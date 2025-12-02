España

Victor Arpa, abogado: “La Seguridad Social puede darte el alta después de 15 meses de baja y sin verte”

El especialista en derecho laboral expone en su canal de TikTok cómo funciona el sistema para reclamar la supresión de la baja médica

Guardar
El abogado laboralista explica en
El abogado laboralista explica en su canal de TikTok cómo funciona el sistema a través del cual la Seguridad Social no necesita de un reconocimiento médico para otorgar el alta. / Freepick

Cualquier tipo de burocracia suele ser tediosa ante cualquiera que no posea una formación específica al respecto, sea en materia médica, laboral o de residencia. El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, quien también es economista, afirmaba en noviembre de 2024 que “España es un país de burócratas y de burocracia”. Desde entonces, el papel de los procesos administrativos sigue en la agenda política, aunque no solo en la española. La Unión Europea instaba este verano a rebajar los trámites burocráticos para impulsar el gasto de los Estados miembros en defensa. Por lo que, ya sea a nivel personal o estatal, el flujo continuado de papeleo administrativo es un tema recurrente.

Dada la dificultad de algunos trámites, abogados como Víctor Arpa, especializado en derechos laborales, abogan por recurrir a profesionales para plantear medidas funcionales. En este caso, y a través de su canal de TikTok, Arpa expone el protocolo que sigue la Seguridad Social en lo que se refiere al alta médica tras una baja.

El abogado laboralista centra sus contenidos en redes sociales bajo el lema “luchar por lo que te corresponde”. A través de su canal en la red social china, Arpa ha indica cómo combatir los despidos improcedentes, cómo defender las bajas médicas o cómo reclamar tras un accidente laboral. Todo ello, con un lenguaje sencillo e induciendo a sus seguidores a consultar personal especializado ante cualquier duda.

El papel de la Seguridad Social en las bajas médicas

En uno de sus últimos vídeos en su canal de TikTok, Víctor Arpa explica el procedimiento por el que la Seguridad Social concede el alta médica y no un médico de cabecera. “La Seguridad Social puede darte el alta después de quince meses de baja sin verte ni un segundo”, declara Arpa en un primer momento. El motivo, explica el aboga en su vídeo, consiste en que tras más de un año de baja, la decisión ya no corresponde al médico de cabecera, sino que pasa a ser competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Va más allá y el letrado profundiza en el tema: “A partir del día trescientos sesenta y cinco, el que manda es el INSS, y ellos revisan todo tu expediente: informes, pruebas, evolución...”. Por ello, y una vez poseen dicha información personal, “pueden firmar el alta sin llamarte, sin explorarte y sin cita presencial”, explica Arpa. A continuación, el paciente debe esperar a que llegue la resolución, pero ya no habría ningún otro procedimiento, según cuenta en la grabación.

El abogado detalla que la notificación de alta llega directamente al paciente y que este proceso no requiere ningún tipo de consulta presencial o exploración física por parte de la Seguridad Social. Además, explica que poner fin a la baja médica de esta manera es totalmente legal cuando se cumplen los plazos previstos por la normativa.

Arpa enfatiza en su canal de TikTok que este procedimiento afecta a muchas personas, aunque desconocen el funcionamiento del sistema. Por ello, recomienda prestar especial atención a los plazos y acciones necesarias en los casos en los que el paciente considera no estar en condiciones para reincorporarse al trabajo. “Tienes cuatro días naturales para presentar una disconformidad y, además, tienes que avisar a tu empresa ese mismo día o, como tarde, al día siguiente”, relata el abogado.

Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

El plazo para reclamar es muy corto, según reflexiona el profesional en el vídeo, ya que son cuatro días naturales. Tras la presentación de la disconformidad, la inspección médica debe valorar de nuevo la situación y decidir si se mantiene la baja o si confirma el alta emitida por el INSS. De ser ratificada el alta contra la opinión del trabajador, aún es posible recurrir por la vía judicial, precisa el abogado. Arpa remarca además que la clave es que “que te den el alta sin verte, no significa que tengas que aceptarlo sin más”.

Temas Relacionados

Bajas MédicasDerecho LaboralDerechos LaboralesTribunalesSeguridad SocialSeguridad Social EspañaTikTokTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ocho bancos han subido los tipos de interés de sus hipotecas”

En su canal de TikTok, la especialista en negociación hipotecaria aconseja a sus seguidores cómo afrontar los trámites burocráticos en materia inmobiliaria, así como aborda la actualidad al respecto

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ocho

El piloto Perico Durán explica por qué es seguro volar en los aviones A320 de Airbus: “Tuvo un movimiento brusco hacia abajo en pleno vuelo”

El comandante defiende este medio de transporte como el “más seguro del mundo” en su canal de TikTok, dedicado a incentivar la pérdida de miedo a volar

El piloto Perico Durán explica

Novedad en el horario de Mercadona: este es el festivo en el que están abiertas todas sus tiendas (menos en Euskadi)

Diciembre llega con puentes y fiestas que alteran el funcionamiento habitual de servicios y comercios: este 2025, el Mercadona ha decidido mantener sus puertas abiertas el 6 de diciembre, en contraste con años anteriores

Novedad en el horario de

Sebastián Ramírez, abogado, explica la mejor manera de compaginar el trabajo y la educación de tus hijos: “Hay tres herramientas legales”

Estos tres mecanismos, contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, permiten adaptar la vida laboral para que se ajuste mejor a las necesidades de madres y padres

Sebastián Ramírez, abogado, explica la

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 2 de diciembre

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Tipo de cambio: precio del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sebastián Ramírez, abogado, explica la

Sebastián Ramírez, abogado, explica la mejor manera de compaginar el trabajo y la educación de tus hijos: “Hay tres herramientas legales”

El escritor Javier Cercas (‘Anatomía de un instante’) tiene una hermana diputada y socialista: una parlamentaria con una larga trayectoria anterior a la política

La empresa mexicana que quiere traer 20.000 cruceristas cada día a Motril: un directivo del puerto (del Estado) es hermano de una ejecutiva de la firma

Las revelaciones de la mano derecha de Mazón del día de la DANA: “Nadie me reclamó desde la Conselleria ni desde el Cecopi la presencia del presidente”

Todo lo que se sabe hasta ahora de la peste porcina africana: siete países bloquean el cerdo español, varias muestras en análisis y 3.000 millones en riesgo

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Esta es

Juanma Lorente, abogado: “Esta es la trampa que hacen muchas empresas cuando te suben el sueldo”

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ocho bancos han subido los tipos de interés de sus hipotecas”

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 2 de diciembre

El empleo se acelera en el último trimestre gracias a los inmigrantes: “Son esenciales para sostener la creación de trabajo y compensar las jubilaciones”

Compartir décimos sin preocupaciones ni malentendidos: la guía imprescindible para no liarla con la Lotería de Navidad

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”