Los portales inmobiliarios publican datos contradictorios que alimentan la desinformación sobre el precio de la vivienda

Bloques de viviendas en construcción en Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que afrontan los ciudadanos y su preocupación aumenta con la confusión que generan los portales inmobiliarios al ofrecer datos contradictorios respecto a la subida del precio de los pisos, que pueden variar hasta en 16 puntos porcentuales.

Un ejemplo es el dato del encarecimiento de la vivienda en noviembre respecto al mismo mes del año pasado. Mientras que desde pisos.com señalan que el precio de la vivienda de segunda mano experimentó una subida interanual del 3,04%, hasta situar el coste del metro cuadrado en los 2.420 euros de media; desde Fotocasa indican que la escalada en el mismo periodo fue de un 18.8%, hasta pagarse a 2.380 euros el metro cuadrado. Unos datos que difieren en 15,8 puntos porcentuales.

Estas discrepancias producen “confusión” en los futuros compradores y muchos de ellos “pueden verse impulsados a comprar antes de que puedan producirse nuevas subidas de dos dígitos”, señalan los expertos.

Inflar los precios

A esta confusión se suma la que producen los anuncios de vivienda en venta publicados en los portales inmobiliarios, que muestran precios hasta un 44% superiores a los valores medios declarados ante notario, que es el coste final al que se venden los pisos, según recoge un informe elaborado por UVE Valoraciones. Esta diferencia “dificulta la evaluación real del encarecimiento del mercado y la posible existencia de una burbuja”, señalan los autores del informe.

Fuente: Pisos.com

El interés de algunos portales por ofrecer solo los precios de venta en sus estudios y no a los que finalmente se cierra la operación se debe a que sus ingresos representan un porcentaje del coste de la transacción, por ello les conviene que los precios estén altos. Otro efecto de publicar solo el precio de salida es que, incidiendo en que la subida se dispara mes a mes, hace que los compradores teman que la remontada siga acelerándose y se lancen a comprar para evitar un nuevo encarecimiento que les deje fuera de mercado.

Lejos de tocar techo

En cuanto al incremento de los precios en noviembre respecto al mismo mes de 2024, Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, apunta que, aunque el mercado de la vivienda en España sigue mostrando una fuerte presión alcista en los precios, “el ritmo de crecimiento ya no es tan intenso, no hay señales de corrección porque el desequilibrio entre oferta y demanda continúa siendo profundo”.

A su juicio, “la combinación de escasez de vivienda disponible, la concentración de la demanda en áreas urbanas y la falta de alternativas asequibles mantienen los precios elevados y limita la capacidad de acceso, especialmente los jóvenes”.

María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, alega las mismas causas que Font para explicar la subida de la vivienda: “Está creciendo a un ritmo inédito, impulsado por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que hoy es más severo que nunca, ya que la demanda cuadruplica la oferta”.

Fuente: Fotocasa

Matos destaca que aunque a nivel nacional los precios se mantienen ligeramente por debajo de los máximos de 2007 (-4,2%), “en las ciudades más dinámicas ese techo ya ha sido superado con claridad”. Subraya que en todas las comunidades autónomas registran incrementos, y “más de la mitad lo hacen por encima del 10%”.

Disparidad de datos

Estos porcentajes discrepan con los ofrecidos por pisos.com. Mientras que desde Fotocasa aseguran que en ninguna comunidad autónoma bajó el coste de los pisos entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, desde pisos.con indican que en ocho regiones los precios bajaron, y en la que más subieron lo hicieron 6,26%, muy lejos del dato máximo del 24,4% apuntado por Fotocasa.

En concreto, según Fotocasa la subida interanual del precio de la vivienda fue la siguiente por orden de mayor a menor: Región de Murcia, donde precios subieron un 24,4%, seguida por Comunitat Valenciana (23,5%), Asturias (23,4%), Andalucía (20,7%); Canarias (20,2%); Cantabria (18,6%); Madrid (14,9%); Baleares (14,8%); Cataluña (14,3%); País Vasco (12,0%) y Galicia (11,4%). A continuación se colocan La Rioja (8,6%), Castilla y León (7,9%), Aragón (6,3%), Castilla-La Mancha (5,9%); Navarra (4,5%) y Extremadura (4,0%).

Unos porcentajes muy inferiores calculan desde pisos.com. Señalan que la Comunidad de Madrid fue la región en que más remontaron los precios, un 6,26% interanual, seguida por País Vasco (5,76%), Navarra (5,17%), Baleares (5,17%), Asturias (3,58%); Cataluña (0,97%); Canarias (0,89%); Valencia (0,85%) y Cantabria (0,63). Mientras que bajaron en Murcia (-1,35%), Andalucía (-2,21%), La Rioja (-2,38%), Castilla-La Mancha (-2,40%); Aragón (-2,59%); Galicia (-2,82%); Castilla León (-6,45%) y Extremadura (-9,17%).

A pesar de estas escaladas, Ferran Font puntualiza que las compraventas siguen arrojando cifras relevantes: “El volumen de transacciones es sólido, sostenido por compradores solventes e inversores, mientras que las adquisiciones de primera vivienda siguen debilitadas por la falta de ahorro previo y los precios elevados”.

Hasta 5.206 euros el metro cuadrado

En cuanto al precio del metro cuadrado, también existen discrepancias entre los datos de las dos plataformas, aunque menos relevantes. Según el informe mensual de pisos.com, las regiones más caras en noviembre de 2025 fueron Baleares donde se pagaron 5.114 euros el metro cuadrado, seguida por Madrid (4.514 euros) y País Vasco (3.297 euros). Mientras que las más baratas fueron Extremadura (844 euros), Castilla-La Mancha (952 euros) y Castilla y León (1.240 euros).

Por su parte, Fotocasa calcula que las autonomías donde más caro se pagó el metro cuadrado fueron Baleares y Madrid, que por primera vez superaron los 5.000 euros. En concreto, en Baleares el coste alcanzó los 5.206 euros el metro cuadrado y en Madrid, los 5.059 euros. Les sigue Andalucía con 2.713 euros. En cuanto a las más baratas son, según sus cifras, Extremadura, con 1.295 euros, Castilla-La Mancha, con 1.300 euros, y Castilla y León, con 1.651 euros.