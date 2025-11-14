La Junta de Andalucía requiere a Amama sus datos sobre las afectadas por los cribados de cáncer de mama

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha solicitado formalmente a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) que remita toda la documentación o testimonios que posea sobre las afectadas por deficiencias informativas y retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama. Esta petición debe cumplirse en un plazo máximo de diez días hábiles.

