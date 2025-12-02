España

Venezuela anula los permisos de vuelo de Plus Ultra y suspende a Air Europa de toda actividad comercial en plena crisis aérea

Por su parte, las venezolanas Laser y Estelar han suspendido sus vuelos con destino a España, pero continúan operando otras rutas

Venezuela suspende toda la actividad
Venezuela suspende toda la actividad comercial de Air Europa, justo después de que la aerolínea ampliara la cancelación de sus vuelos tras las alertas internacionales de seguridad. (Europa Press)

La tensión en el espacio aéreo venezolano afecta cada vez a más aerolíneas españolas. Este martes, el régimen de Nicolás Maduro ha suspendido toda la actividad aerocomercial de Air Europa, justo después de que la aerolínea ampliara la cancelación de sus vuelos tras las alertas internacionales de seguridad. Asimismo, desde Venezuela, el Instituto Nacional de Aeronáutica (INAC) ha anulado todos los permisos de vuelo de Plus Ultra en el país.

Y es que Plus Ultra ha confirmado a EFE que recibió, en la tarde del lunes, una notificación oficial del regulador venezolano comunicándole la suspensión de todas sus operaciones en Venezuela. El cese llega después de que la compañía española optara por detener temporalmente sus vuelos a Caracas, una decisión que se sumó a las múltiples interrupciones de rutas anunciadas por varias aerolíneas en los últimos días.

En el caso de Air Europa, la compañía comunicó el lunes que mantendría suspendidas sus operaciones en Caracas hasta, como mínimo, el 12 de diciembre. La aerolínea explicó que continuará monitorizando “de manera permanente” la evolución del contexto de seguridad y que decidirá si prolonga o no esta cancelación a medida que haya información actualizada sobre el estado del espacio aéreo venezolano. Sin embargo, distintas fuentes del sector han confirmado que, además, el INAC ha suspendido también a Air Europa de toda actividad comercial en el país desde el mismo 1 de diciembre.

Alertas internacionales precipitan la retirada de aerolíneas del espacio aéreo venezolano

Por ahora, el INAC no ha hecho públicas las razones de esta suspensión ni ha detallado si se extenderá a más aerolíneas europeas o latinoamericanas. Sí lo hizo la semana anterior, cuando retiró las concesiones de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y la brasileña Gol, tras advertirles a todas de que debían retomar sus servicios en un plazo máximo de 48 horas. Ninguna lo hizo y, alegando motivos de seguridad, prefirieron cancelar temporalmente sus conexiones con Venezuela.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que esté "a la altura" de España en la defensa de la democracia en Venezuela, a la vez que ha aseverado que "no se puede aguantar tanta traición" pues, a su juicio, el Ejecutivo de Sánchez tiene "que decidir": "O se está con la libertad o con la dictadura", ha dicho.

El detonante de esta oleada de cancelaciones fue el 21 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) emitió un aviso en el que pedía a las aerolíneas extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y la zona sur del Caribe. La autoridad estadounidense alertó de la existencia de “riesgos potenciales” en la región, un mensaje que caló en diversas compañías internacionales, las cuales comenzaron a suspender vuelos o a redirigir trayectorias para evitar el espacio aéreo venezolano.

A la recomendación estadounidense se sumó, en los últimos días, la advertencia de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). El organismo instó a las aerolíneas españolas a no sobrevolar Venezuela al menos hasta el 31 de diciembre. En cuestión de horas, Iberia, Plus Ultra y Air Europa anunciaron nuevas cancelaciones.

El país queda casi aislado mientras Maiquetía opera con una oferta de vuelos muy limitada

Mientras tanto, la conectividad internacional de Venezuela se reduce al mínimo. En la actualidad, apenas cuatro aerolíneas extranjeras mantienen operaciones regulares en el país: Copa Airlines, la colombiana Wingo, la estatal colombiana Satena y Boliviana de Aviación. Por su parte, las venezolanas Laser y Estelar han suspendido sus vuelos con destino a España, pero continúan operando otras rutas.

Aun así, el aeropuerto internacional de Maiquetía, principal puerta de entrada aérea al país y que sirve a Caracas, sigue abierto y operativo, aunque la oferta de vuelos es cada vez más reducida. Las terminales funcionan con normalidad, pero la realidad es que buena parte de las conexiones internacionales han quedado temporalmente suspendidas a la espera de que mejore el panorama.

VenezuelaAir EuropaAerolíneasEspaña-EconomiaEspaña-Noticias

