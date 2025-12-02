España

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

El presidente del Gobierno ha negado la información difundida por el antiguo secretario del PSOE en una entrevista en Rac1

Pedro Sánchez con José Luis
Pedro Sánchez con José Luis Ábalos REUTERS/Sergio Perez/File Photo

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y niega todas las acusaciones que ha emitido el exministro de Transportes en los últimos días. En una entrevista con Rac1, el presidente del Gobierno ha criticado que se lancen amenazas, tanto desde “personas” como desde “organizaciones”, en referencia al que fue el secretario de organización del PSOE, por un lado, y al Partido Popular, por otro.

De esta forma, Sánchez ha señalado que las afirmaciones de Ábalos en su nueva tendencia de su perfil de X son “bulos”. Algunas de estas acusaciones han sido la supuesta conexión de Begoña Gómez, pareja del presidente, con el rescate de Air Europa o la reunión entre Sánchez y Otegi en 2018, que ambos niegan que existiera.

El líder del Ejecutivo ha continuado con una entrevista en Cafè d’idees de TVE, donde ha defendido que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”. Otras respuestas que ha desarrollado han sido las nuevas medidas que se aprobarán buscando el apoyo de Junts o la crítica a la oposición del PP.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos. (Fuente: PSOE)

Sánchez niega todas las acusaciones de Ábalos

El presidente ha tratado de reducir la importancia de informaciones que lleguen desde el antiguo ministro socialista. Sánchez ha explicado que cualquier investigado tiene derecho a defender su inocencia, pero que no puede hacerlo mediante bulos y mentiras. Ábalos ha cambiado su estrategia comunicativa, publicando mensajes en X sobre distintos asuntos polémicos que envuelven al Ejecutivo.

Por otro lado, en la conversación también ha surgido el tema de cómo era la relación entre ambos. Sánchez reconoce que tuvo “una confianza política” en el que fue secretario del partido y una de las personas más cercanas al presidente. No obstante, también ha asegurado que a nivel personal era “un gran desconocido”, al decir que muchos aspectos de su vida fueron totalmente novedosos para él al conocerse públicamente.

En lo referente a los casos de corrupción, Pedro Sánchez ha buscado concluir con la idea de que el Gobierno, “en cuanto ha habido corrupción, ha actuado absoluta contundencia”. También ha descartado entrar en querellas, explicando que ya se están defendiendo de las acusaciones sin tener que emplear esta vía legal.

Pedro Sánchez desconoce qué significan chistorras, lechugas y soles y niega sobresueldos en PSOE.

Convencido de continuar en el Gobierno

Pedro Sánchez atribuye el deseo de sus adversarios de verle en la cárcel a la frustración y a una dinámica de confrontación política. El presidente también ha restado importancia a una denuncia presentada por Manos Limpias, señalando que esta organización emite denuncias por cualquier tema que no llegan a ninguna conclusión a su favor. Por ello, al ser preguntado sobre si dimitiría en caso de ser imputado, no ha dado una respuesta afirmativa.

Respecto a sus políticas, Sánchez destaca las medidas adoptadas por su Gobierno contra la corrupción y señala que, si bien la “corrupción cero no existe”, sí debe haber “tolerancia cero”. Asegura que ha asumido responsabilidades por haber integrado a personas corruptas en su organización, lo que considera que es lo que le diferencia de las decisiones tomadas por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

