Líderes internacionales se reúnen en Niza para discutir el futuro de los océanos

La policía interviene para retirar una pancarta del Paseo de los Ingleses mientras miembros de varias organizaciones ambientalistas se reúnen para una marcha en las playas de Niza (REUTERS/Manon Cruz)

El despliegue de 5.000 policías en Niza marca el inicio de una semana en la que la seguridad y la atención internacional se centran en la protección de los océanos. Mientras manifestantes, científicos, empresarios y activistas medioambientales se preparan para participar en la ciudad francesa, la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC) reúne desde este lunes a cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno para abordar la crisis marina global.

El evento, copatrocinado por Francia y Costa Rica, busca consensuar políticas y recaudar fondos para la conservación de los mares, en un contexto que la ONU califica como de “emergencia”.

Según informó la ONU, los océanos enfrentan amenazas simultáneas por la sobrepesca, el cambio climático y la contaminación, lo que ha llevado a convocar a líderes mundiales en la Costa Azul francesa. La conferencia, que se extiende durante cinco días, tiene como objetivo principal “consensuar una política común y recaudar dinero para la conservación marina”.

Entre los asistentes confirmados se encuentran el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario argentino, Javier Milei. La ausencia de una delegación oficial de Estados Unidos también ha sido destacada por la prensa internacional.

La jornada previa al inicio oficial de la cumbre estuvo marcada por un acto simbólico: el presidente francés, Emmanuel Macron, viajó en barco desde Mónaco hasta Niza, acompañado por otras embarcaciones en un desfile marítimo por el Mediterráneo. Por la noche, Macron ofreció una cena a base de pescado mediterráneo a los líderes presentes, en un gesto que, según el medio, buscó resaltar la importancia de los recursos marinos y la necesidad de su protección.

El presidente francés, Emmanuel Macron. CHRISTOPHE PETIT TESSON/Pool vía REUTERS

El evento también incluyó actividades para recaudar capital privado destinado a la conservación de los océanos.

La conferencia se produce en un momento de intensos debates internacionales sobre temas como la minería en aguas profundas, la basura plástica y la sobrepesca. La reciente declaración del presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció su intención de impulsar la minería del lecho marino en aguas internacionales, ha generado críticas generalizadas.

La UNOC aspira a que los países asistentes adopten la llamada “Declaración de Niza”, un compromiso para fortalecer la protección de los océanos y avanzar hacia la ratificación de un tratado histórico de protección mundial de los hábitats marinos, más allá de las jurisdicciones nacionales.

Francia ha expresado su deseo de que la cumbre logre para la conservación de los océanos lo que el Acuerdo de París representó para la acción climática global en la COP21 de 2015.

Manifestantes se sientan detrás de pancartas mientras miembros de varias organizaciones ambientalistas se reúnen para una marcha en las playas de Niza (REUTERS/Manon Cruz)

Hasta la fecha, solo 28 países y la Unión Europea han firmado el tratado, lejos de la meta de 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. Este tratado es considerado esencial para alcanzar el objetivo globalmente acordado de proteger el 30% de los océanos para 2030.

La falta de avances en la financiación de la conservación marina ha sido un tema recurrente en las últimas conferencias internacionales. Brian O’Donnell, director de Campaign for Nature, declaró a la prensa, “Hemos creado esta especie de mito de que los gobiernos no tienen dinero para la conservación de los océanos”. “Dinero hay. Lo que no hay es voluntad política”, añadió.

Estas declaraciones reflejan el escepticismo de algunos sectores sobre el compromiso real de los gobiernos para destinar recursos a la protección de los mares.

El medio también señaló que los océanos reciben la menor financiación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esta situación ha dificultado la implementación de medidas efectivas para combatir el cambio climático y otras amenazas ambientales.

Las recientes conferencias de la ONU han enfrentado obstáculos para alcanzar consensos y asegurar los fondos necesarios, lo que ha generado preocupación entre los países más vulnerables y las organizaciones ambientalistas.

Los océanos son importantes por múltiples factores, incluyendo la liberación de oxígeno. Foto: (iStock)

La participación de los líderes del Pacífico se anticipa como una de las más activas durante la conferencia. Estos países exigirán compromisos financieros concretos de los gobiernos presentes, dada su especial vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar y la degradación de los ecosistemas marinos. La presión de estas naciones busca traducirse en acuerdos tangibles y en la movilización de recursos para la adaptación y la mitigación de los impactos del cambio climático en la región.

El evento en Niza también ha motivado la organización de manifestaciones pacíficas, en las que se espera la presencia de grupos ambientalistas y ciudadanos preocupados por el futuro de los océanos. El despliegue de seguridad, con 5.000 agentes en la ciudad, responde tanto a la magnitud del evento como a la necesidad de garantizar el desarrollo ordenado de las actividades paralelas y las protestas previstas.

La expectativa de que la conferencia logre avances significativos se ve reforzada por el compromiso de Francia de elevar el nivel de ambición y de movilizar a la comunidad internacional en torno a objetivos concretos.

La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos se desarrolla en un momento crítico para la gobernanza global de los mares. La capacidad de los líderes reunidos en Niza para alcanzar acuerdos y movilizar recursos determinará el rumbo de la conservación marina en los próximos años, en un contexto de crecientes desafíos ambientales y sociales.