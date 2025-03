El detalle que debes tener en cuenta si llevas un año de baja, según un abogado laboralista: “Puedes recurrir”

la primera opción es que la Seguridad Social te dé el alta médica , si considera que ya estás en condiciones de reincorporarte a tu puesto de trabajo. Es importante señalar que, si has estado de baja durante un año, tienes derecho a las vacaciones acumuladas durante ese tiempo. Este es un aspecto fundamental que muchos desconocen. Si recibes el alta, deberás reincorporarte a tu puesto, pero si no estás de acuerdo con la decisión, puedes recurrirla.

Prórroga de la baja: la segunda opción es que el INSS decida prorrogar tu baja médica. En este caso, tu incapacidad temporal podría extenderse hasta seis meses más, lo que te permitiría seguir en baja médica hasta los 18 meses. Durante este tiempo, continuarías recibiendo la prestación por incapacidad. Es importante tener en cuenta que, aunque a veces te llamen a revisión, no siempre es necesario. Mientras no recibas una notificación oficial, permanecerías de baja. Si en algún momento no estás de acuerdo con las decisiones tomadas por el INSS, como la prórroga o la falta de una nueva revisión, también tienes derecho a recurrir.

Propuesta de incapacidad permanente: la tercera posibilidad es que, tras un año de baja, la Seguridad Social determine que tu enfermedad no ha mejorado y no hay más tratamientos disponibles. En este caso, el INSS podría iniciar un expediente para valorar la incapacidad permanente. Aunque esto no garantiza que te otorguen la incapacidad, sí implica que tu caso será estudiado detalladamente. Si no estás de acuerdo con la decisión del INSS, tendrás un plazo de diez días para presentar documentación adicional. Si la incapacidad permanente te es denegada, puedes recurrir esta decisión.