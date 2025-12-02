Espana agencias

Air Europa niega pagos o mediación de Begoña Gómez en su rescate en 2020 y defiende la legalidad del expediente

La aerolínea Air Europa ha negado haber pagado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ninguna actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia, y ha asegurado que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.

En un comunicado enviado a Europa Press, la compañía se ha hecho eco de entrevistas realizadas en varios medios al exasesor ministeral Koldo García, en las que ha deslizado que la aerolínea recurrió a Begoña Gómez para asegurar el rescate por la suspensión de vuelos en la pandemia, en concreto para la concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020.

"Ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad", han sostenido desde la empresa perteneciente al Grupo Globalia, cuyo CEO es Javier Hidalgo.

Air Europa también ha negado que se solicitara a Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, "en el que no tuvo intervención alguna".

Así las cosas, sostienen que toda la tramitación de la subvención otorgada a la aerolínea durante la pandemia "se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo" y mediando "el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento".

