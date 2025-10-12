España

Las familias son más ricas que nunca: su ahorro financiero bate récords tras acumular 2,5 billones de euros

Los depósitos son los activos preferidos por los hogares, pero pierden fuelle frente a la subida de los fondos de inversión

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
El ahorro financiero de las
El ahorro financiero de las familias alcanzó los 3,28 billones de euros a cierre del pasado mes de junio. (Freepik)

Los hogares se han beneficiado del crecimiento que en los dos últimos años ha vivido España hasta convertirse en la locomotora económica de la Unión Europea, lo que ha generado cifras récord en la creación de empleo y un incremento de salarios, sobre todo en las rentas más bajas. Estos factores han contribuido a aumentar la riqueza financiera —activos menos pasivos— de las familias, compuesta por depósitos, acciones, fondos de inversión y fondos de pensiones, que se situó en el segundo trimestre del año en los 2,497 billones de euros, su máximo histórico, tras una subida anual del 9,3% respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto a su ahorro financiero, alcanzó los 3,28 billones de euros a cierre del pasado mes de junio, según datos difundidos por el Banco de España. Solo en el segundo trimestre del año, los hogares españoles aumentaron su saldo en activos financieros un 2,8%, hasta los 90.769 millones de euros, respecto a finales de marzo de 2025, y en 144.102 millones de euros, un 4,6% más, en los seis primeros meses del año, apuntan desde la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

Uno de los principales catalizadores de este crecimiento fue la rentabilidad generada en los mercados, que explicaron en un 45% el incremento en el volumen de activos financieros de las familias españolas en el segundo trimestre de 2025, revalorizando los activos por efecto de mercado en 41.218 millones de euros. El 55% restante, 49.551 millones de euros, se debió a las inversiones por parte de los hogares españoles.

La riqueza de los milmillonarios en España creció un 20% en 2024, según Oxfam.

Depósitos, los preferidos para ahorrar

Los depósitos siguen siendo los productos financieros preferidos por los españoles para invertir. A cierre del segundo trimestre, tenían ahorrados en ellos 1.131 billones de euros; no obstante, redujeron su ponderación hasta el 33,3% sobre el total de activos financieros, situándose así en mínimos desde finales de 2018, cuando alcanzaron el 34,7%.

En el caso de las Instituciones de Inversión Colectiva —fondos de inversión y fondos de pensiones—, su ponderación se mantiene en máximos históricos, alcanzando el 16,6% del total del ahorro financiero de las familias españolas. En fondos de inversión tenían acumulados hasta junio 543.933 millones de euros; y en fondos de pensiones, 134.625 millones.

Fuente: Inverco
Fuente: Inverco

Cerca de 50.000 millones de inversión en un trimestre

Los hogares españoles realizaron inversiones por un total de 49.551 millones de euros en el segundo trimestre del año, donde los fondos de inversión volvieron a destacar al ser el activo financiero que más flujos de entradas positivas registró, al canalizar 11.408 millones de euros procedentes de las familias.

En el conjunto del año, los hogares ya han invertido más de 26.400 millones de euros en fondos de inversión, la mayor cifra en los dos primeros trimestres del año de la serie histórica, al contrario de lo que ha ocurrido con la inversión directa en renta fija y renta variable, que experimentó flujos negativos. Así, los activos de renta fija a corto plazo continúan perdiendo atractivo, con desinversiones superiores a 3.888 millones de euros en el trimestre, y las acciones cotizadas con retiradas de capital de 5.436 millones de euros.

En cuanto a la deuda de las familias, aumentó un 2,5% interanual en el segundo trimestre del año, pasando de 701.000 millones en junio de 2024 a 719.000 millones en el mismo mes de 2025, según las cuentas financieras publicadas por el Banco de España. A pesar de ello, en porcentaje de PIB, la deuda de los hogares se redujo, al situarse en el 44% a finales de junio, frente al 45,4% de hace un año, cifras que no se veían desde el año 2000.

Temas Relacionados

DepósitosFondos de InversiónPlanes de PensionesRiquezaAhorroAhorrosAhorro DineroEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Valencia: la predicción del tiempo para este 12 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Valencia: la predicción del tiempo

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

Pesan entre 200 y 1.200 gramos, cuestan entre 16 y 75 euros y la agencia quiere comprar más de 12.000 para realizar sus tradicionales sondeos meteorológicos

Así funcionan y esto cuestan

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

La clase política y la Casa Real coinciden en la tribuna en medio de dudas y discusiones por temas que envuelven al Ejército

El desfile del 12 de

Sonia Díaz Rois, mentora y coach experta en gestión de ira: “El enfado en la cocina y en la vida cotidiana suele esconder necesidades más profundas”

La experta explica cómo transformar la ira en una herramienta de autoconocimiento y por qué los pequeños conflictos del día a día revelan mucho más de lo que parecen

Sonia Díaz Rois, mentora y

Receta de agujas de ternera, las tradicionales empanadas de hojaldre madrileñas que son muy fáciles de preparar

La repostería salada de Madrid tiene como eje principal un plato que destaca por su exquisito sabor y su textura crujiente, y que puede comerse tanto caliente como a temperatura ambiente

Receta de agujas de ternera,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funcionan y esto cuestan

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

Un incendio en la Gran Vía paraliza Madrid: graves cortes de tráfico un día antes de la Fiesta Nacional

ECONOMÍA

Resultados de la lotería 6/49:

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Laura Lobo, abogada experta en herencias: “Si estás soltero, no tienes hijos y tus padres han muerto, puedes disponer libremente de tu herencia”

Andalucía y Canarias, las comunidades donde más gente cobra ‘en negro’: sus cifras superan el 17% del PIB español

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1