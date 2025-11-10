Mazón dijo a Maribel Vilaplana que le reclamaban “para lo de siempre, para la foto” cuando terminaba de hablar por teléfono la tarde de la DANA

Carlos Mazón y Maribel Vilaplana.

La periodista Maribel Vilaplana declaró ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa sobre la gestión de la DANA, que Carlos Mazón justificaba cada vez que terminaba de hablar por teléfono aquella tarde del 29 de octubre de 2024 que era “para lo de siempre, lo de la foto”, ha revelado el diario El País. Vilaplana acudió como testigo al juzgado de Catarroja el lunes 3 de noviembre, minutos después de que Mazón anunciara su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana, cargo que mantiene hoy todavía en funciones mientras PP y Vox negocian un relevo.

Así se puede leer en la transcripción de la comparecencia de la periodista en el tribunal, distribuida este lunes a las partes y 24 horas antes de que Mazón haga acto de presencia en Les Corts para intervenir en la comisión de investigación de la DANA. Será este martes a partir de las 16:00 horas.

La declaración de Vilaplana aportó detalles relevantes sobre la actuación del president. Durante cerca de cuatro horas, relató a la jueza cómo transcurrió la comida en el restaurante El Ventorro que compartió con él mientras varias localidades de Valencia afrontaban la mayor catástrofe de su historia reciente. Murieron 229 personas por las riadas. Según sus palabras, el ambiente fue distendido y ajeno a la gravedad de lo que ocurría fuera.

Concertaron la cita dos semanas antes

En la transcripción de la declaración de Vilaplana se puede leer que, según ella, la cita del Ventorro se empezó a concretar dos semanas antes, cuando Mazón y ella coincidieron en un acto. Al terminar, el president fue a saludarla y le dijo que necesitaba hablar con ella: “Me gustaría que tuviéramos algún tipo de colaboración. Dime cuándo y de qué manera podríamos quedar y cuándo te vendría bien”, pronunció literalmente la periodista. Ella le contestó que el martes 29 lo tenía “libre” y acto seguido, aseguró a la jueza, se intercambiaron los teléfonos.

Continuando con la conversación mantenida durante la comida, una vez Vilaplana escuchó la frase de “la foto”, pensó que Mazón se refería “a algún evento en el que querían que estuviera y decidió no ir”, no que estuviera ocurriendo una tragedia. El president miraba el teléfono constantemente y recibió hasta ocho llamadas, entre ellas las de la consejera Salomé Pradas. También con alcaldes, que la jueza ha llamado a declarar tras escuchar a Vilaplana. Hay versiones que no encajan, contradicciones.

“Es que yo no hablo bien”

Asimismo, hay una novedad en relación con los ofrecimientos laborales que hubo en aquella comida, ya que, según Vilaplana, los hubo en las dos direcciones. Hasta ahora se sabía que, según Mazón, la periodista tuvo sobre la mesa dirigir À Punt. Vilaplana, dice ella, se ofreció al presidente para enseñarle oratoria, a dar discursos en público y estructurar los mensajes. “Me enseñó -Mazón- un discurso y me dijo: Es que yo no hablo bien”.

De hecho -añadió Vilaplana-, cada vez que Mazón abandonaba el reservado para hablar, ella abría su ordenador portátil para repasar esas clases de oratoria que imparte. Que en esas llamadas que recibía -o hacía, ya que no supo precisar de quién era la iniciativa-, el presidente “hablaba poco, escuchaba más”. En cualquier caso, ella no interpretaba que pasara nada extraño, ya que ni por sus gestos ni por sus palabras vio en su interlocutor especial preocupación.

