España

La Junta de Andalucía requiere a Amama sus datos sobre las afectadas por los cribados de cáncer de mama

El Servicio Andaluz de Salud requiere toda la documentación y testimonios en un plazo máximo de diez días hábiles

Guardar
Imágenes de la concentración convocada
Imágenes de la concentración convocada por la Asociación de Mujeres de Cáncer de Mama (Amama), a 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). (Francisco J. Olmo/Europa Press)

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha solicitado formalmente a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) que remita toda la documentación o testimonios que posea sobre las afectadas por deficiencias informativas y retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama. Esta petición debe cumplirse en un plazo máximo de diez días hábiles.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Cáncer de mamaCáncerPPAndalucíaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te despiertas en mitad de la noche y no puedes dormir, usa este truco recomendado por un médico experto en sueño

El especialista revela que quedarse en la cama es lo peor que puedes hacer cuando te despiertas repentinamente y propone una alternativa más efectiva

Si te despiertas en mitad

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

Alemania y Países Bajos han confirmado la compra de 222 unidades, uniéndose a Ucrania y Catar como los países que los emplearán

Así son los nuevos vehículos

Un médico olvida poner una coma en la receta a un niño de 2 años y este termina muriendo por sobredosis

La familia demanda al especialista por la negligencia médica: una dosis diez veces mayor de potasio

Un médico olvida poner una

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así son los nuevos vehículos

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

Cómo perdieron los saharauis la nacionalidad española en 1976 y cómo intentan recuperarla ahora frente al rechazo del PSOE

Todas las dudas que deja el juicio contra el fiscal general del Estado tras su finalización: el acceso al correo, el borrado de datos y la actuación de la UCO

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

“Los pescadores recreativos tendrán que declarar lo que pescan”: una jurista explica los motivos

La inflación repunta una décima en octubre y alcanza el 3,1% impulsada por el encarecimiento de la electricidad

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de noviembre

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”