Victor Arpa, abogado: “La Seguridad Social puede darte el alta después de 15 meses de baja y sin verte”

El abogado laboralista explica en su canal de TikTok cómo funciona el sistema a través del cual la Seguridad Social no necesita de un reconocimiento médico para otorgar el alta.

Cualquier tipo de burocracia suele ser tediosa ante cualquiera que no posea una formación específica al respecto, sea en materia médica, laboral o de residencia. El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, quien también es economista, afirmaba en noviembre de 2024 que “España es un país de burócratas y de burocracia”. Desde entonces, el papel de los procesos administrativos sigue en la agenda política, aunque no solo en la española. La Unión Europea instaba este verano a rebajar los trámites burocráticos para impulsar el gasto de los Estados miembros en defensa. Por lo que, ya sea a nivel personal o estatal, el flujo continuado de papeleo administrativo es un tema recurrente.

Dada la dificultad de algunos trámites, abogados como Víctor Arpa, especializado en derechos laborales, abogan por recurrir a profesionales para plantear medidas funcionales. En este caso, y a través de su canal de TikTok, Arpa expone el protocolo que sigue la Seguridad Social en lo que se refiere al alta médica tras una baja.

El abogado laboralista centra sus contenidos en redes sociales bajo el lema “luchar por lo que te corresponde”. A través de su canal en la red social china, Arpa ha indica cómo combatir los despidos improcedentes, cómo defender las bajas médicas o cómo reclamar tras un accidente laboral. Todo ello, con un lenguaje sencillo e induciendo a sus seguidores a consultar personal especializado ante cualquier duda.

El papel de la Seguridad Social en las bajas médicas

En uno de sus últimos vídeos en su canal de TikTok, Víctor Arpa explica el procedimiento por el que la Seguridad Social concede el alta médica y no un médico de cabecera. “La Seguridad Social puede darte el alta después de quince meses de baja sin verte ni un segundo”, declara Arpa en un primer momento. El motivo, explica el aboga en su vídeo, consiste en que tras más de un año de baja, la decisión ya no corresponde al médico de cabecera, sino que pasa a ser competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Va más allá y el letrado profundiza en el tema: “A partir del día trescientos sesenta y cinco, el que manda es el INSS, y ellos revisan todo tu expediente: informes, pruebas, evolución...”. Por ello, y una vez poseen dicha información personal, “pueden firmar el alta sin llamarte, sin explorarte y sin cita presencial”, explica Arpa. A continuación, el paciente debe esperar a que llegue la resolución, pero ya no habría ningún otro procedimiento, según cuenta en la grabación.

El abogado detalla que la notificación de alta llega directamente al paciente y que este proceso no requiere ningún tipo de consulta presencial o exploración física por parte de la Seguridad Social. Además, explica que poner fin a la baja médica de esta manera es totalmente legal cuando se cumplen los plazos previstos por la normativa.

Arpa enfatiza en su canal de TikTok que este procedimiento afecta a muchas personas, aunque desconocen el funcionamiento del sistema. Por ello, recomienda prestar especial atención a los plazos y acciones necesarias en los casos en los que el paciente considera no estar en condiciones para reincorporarse al trabajo. “Tienes cuatro días naturales para presentar una disconformidad y, además, tienes que avisar a tu empresa ese mismo día o, como tarde, al día siguiente”, relata el abogado.

El plazo para reclamar es muy corto, según reflexiona el profesional en el vídeo, ya que son cuatro días naturales. Tras la presentación de la disconformidad, la inspección médica debe valorar de nuevo la situación y decidir si se mantiene la baja o si confirma el alta emitida por el INSS. De ser ratificada el alta contra la opinión del trabajador, aún es posible recurrir por la vía judicial, precisa el abogado. Arpa remarca además que la clave es que “que te den el alta sin verte, no significa que tengas que aceptarlo sin más”.