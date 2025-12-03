España

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 3 de diciembre

Aquí está la combinación ganadora anunciada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Guardar
Esta lotería celebra cuatro sorteos
Esta lotería celebra cuatro sorteos a la semana, de lunes a jueves (Infobae)

Consulta en este instante los números ganadoresdel Cupón Diario de la Once de este 3 de diciembre efectuado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos efectuados por Juegos Oncenunca caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo realizaste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Cupón Diario

Fecha: miércoles, 3 de diciembre de 2025

Número: 47769

Serie: 026

El Cupón Diario de la Once se realiza cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en directo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

Plan de premios

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

¿Cómo ganar en el Cupón Diario?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (ShutterStock)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, escoge el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se lleva a cabo de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes seleccionar la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Cupón DiarioEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

¿Eres alérgico? Ten cuidado con este alimento con alérgeno no declarado

La AESAN difundió una alerta sanitaria en la que notifica sobre el contenido potencialmente peligroso para personas con alergias en un producto alimenticio

¿Eres alérgico? Ten cuidado con

Alerta de seguridad alimentaria: deja de consumir este alimento inmediatamente

La AESAN difundió una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso en un popular producto alimentario

Alerta de seguridad alimentaria: deja

Estos son los ganadores del sorteo de Bonoloto del 3 de diciembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Estos son los ganadores del

Ley de Propiedad Horizontal: el Supremo obliga a los nuevos propietarios de una vivienda a pagar las cuotas comunitarias de los tres años anteriores a la compra

La sentencia aclara que quien compra un piso responde de las deudas comunitarias previas, aunque sean anteriores a la reforma legal

Ley de Propiedad Horizontal: el

María Rostagno, psicóloga: “La nueva generación de padres tiene dificultades para tolerar la frustración de sus hijos”

Una mala educación emocional desde la infancia puede llevar a cometer un feminicidio

María Rostagno, psicóloga: “La nueva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Rostagno, psicóloga: “La nueva

María Rostagno, psicóloga: “La nueva generación de padres tiene dificultades para tolerar la frustración de sus hijos”

Las claves del caso de la madre y su bebé desaparecidas en 1987, reabierto este año: la Policía da por terminada la búsqueda en una balsa tras dos días de operativo

La Justicia anula una sentencia que obligaba a cesar el uso turístico de un piso al descubrir que el juicio nunca llegó a celebrarse

El exdirector de Construcción de Acciona niega en el Supremo el pago de comisiones en adjudicaciones durante la etapa de Ábalos como ministro

La Justicia admite la querella de Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias

ECONOMÍA

Ley de Propiedad Horizontal: el

Ley de Propiedad Horizontal: el Supremo obliga a los nuevos propietarios de una vivienda a pagar las cuotas comunitarias de los tres años anteriores a la compra

Juanma Lorente, abogado: “Tienes dos semanas de permiso retribuido en tu trabajo a partir del 1 de enero si cumples con este requisito”

Europa confirma que prohibirá gradualmente las importaciones de gas ruso a partir de abril de 2026

Víctor Arpa, abogado, sobre la cita con el Tribunal Médico: “Tu ropa puede influir en la valoración que hagan”

El Gobierno prevé que la factura de la luz baje hasta un 10% en 2026 por la caída del precio de la energía

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga