España

Un hombre admite haber matado a su mujer y enterrarla bajo hormigón: manipuló su teléfono para que su familia creyera que se había marchado voluntariamente

La Fiscalía y la acusación particular solicitan quince años de prisión por homicidio con agravantes de género y parentesco

Guardar
El hombre que hizo creer a la familia que se había marchado voluntariamente
El acusado de estrangular y enterrar bajo hormigón a su mujer durante su juicio este lunes en la Audiencia de Málaga (EFE/ Jorge Zapata)

El acusado de asesinar a Débora M.D. y ocultar su cuerpo durante seis meses, ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Provincial los hechos, asegurando que actuó en un “arrebato” tras perder “el control”. El proceso judicial, que ha comenzado hoy y cuenta con jurado popular, se desarrolla tras casi dos años de investigaciones y con la petición de quince años de cárcel por parte de la Fiscalía y la acusación particular.

La vista de hoy ha recogido el testimonio del principal sospechoso, el marido de la víctima, quien ha relatado cómo transportó el cuerpo de Débora tras la discusión que acabó con su vida: la envolvió en plástico y una manta y la llevó hasta una nave industrial en Málaga de su propiedad, donde lo enterró bajo hormigón y maquinaria pesada. Durante medio año, mantuvo la desaparición en secreto. De hecho, manipuló el teléfono de Débora para que familiares y allegados creyeran que ella se había marchado voluntariamente.

La discusión entre el acusado y Débora se centraba en la intención de la mujer de divorciarse. El autor del crimen ha añadido que todo sucedió “muy rápido”; “me nublé”. Sin embargo, la Fiscalía señala que la agresión demostró “expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad”.

El hombre que hizo creer a la familia que se había marchado voluntariamente
El acusado de estrangular y enterrar bajo hormigón a su mujer durante su juicio este lunes en la Audiencia de Málaga (EFE/ Jorge Zapata)

“Débora fue asesinada por ser mujer, por querer una vida en libertad”

La pareja convivía con sus dos hijas, de 5 y 17 años, en el domicilio donde ocurrieron los hechos el 28 de marzo de 2022. Tras el crimen, el acusado trasladó el cadáver en una carretilla hasta su furgón y posteriormente a la nave industrial, donde “excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima”, junto con efectos personales, como su bolso y tarjetas bancarias, tal y como ha recogido EFE.

Además, el hecho de haberse hecho pasar por ella todos esos meses hasta que el cuerpo fue hallado por la Policía Nacional ha motivado que la fiscal delegada de Violencia de Género en Andalucía, Flor de Torres, insistiera ante el juzgado que: “Débora fue asesinada por ser mujer, por querer una vida en libertad, que él no permitía”, y reclamó “sentido común y sensatez” en su condena.

Por su parte, el acusado ha afirmado que solo pensaba “en que mis hijas no supieran lo que había pasado”. Por lo que, pese a que “no pensaba” en ese momento qué hacer con el cadáver, “desgraciadamente oculté el cuerpo de mi mujer”. Durante los seis meses que estuvo bajo el hormigón de la nave industrial, asegura que vivió “una carga grandísima”.

Pero no fue hasta su cuarta declaración ante el cuerpo policial que confesó “todo”. Un momento que llegó después de que un amigo de Débora que vivía en Palma de Mallorca denunciase su desaparición, ya que la víctima, de origen brasileño y nacionalidad española, no tenía familiares directos en España. Asimismo, ha pedido “perdón por los daños causados” a su familia, incluidas sus hijas, como ha recogido Europa Press. Del mismo modo ha afirmado que ha renunciado “a todo” en favor de ellas: “Ojalá pudiera volver atrás”.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

Había denunciado al acusado por malos tratos en 2012

Los antecedentes del agresor evidencian que la víctima ya había denunciado al acusado en 2012 por malos tratos. No obstante, la denuncia no fue ratificada en sede judicial. Años más tarde, en 2021, la mujer fue atendida en un hospital por lesiones compatibles con otra agresión, lo que llevó a la activación del protocolo por supuesta violencia de género, aunque tampoco formalizó la denuncia.

Ahora, la Fiscalía solicita una indemnización de 300.000 euros para las dos hijas, mientras que la acusación particular eleva la petición a 500.000 euros. El acusado ha abonado ya una cantidad de 145.000 euros. El abogado de la acusación particular, Mario García, ha indicado que busca “procurar la defensa de las menores en el sentido de que patrimonialmente se quedaran en mejor situación”, reconociendo así la colaboración del acusado en ese aspecto.

Por su parte, la defensa del procesado aboga por una condena de cinco años y la aplicación de los atenuantes de arrepentimiento y reparación del daño, argumentando que el acusado confesó “voluntariamente” y que, sin su testimonio, “posiblemente el cuerpo no habría aparecido”. Aun así, tanto la Fiscalía como la acusación particular rechazan la atenuación de la pena, al considerar que “pasaron seis meses” hasta que se encontró el cuerpo y que “no ha resarcido todo el daño moral” a las hijas de la víctima. Por el momento, queda esperar la intervención de testigos y peritos en los próximos días para conocer el veredicto del jurado.

Temas Relacionados

Violencia contra las MujeresTribunales EspañaTribunalesJuiciosJusticiaViolencia de GéneroCrímenesSucesos EspañaSucesosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

Revisar y actualizar este documento es clave para evitar conflictos y asegurar que la herencia refleje la voluntad real del testador

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ‘thriller’ de acción que recuerda a ‘Atrápame si puedes’ y que está disponible en Prime Video: la historia de un legendario ladrón de bancos

La cinta está basada en la historia real de Gilbert Galvan Jr., considerado uno de los ladrones de bancos y joyas más prolíficos de Canadá

El ‘thriller’ de acción que recuerda a ‘Atrápame si puedes’ y que está disponible en Prime Video: la historia de un legendario ladrón de bancos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

Solo Polonia cae más, un 13,7%, mientras que en la Unión Europea la producción del sector retrocedió un 2% de media

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

Rosalía revela sus 10 platos favoritos y los fans no dan crédito con la última posición

La cantante ha publicado en TikTok un reto que consiste en ordenar comidas españolas y el vídeo cuenta con más de 250.000 me gustas

Rosalía revela sus 10 platos favoritos y los fans no dan crédito con la última posición

Netflix sube sus precios y cuesta más de 20 euros al mes en España

Las nuevas tarifas de los planes afectan a quienes se suscriban, así como a los clientes actuales, quienes verán reflejada la subida en su próximo ciclo de facturación

Netflix sube sus precios y cuesta más de 20 euros al mes en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de “generar una indefensión real y efectiva” y construir una causa en la que “siempre está detrás el presidente del Gobierno”

Begoña Gómez acusa al juez Peinado de “generar una indefensión real y efectiva” y construir una causa en la que “siempre está detrás el presidente del Gobierno”

La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos y solicita que Pedro Sánchez declare como testigo

El PP contradice a Vox y niega que vayan a cortar las ayudas a Cáritas por “colaborar” con la inmigración irregular: “Tiene que acreditarse con sentencia”

La prensa de Marruecos dispara contra Lamine Yamal y le dice lo que debe hacer para ser “verdaderamente grande”: “Ahí es donde la historia se desmorona”

Defensa convoca 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026: estos son los plazos y requisitos

ECONOMÍA

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

De la cuna de Inditex a supermercado de barrio: el histórico local que albergó el primer Zara en A Coruña se convertirá en un Día

La UE anuncia un aumento del 50% el control de las importaciones de alimentos: España ya vigila de cerca pimientos, mangos y espárragos

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

DEPORTES

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

Así es el camino de los tenistas españoles en el Mutua Madrid Open: Jódar y Sinner en la misma parte del cuadro

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey