El descubrimiento arqueológico de la Armada francesa que marcó un hito al estar a más de 2.500 metros de profundidad

Navío renacentista hundido (DRASSM)

Los ejércitos tienen muchas funciones más allá de la defensa sobre el terreno de su país. Según su ámbito de actuación pueden llevar a cabo diferentes operativos internacionales y de seguridad o investigación. En el caso de la Armada, en este caso la francesa, una de las labores a la que se somete es el conocimiento del fondo marino y lo que pueden encontrar a miles de metros de la superficie.

El pasado mes de marzo, las Fuerzas Armadas de Francia hallaron los restos de un buque italiano que, al hacer pública la noticia en junio, marcaron un hito arqueológico por la antigüedad de la embarcación y la profundidad a la que se encontraba. La Armada realizaba una inspección marina de seguridad, pero acabaron encontrando algo muy diferente.

El descubrimiento se produjo el 4 de marzo en aguas profundas junto al Golfo de Saint-Tropez y Ramatuelle (Var), a 2500 metros bajo el nivel del mar. La Armada alertó entonces al Departamento de Investigación Arqueológica Subacuática y Submarina (DRASSM), del Ministerio de Cultura, que tiene estas competencias.

Descubrimiento de un buque del siglo XVI

Un equipo de la Armada Francesa localizó en aguas profundas un barco datado en el siglo XVI, el más profundo identificado hasta ahora en territorio bajo jurisdicción francesa. El hallazgo se produjo durante una campaña de prospección en la que el sonar de un dron submarino detectó una anomalía a más de 2.500 metros de profundidad.

Ante esa señal, el buque desplegó una cámara sumergible de exploración media que mostró en las pantallas las primeras imágenes del “Camarat 4”, una estructura de unos 30 metros de eslora y 7 metros de manga. Por el momento, solo era visible el contorno del navío, que recibió provisionalmente el nombre del punto geográfico cercano al hallazgo.

Las imágenes de máxima definición tomadas después por vehículos teledirigidos de la Armada han mostrado un ancla, piezas de artillería, cientos de jarras de cerámica e incluso barras de hierro, probablemente destinadas a la exportación. Entre los objetos conservados destacan platos amarillos apilados y artículos personales.

Un hito arqueológico

La autenticidad y antigüedad del barco fue confirmada por el DRASSM. Este navío mercante se suma a otros descubrimientos destacados en la ruta, como el Lomellina, hundido en 1516, y el Sainte-Dorothéa, de 1693. Según Marine Sadania, arqueóloga responsable de la región PACA del DRASSM, el hallazgo constituye “una auténtica cápsula del tiempo”.

Sin embargo, las imágenes también revelan la acumulación de residuos modernos y el impacto que tiene. Redes de pesca, envases plásticos, latas, botellas, esposas e incluso envases de yogur. “Si el océano no es un vertedero, se le trata como tal”, adviertió Arnaud Schaumasse, director del DRASSM, que habló

El hallazgo coincidió con la reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos en Niza, donde 95 países lanzaron un llamamiento para reducir de forma colectiva la contaminación por plásticos. De esta forma, en este 2025 hemos vivido un hallazgo que supone un nuevo capítulo en la historia arqueológica francesa que, a su vez, pone de manifiesto la importancia de las misiones marítimas de expedición y el impacto de tirar basura y objetos tóxicos al océano.