varias respiraciones profundas, concentrándote en la sensación de relajación y calma.
  7. Para salir de la postura, dobla suavemente las rodillas, lleva los brazos a los lados y vuelve a la posición inicial, relajando todo el cuerpo antes de incorporarte.

Contraindicaciones y casos en los que hay que tener cuidado

A pesar de sus beneficios, es una postura avanzada que requiere de especial precaución. No es recomendable para quienes tengan músculos muy rígidos o débiles, especialmente en la zona lumbar, las caderas o los isquiotibiales, ya que la postura podría provocar molestias o lesiones.

Tampoco se aconseja a personas con ciática severa, ya que la presión sobre la región lumbar puede agravar los síntomas. Las mujeres embarazadas deben evitar esta asana debido a la presión que ejerce sobre el abdomen, y quienes tengan lesiones en caderas, hombros, cuello o muslos deberían abstenerse.

Temas Relacionados

Posturas YogaYogaEspaldaSaludEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una jubilada pierde 22.918 euros de su pensión después de que su hijo se empadronase en el mismo domicilio: tenían unos ingresos superiores a los permitidos

La mujer, que tenía una pensión no contributiva, alegó en el juicio que su hijo no vivía con ella

Una jubilada pierde 22.918 euros

Los nietos de los fusilados en el cementerio de la Almudena piden a Almeida que les devuelva los nombres borrados de las víctimas

El monumento en que debían figurar las 2.936 personas asesinadas en los primeros años del franquismo sigue desnudo, pese a los esfuerzos de las asociaciones memorialistas

Los nietos de los fusilados

El PP presume de una movilización “masiva” con 80.000 asistentes en su protesta contra Pedro Sánchez: la Delegación del Gobierno reduce la cifra a la mitad

Feijóo habla del “éxito” en un acto convocado con solo 48 horas de antelación y considerado por los populares como un “desafío logístico grande”

El PP presume de una

Demoras y sobrecostes farmacéuticos en la sanidad de Ceuta y Melilla: el Tribunal de Cuentas critica la “ausencia de planificación” de Ingesa

Los hospitales de las ciudades autonómicas han llegado a pagar un 400% más por los medicamentos

Demoras y sobrecostes farmacéuticos en

Isabel Díaz Ayuso asegura que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra” mientras “sostiene” el Gobierno de Sánchez

En su discurso se ha referido también a la Venezuela de Nicolás Maduro y ha pedido no acostumbrarse a que sea “normal” la situación en España: “Así comienzan todas las dictaduras”

Isabel Díaz Ayuso asegura que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP presume de una

El PP presume de una movilización “masiva” con 80.000 asistentes en su protesta contra Pedro Sánchez: la Delegación del Gobierno reduce la cifra a la mitad

Isabel Díaz Ayuso asegura que ETA está “preparando su asalto al País Vasco y Navarra” mientras “sostiene” el Gobierno de Sánchez

Feijóo, en la concentración del Templo de Debod en Madrid promovida por el PP: “El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno”

Ábalos asegura que su adaptación en prisión está siendo “menos traumática de lo que esperaba” pero pone una pega: “Aquí hace mucho frío”

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Los autónomos toman las calles para reclamar condiciones dignas y un sistema fiscal justo: “Si el autónomo desaparece, España se desvanece”

El precio de la luz en España para este lunes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Las personas que no se quejan y que más trabajan son las más perjudicadas de toda la empresa”

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán