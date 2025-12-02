España

Un hombre jubilado a los 65 años sin ahorros descubre ahora su millonaria fortuna: “Simplemente ocurrió”

Tras jubilarse se dio cuenta que contaba con un plan que ha ido combinando con varias inversiones

Un jubilado con billetes de
Un jubilado con billetes de euro (ShutterStock).

La jubilación es un momento muy esperado por la mayoría de los trabajadores, ya que permite un merecido descanso después de los largos años de trabajo. Sin embargo, a menudo genera preocupación por la necesidad de poder salir adelante con una pensión digna.

Sin embargo, también existen casos en los que se vive esta nueva etapa con cierta comodidad, gracias a las inversiones o planes previos que ahora muestran sus resultados a modo de ingresos. En ocasiones, algunos usuarios ni siquiera recuerdan sus proyectos y se encuentran con una gran sopresa en su cuenta.

Este ejemplo ha tenido lugar recientemente, pues Rich Colorado, quien lleva 22 años jubilado sin un plan de ahorros propio, ha llegado a acumular cerca de 1,3 millones de dólares (sobre 1.078.974 euros). Su historia la ha recogido en una entrevista con el medio Business Insider.

Inversiones en certificados de depósito

Colorado, que ahora tiene 87 años, se jubiló a los 65 años tras varias décadas trabajando en el sector tecnológico. En ese momento hizo un gran descubrimiento, pues contaba con un plan de jubilación a cargo de su empresa, que ha ido combinando a lo largo de estos años con pequeñas inversiones en certificados de depósito.

En su charla con el medio Business Insider, contó que nunca invirtió en acciones, sino en CD’s (Credit Default Swap, Certificados de Depósito en español), con tasas de entre el 4 y el 5%. “Es increíble que tenga tanto porque no lo había planeado. Tengo unos 750.000 dólares en efectivo y mi casa vale 600.000 dólares”, declaró. Desde esta privilegiada situación, el hombre ha asegurado que “estresarse por la jubilación no merece la pena”.

El certificado de depósito es un tipo de cuenta de ahorros de bajo riesgo donde se deposita una cantidad fija de dinero por un plazo determinado a cambio de una tasa de interés fija. Al vencimiento, se recibe el capital inicial más los intereses acumulados, pero retirar el dinero antes puede generar una penalización. Los bancos suelen ofrecer CD con plazos y tasas de interés variables, y cuanto mayor es el plazo, mayor puede ser el rendimiento.

Cómo gastar su dinero

“Simplemente ocurrió, y no puedo decirle a nadie exactamente cómo hacerlo. Fui frugal, y mi mujer también. No pagué la universidad de mis hijos. Se las arreglaron solos. Intenté pagarle a uno de ellos y me dijo: ‘He ganado más de lo que has visto nunca. Ve a gastar tu dinero en vacaciones’”, confesó. En este sentido, comentó que en su juventud incluso tenían que usar cupones de comida para alimentarse.

Estar jubilado y trabajar será posible: en qué consiste la nueva reforma de las pensiones que pone de acuerdo a Sánchez y Feijóo

Ahora, su próximo objetivo va a ser establecer un fidecomiso para poder repartir el dinero entre sus nietos cuando fallezca: “Para que la distribución sea más fácil para la gente y nadie tenga que pelearse”. Colorado asegura que puede dar 150.000 dólares a cada uno de sus hijos. De hecho, confesó que realmente no sabe cómo gastar su dinero.

“Nadie me dice qué hacer con él, la gente dice que hay que tener tanto dinero para cubrir la jubilación”, pero agregó que él tiene suficiente dinero y ni siquiera lo toca. A su vez, añadió que da 5.000 dólares a cada uno de sus nietos y plantea la posibilidad de que alguien deberá vivir en su casa, ya que los impuestos son de tan solo 600 dólares al año.

