España

Los portales inmobiliarios publican datos contradictorios que alimentan la desinformación sobre el precio de la vivienda

Las diferencias sobre el encarecimiento de los pisos entre las distintas plataformas llegan a 16 puntos porcentuales, lo que crea una visión distorsionada del mercado en compradores y vendedores

Guardar
Bloques de viviendas en construcción
Bloques de viviendas en construcción en Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que afrontan los ciudadanos y su preocupación aumenta con la confusión que generan los portales inmobiliarios al ofrecer datos contradictorios respecto a la subida del precio de los pisos, que pueden variar hasta en 16 puntos porcentuales.

Un ejemplo es el dato del encarecimiento de la vivienda en noviembre respecto al mismo mes del año pasado. Mientras que desde pisos.com señalan que el precio de la vivienda de segunda mano experimentó una subida interanual del 3,04%, hasta situar el coste del metro cuadrado en los 2.420 euros de media; desde Fotocasa indican que la escalada en el mismo periodo fue de un 18.8%, hasta pagarse a 2.380 euros el metro cuadrado. Unos datos que difieren en 15,8 puntos porcentuales.

Estas discrepancias producen “confusión” en los futuros compradores y muchos de ellos “pueden verse impulsados a comprar antes de que puedan producirse nuevas subidas de dos dígitos”, señalan los expertos.

Inflar los precios

A esta confusión se suma la que producen los anuncios de vivienda en venta publicados en los portales inmobiliarios, que muestran precios hasta un 44% superiores a los valores medios declarados ante notario, que es el coste final al que se venden los pisos, según recoge un informe elaborado por UVE Valoraciones. Esta diferencia “dificulta la evaluación real del encarecimiento del mercado y la posible existencia de una burbuja”, señalan los autores del informe.

Fuente: Pisos.com
Fuente: Pisos.com

El interés de algunos portales por ofrecer solo los precios de venta en sus estudios y no a los que finalmente se cierra la operación se debe a que sus ingresos representan un porcentaje del coste de la transacción, por ello les conviene que los precios estén altos. Otro efecto de publicar solo el precio de salida es que, incidiendo en que la subida se dispara mes a mes, hace que los compradores teman que la remontada siga acelerándose y se lancen a comprar para evitar un nuevo encarecimiento que les deje fuera de mercado.

Lejos de tocar techo

En cuanto al incremento de los precios en noviembre respecto al mismo mes de 2024, Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, apunta que, aunque el mercado de la vivienda en España sigue mostrando una fuerte presión alcista en los precios, “el ritmo de crecimiento ya no es tan intenso, no hay señales de corrección porque el desequilibrio entre oferta y demanda continúa siendo profundo”.

A su juicio, “la combinación de escasez de vivienda disponible, la concentración de la demanda en áreas urbanas y la falta de alternativas asequibles mantienen los precios elevados y limita la capacidad de acceso, especialmente los jóvenes”.

María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, alega las mismas causas que Font para explicar la subida de la vivienda: “Está creciendo a un ritmo inédito, impulsado por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que hoy es más severo que nunca, ya que la demanda cuadruplica la oferta”.

Fuente: Fotocasa
Fuente: Fotocasa

Matos destaca que aunque a nivel nacional los precios se mantienen ligeramente por debajo de los máximos de 2007 (-4,2%), “en las ciudades más dinámicas ese techo ya ha sido superado con claridad”. Subraya que en todas las comunidades autónomas registran incrementos, y “más de la mitad lo hacen por encima del 10%”.

Disparidad de datos

Estos porcentajes discrepan con los ofrecidos por pisos.com. Mientras que desde Fotocasa aseguran que en ninguna comunidad autónoma bajó el coste de los pisos entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, desde pisos.con indican que en ocho regiones los precios bajaron, y en la que más subieron lo hicieron 6,26%, muy lejos del dato máximo del 24,4% apuntado por Fotocasa.

En concreto, según Fotocasa la subida interanual del precio de la vivienda fue la siguiente por orden de mayor a menor: Región de Murcia, donde precios subieron un 24,4%, seguida por Comunitat Valenciana (23,5%), Asturias (23,4%), Andalucía (20,7%); Canarias (20,2%); Cantabria (18,6%); Madrid (14,9%); Baleares (14,8%); Cataluña (14,3%); País Vasco (12,0%) y Galicia (11,4%). A continuación se colocan La Rioja (8,6%), Castilla y León (7,9%), Aragón (6,3%), Castilla-La Mancha (5,9%); Navarra (4,5%) y Extremadura (4,0%).

Unos porcentajes muy inferiores calculan desde pisos.com. Señalan que la Comunidad de Madrid fue la región en que más remontaron los precios, un 6,26% interanual, seguida por País Vasco (5,76%), Navarra (5,17%), Baleares (5,17%), Asturias (3,58%); Cataluña (0,97%); Canarias (0,89%); Valencia (0,85%) y Cantabria (0,63). Mientras que bajaron en Murcia (-1,35%), Andalucía (-2,21%), La Rioja (-2,38%), Castilla-La Mancha (-2,40%); Aragón (-2,59%); Galicia (-2,82%); Castilla León (-6,45%) y Extremadura (-9,17%).

A pesar de estas escaladas, Ferran Font puntualiza que las compraventas siguen arrojando cifras relevantes: “El volumen de transacciones es sólido, sostenido por compradores solventes e inversores, mientras que las adquisiciones de primera vivienda siguen debilitadas por la falta de ahorro previo y los precios elevados”.

Hasta 5.206 euros el metro cuadrado

En cuanto al precio del metro cuadrado, también existen discrepancias entre los datos de las dos plataformas, aunque menos relevantes. Según el informe mensual de pisos.com, las regiones más caras en noviembre de 2025 fueron Baleares donde se pagaron 5.114 euros el metro cuadrado, seguida por Madrid (4.514 euros) y País Vasco (3.297 euros). Mientras que las más baratas fueron Extremadura (844 euros), Castilla-La Mancha (952 euros) y Castilla y León (1.240 euros).

Por su parte, Fotocasa calcula que las autonomías donde más caro se pagó el metro cuadrado fueron Baleares y Madrid, que por primera vez superaron los 5.000 euros. En concreto, en Baleares el coste alcanzó los 5.206 euros el metro cuadrado y en Madrid, los 5.059 euros. Les sigue Andalucía con 2.713 euros. En cuanto a las más baratas son, según sus cifras, Extremadura, con 1.295 euros, Castilla-La Mancha, con 1.300 euros, y Castilla y León, con 1.651 euros.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioCompra de ViviendaPrecios EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El extenista mallorquín ha reflexionado sobre el relevo generacional del tenis y su trayectoria profesional en ‘El Larguero’, de Cadena Ser, tras haber sido galardonado el Premio Leyenda

Rafa Nadal, sobre Sinner y

Todo sobre la silla gaming ergonómica que cuesta menos de lo que piensas (y se agota siempre que sale)

Sus 4,7/5 estrellas son prueba suficiente de que es una silla ergonómica perfecta para largas sesiones de juego

Todo sobre la silla gaming

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 1 de diciembre

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Comprueba los ganadores del Cupón

Comprobar la Primitiva: los resultados de este 1 de diciembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Primitiva: los resultados

Bonoloto: estos son los ganadores del sorteo de este 1 de diciembre

Como cada lunes, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: estos son los ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sara, española viviendo en Suiza:

Sara, española viviendo en Suiza: “Tengo un salario de 5.000 euros al mes sin tener estudios”

Así es Galerna (S-71): el submarino sale hacia el Mediterráneo y refuerza la participación de España en la operación OTAN ‘Sea Guardian’

TVE decide prescindir de su parrilla de ‘Aquí hay trabajo’, su único programa de empleo que ha presentado 750.000 ofertas en sus 25 años en antena

Cuánto gana María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura: es una de los 10 presidentes autonómicos que se han subido el sueldo

La familia Franco devuelve al Ayuntamiento de Santiago de Compostela dos estatuas medievales del Pórtico de la Gloria expoliadas durante la dictadura

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 diciembre

Luis Planas asegura que el 42% de la producción porcina “se encuentra a salvo” en las exportaciones: “El sector no puede poner en el peligro el resto del país”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 1 diciembre

Telefónica plantea prejubilaciones a partir de los 55 años con entre el 34% y el 68% del salario y deja la puerta abierta a despidos forzosos en el ERE

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 1 diciembre

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”