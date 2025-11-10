España

Mazón dijo a Maribel Vilaplana que le reclamaban “para lo de siempre, para la foto” cuando terminaba de hablar por teléfono la tarde de la DANA

La transcripción de la declaración de la periodista ha sido trasladada a las partes, solo 24 horas antes de que Mazón comparezca en Les Corts

Guardar
Carlos Mazón y Maribel Vilaplana.
Carlos Mazón y Maribel Vilaplana.

La periodista Maribel Vilaplana declaró ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa sobre la gestión de la DANA, que Carlos Mazón justificaba cada vez que terminaba de hablar por teléfono aquella tarde del 29 de octubre de 2024 que era “para lo de siempre, lo de la foto”, ha revelado el diario El País. Vilaplana acudió como testigo al juzgado de Catarroja el lunes 3 de noviembre, minutos después de que Mazón anunciara su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana, cargo que mantiene hoy todavía en funciones mientras PP y Vox negocian un relevo.

Así se puede leer en la transcripción de la comparecencia de la periodista en el tribunal, distribuida este lunes a las partes y 24 horas antes de que Mazón haga acto de presencia en Les Corts para intervenir en la comisión de investigación de la DANA. Será este martes a partir de las 16:00 horas.

La declaración de Vilaplana aportó detalles relevantes sobre la actuación del president. Durante cerca de cuatro horas, relató a la jueza cómo transcurrió la comida en el restaurante El Ventorro que compartió con él mientras varias localidades de Valencia afrontaban la mayor catástrofe de su historia reciente. Murieron 229 personas por las riadas. Según sus palabras, el ambiente fue distendido y ajeno a la gravedad de lo que ocurría fuera.

La periodista Maribel Vilaplana llega a los juzgados para declarar por su comida con Mazón.

Concertaron la cita dos semanas antes

En la transcripción de la declaración de Vilaplana se puede leer que, según ella, la cita del Ventorro se empezó a concretar dos semanas antes, cuando Mazón y ella coincidieron en un acto. Al terminar, el president fue a saludarla y le dijo que necesitaba hablar con ella: “Me gustaría que tuviéramos algún tipo de colaboración. Dime cuándo y de qué manera podríamos quedar y cuándo te vendría bien”, pronunció literalmente la periodista. Ella le contestó que el martes 29 lo tenía “libre” y acto seguido, aseguró a la jueza, se intercambiaron los teléfonos.

Continuando con la conversación mantenida durante la comida, una vez Vilaplana escuchó la frase de “la foto”, pensó que Mazón se refería “a algún evento en el que querían que estuviera y decidió no ir”, no que estuviera ocurriendo una tragedia. El president miraba el teléfono constantemente y recibió hasta ocho llamadas, entre ellas las de la consejera Salomé Pradas. También con alcaldes, que la jueza ha llamado a declarar tras escuchar a Vilaplana. Hay versiones que no encajan, contradicciones.

La periodista Maribel Vilaplana (d)
La periodista Maribel Vilaplana (d) a su llegada a los Juzgados de Catarroja. (Jorge Gil/Europa Press)

“Es que yo no hablo bien”

Asimismo, hay una novedad en relación con los ofrecimientos laborales que hubo en aquella comida, ya que, según Vilaplana, los hubo en las dos direcciones. Hasta ahora se sabía que, según Mazón, la periodista tuvo sobre la mesa dirigir À Punt. Vilaplana, dice ella, se ofreció al presidente para enseñarle oratoria, a dar discursos en público y estructurar los mensajes. “Me enseñó -Mazón- un discurso y me dijo: Es que yo no hablo bien”.

De hecho -añadió Vilaplana-, cada vez que Mazón abandonaba el reservado para hablar, ella abría su ordenador portátil para repasar esas clases de oratoria que imparte. Que en esas llamadas que recibía -o hacía, ya que no supo precisar de quién era la iniciativa-, el presidente “hablaba poco, escuchaba más”. En cualquier caso, ella no interpretaba que pasara nada extraño, ya que ni por sus gestos ni por sus palabras vio en su interlocutor especial preocupación.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Carlos MazónMaribel VilaplanaDANAComunidad ValencianaTribunalesTribunales EspañaJusticiaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

“Imagina que pagas 50.000 euros de arras, pides la hipoteca, el vendedor no aparece en el notario y te quedas sin piso y sin dinero”: un experto enseña cómo evitar esto

La firma de arras y el proceso hipotecario pueden conllevar peligros, y la falta de garantías puede dejar al comprador sin vivienda y sin ahorros

“Imagina que pagas 50.000 euros

“Los gatos pueden colarse por huecos que parecen imposibles”: un experto explica por qué son tan flexibles

Estas mascotas tienen habilidades físicas únicas

“Los gatos pueden colarse por

Ábalos y Koldo García piden personarse como acusación particular en la causa contra la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez

El exministro y su antiguo asesor alegan que la exmilitante socialista habría intentado interferir en su defensa jurídica y en investigaciones judiciales y policiales

Ábalos y Koldo García piden

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 10 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

Cinco verduras ideales para bajar la tensión arterial

Tener buenos hábitos alimenticios es fundamental para controlar la hipertensión

Cinco verduras ideales para bajar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos y Koldo García piden

Ábalos y Koldo García piden personarse como acusación particular en la causa contra la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez

Nuevo cese en el Gobierno andaluz por el fallo en los cribados: sustituyen a la viceconsejera de Sanidad por el jefe de Urgencias de un hospital privado

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un marroquí que alegó estar amenazado por su familia por una herencia: más dinero por ser hombre

La Guardia Civil carga contra la DGT por la baliza V16: “Es una decisión precipitada”

Miguel Ángel Rodríguez se equivocó al citar una ley para fundamentar su versión como testigo en el juicio contra el fiscal general

ECONOMÍA

“Imagina que pagas 50.000 euros

“Imagina que pagas 50.000 euros de arras, pides la hipoteca, el vendedor no aparece en el notario y te quedas sin piso y sin dinero”: un experto enseña cómo evitar esto

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 10 noviembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz estará muy barata este 11 de noviembre: a esta hora del día la tarifa será de 3 euros

Así puedes comprobar si tu empresa está cotizando correctamente por ti, según una experta

DEPORTES

La nueva arma de Carlos

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos