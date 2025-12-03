Juanma Lorente, abogado: “Tienes dos semanas de permiso retribuido en tu trabajo a partir del 1 de enero si cumples con este requisito”

El permiso de 19 semanas se podrá solicitar a partir del 1 de enero de 2026 (@juanmalorentelaborista)

A partir del próximo año, miles de trabajadores en España podrán acceder a nuevas facilidades para compatibilizar su empleo con el cuidado de los más pequeños de la casa, en un contexto en el que las políticas de conciliación siguen ocupando un lugar central en el debate público y laboral español. El anuncio de un permiso adicional que entrará en vigor a comienzos de 2026 ha despertado dudas entre quienes buscan entender cómo funciona, qué trabajadores pueden solicitarlo y bajo qué condiciones se puede disfrutar.

El abogado laboralista Juanma Lorente explicó en un video los detalles de este permiso retribuido, dirigido específicamente a quienes han sido padres o madres en un periodo muy concreto. Según detalla, se trata de dos semanas adicionales que podrán pedirse a partir del 1 de enero de 2026, aunque no todos los progenitores cumplen los requisitos para acceder a este derecho desde esa fecha. Lorente aclara que este permiso nace de la ampliación del actual permiso de maternidad y paternidad, que recientemente pasó de 16 a 19 semanas, una modificación que ya se encuentra aprobada.

El abogado precisa que solo podrán solicitar estas dos semanas quienes hayan tenido un hijo a partir del 2 de agosto de 2024. Ese es el punto de partida fijado para identificar a las familias que podrán beneficiarse. Sin embargo, también existe un límite temporal adicional: aquellos cuyos hijos nacieron entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025 no podían pedir estas dos semanas hasta ahora. Esa imposibilidad administrativa se resolverá el próximo 1 de enero, fecha en la que quedará abierto el trámite para todos los progenitores situados dentro del periodo establecido.

El trabajador podrá organizarse según le convenga

Una de las particularidades que destaca el abogado es que estas dos semanas podrán disfrutarse de dos maneras distintas: de forma continuada o de forma interrumpida. Esto significa que el trabajador no está obligado a tomarlas seguidas y podrá organizarlas según le convenga dentro del calendario familiar.

También aclara que existe una diferencia importante respecto al resto de semanas del permiso ordinario: mientras las 19 semanas ampliadas deben disfrutarse antes de que el menor cumpla los doce meses, estas dos semanas adicionales podrán utilizarse hasta que el niño tenga ocho años. Lorente enfatiza esta flexibilidad como una herramienta que puede resultar útil en diversos momentos de la crianza.

El procedimiento para solicitar el permiso, según describe, es relativamente sencillo y se articula en dos pasos. Primero, el trabajador deberá pedir a su empresa que envíe un certificado de empresa a la Seguridad Social. Una vez hecho ese trámite por parte del empleador, será el propio trabajador quien formalice la solicitud de manera online.

Lorente insiste en que el proceso no debería presentar complicaciones: basta con esperar a que la empresa remita el documento necesario y, después, completar la gestión en la plataforma correspondiente. En su mensaje, también invita a quienes cumplan los requisitos a dejar comentarios explicando si tienen previsto pedir estas semanas adicionales.