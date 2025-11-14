La Junta de Andalucía requiere a Amama sus datos sobre las afectadas por los cribados de cáncer de mama

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha solicitado formalmente a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) que remita toda la documentación o testimonios que posea sobre las afectadas por deficiencias informativas y retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama. Esta petición debe cumplirse en un plazo máximo de diez días hábiles.
(Noticia en ampliación)
Últimas Noticias
Si te despiertas en mitad de la noche y no puedes dormir, usa este truco recomendado por un médico experto en sueño
El especialista revela que quedarse en la cama es lo peor que puedes hacer cuando te despiertas repentinamente y propone una alternativa más efectiva
Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre
El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado
Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones
Alemania y Países Bajos han confirmado la compra de 222 unidades, uniéndose a Ucrania y Catar como los países que los emplearán
Un médico olvida poner una coma en la receta a un niño de 2 años y este termina muriendo por sobredosis
La familia demanda al especialista por la negligencia médica: una dosis diez veces mayor de potasio
Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5
Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales
MÁS NOTICIAS