CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Diez de los principales bancos europeos, entre los que se encuentran Caixabank, ING, BNP Paribas o UniCredit, han creado el consorcio European Banking Consortium Stablecoin, mediante la cual las financieras han anunciado la creación de Qivalis, una empresa con sede en Ámsterdam (Países Bajos), con el objetivo de lanzar la primera stablecoin vinculada al euro.

La iniciativa, que ha sido presentada este martes en una rueda de prensa celebrada en la capital neerlandesa, pretende ofrecer una alternativa europea en el mercado de pagos digitales, que actualmente se encuentra dominado por las empresas estadounidenses, así como fortalecer la autonomía estratégica de Europa en el ámbito de las criptomonedas y la economía digitalizada.

Esta stablecoin, que pretende convertirse en un estándar de pago digital de confianza en el ecosistema europeo, estará regulada bajo el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCAR) de la Unión Europea. El consorcio prevé que la moneda esté lista para su emisión en el segundo semestre de 2026, una vez que obtenga la licencia de Institución de Dinero Electrónico (EMI) del Banco Central Holandés, proceso que, según ha detallado Jan-Oliver Sell, consejero delegado de Qivalis, podría prolongarse entre seis y nueve meses.

El consejero, que anteriormente ha ocupado cargos de responsabilidad en Coinbase y Binance, ha subrayado que el nombre Qivalis ha sido elegido por su asociación con la confianza, la calidad y los valores, y por su facilidad de pronunciación en distintos idiomas.

El presidente de Qivalis, Howard Davies, ha destacado que el lanzamiento de esta criptomoneda pretende revertir la escasez de monedas estables ligadas al euro y ha calificado la iniciativa de “una gran oportunidad”. Por su parte, Floris Lugt, responsable de activos digitales de ING y futuro director financiero de la nueva empresa, ha señalado que el proyecto está abierto a la incorporación de nuevas entidades y ha invitado a otros bancos a sumarse.

Lugt ha precisado que la stablecoin mantendrá la equivalencia uno a uno con el euro mediante depósitos de efectivo y activos de alta calidad y liquidez, y ha desvinculado la iniciativa del euro digital que desarrolla el Banco Central Europeo, ya que, según sus palabras, “no hay planes de ligar el euro digital a la tecnología blockchain”, lo que impediría su uso para pagos ‘on-chain’

El consorcio ha remarcado que la stablecoin ofrecerá pagos y liquidaciones casi instantáneos y de bajo coste, acceso permanente a pagos transfronterizos eficientes, pagos programables y mejoras en la gestión de la cadena de suministro y la liquidación de activos digitales, desde valores hasta criptomonedas. Los bancos participantes podrán proporcionar servicios de valor añadido, como billeteras digitales y custodia de monedas estables, así como facilitar pagos internacionales inmediatos y la liquidación de activos tokenizados.

Qivalis prevé contratar entre 45 y 50 profesionales en los próximos 18 a 24 meses, de los cuales ya cuenta con un tercio, según ha explicado Sell en la rueda de prensa. Desde el anuncio del consorcio en septiembre, la empresa se ha centrado en la formación del equipo y en reducir la brecha de conocimiento entre el sector bancario y el cripto.

El contexto regulatorio ha sido otro de los puntos destacados por los responsables del proyecto. Davies ha puesto en valor la regulación europea de los criptomercados y ha afirmado que este proyecto representa el camino a seguir si Europa quiere desempeñar un papel relevante en el sector. Sell ha insistido en la voluntad del consorcio de “crear confianza” y un ecosistema fiable, ya que, en su opinión, existe un amplio margen de crecimiento para este sector en Europa.

Un mercado dominado por Estados Unidos

El auge de las monedas estables respaldadas por el dólar, impulsado por empresas como Tether, que cuenta con unos 185.000 millones de dólares en tokens en circulación, ha puesto presión sobre los bancos europeos para encontrar aplicaciones de la tecnología blockchain en sus propios negocios. Sin embargo, la demanda de monedas estables vinculadas al euro sigue siendo limitada. Por ejemplo, la división de criptomonedas de Société Générale, SG-FORGE, lanzó una stablecoin ligada al euro en 2023, pero solo tiene 64 millones de euros en circulación, según datos recogidos por Reuters.

Las autoridades europeas han expresado su preocupación por el posible impacto de las monedas estables privadas en la política monetaria y la estabilidad financiera. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido a los responsables políticos europeos sobre los riesgos que plantean estas iniciativas, mientras el BCE avanza en el desarrollo de su propio euro digital como alternativa estratégica a los medios de pago privados dominados por Estados Unidos.