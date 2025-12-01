Salomé Pradas defiende que “no hay responsabilidad penal” en la DANA y recrimina a Mazón su falta de transparencia

Salomé Pradas ha acudido al programa de Gonzo, 'Salvados', en laSexta. / Captura de pantalla de redes sociales

Salomé Pradas, la primera cesada por la gestión de la DANA, declara con la voz quebrada ante Gonzo, en el programa ‘Salvados’, de laSexta. “Ha llegado el momento de hablar por mí misma lo que viví durante aquella jornada”, afirma al inicio de la entrevista, grabada el 24 de noviembre y emitida este domingo. La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana trata de redimirse y exponer la catástrofe desde su puesto de mando aquel martes 29 de octubre.

Durante las cerca de dos horas de entrevista, Pradas ha cargado contra el ya expresident Carlos Mazón por no cancelar su agenda de ese día, por no estar presente en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) desde el inicio y por no relatar dónde estuvo durante las horas críticas de la DANA. Sin embargo, “responsabilidad penal, no hay en esta catástrofe”, afirma la exconsellera en la última parte de la entrevista.

Según ha manifestado Gonzo tras finalizar la entrevista, le parecía que la exconsellera estaba muy pendiente de su situación judicial. Aunque no ha detectado “mentiras flagrantes”, el periodista sí ha percibido “medias verdades”, de acuerdo a lo que ha expuesto en el programa de la misma cadena ‘La Roca’.

Pradas asegura que “ni siquiera sabía si iba a venir” Mazón al Cecopi a las 19:47 horas

En el programa ‘Salvados’, la exconsellera de Emergencias ha negado su tardanza en enviar el Es-Alert porque quisiese informar al president: “En absoluto”. Pradas relata entonces los procesos que se siguieron hasta llegar a las 20:11 horas, momento en que se envió el mensaje masivo: el primer borrador que desconocía a las 18:35 horas; el escrito que sí afirma conocer, antes de dar las 19 horas; la posterior discusión entre técnicos; y, finalmente, el envío. Por ello, Pradas afirma que “era absurdo” esperar a Mazón porque, al no cogerle las llamadas, “ni siquiera en esos momentos sabía si iba a venir“.

Además de la enumeración expuesta por la exconsellera, Gonzo ha querido incidir en si sabía la ubicación de Mazón en todo momento. Pradas lo ha negado y ha añadido que, “quizá, el mayor error es no haberle dicho al señor Mazón que viniera” al Cecopi. Del mismo modo, la encargada de Emergencias ha asegurado que se enteró de que Mazón estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro el 8 de noviembre, “como todos los valencianos”, e, interrogada de cómo se sintió al saberlo, ha declarado que “no podía creérselo”.

De exconsellera a expresident: “Yo hubiera cancelado la agenda”

Una de las incógnitas en el seguimiento del caso sobre la tarde de la DANA que, a día de hoy, aún posee lagunas, son las llamadas y mensajes intercambiados entre Carlos Mazón y la responsable entonces de las Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas. Pese a que dicha información puede comprobarse en el sumario de la causa, Pradas reitera que no reparó “dónde estaba el señor Mazón” durante las horas más críticas porque “solo sentía que tenía que ayudar a la gente”.

Según ha relatado Pradas en el programa de Gonzo, intercambió con el expresident una primera llamada entre las 9 y las 10 de la mañana, en la que Mazón le solicitó que le mantuviese informado de la situación. Un par de horas más tarde, el dirigente popular compareció ante los medios para mantener la calma sobre la situación. “Yo en su piel, hubiera cancelado la agenda”, ha sentenciado Pradas en la entrevista al rememorar el inicio de la jornada.

La primera llamada que Carlos Mazón no cogió a la exconsellera durante ese día se produjo poco antes de las 13 horas. Ante esta intentona, Pradas le escribió un mensaje de texto explicándole la situación hidrológica, del que obtuvo un “perfecto” como respuesta.

Casi a las dos de la tarde, el jefe de gabinete y compañero de piso en València del expresident, José Manuel Cuenca, le comentó a Pradas que Mazón estaba “de actos”, por lo que la comunicación se produciría a través de él. Si la información que le facilitó Pradas a Cuenca llegaba a Mazón, la exconsellera se lo “imagina”, ya que “sabían que se iba a convocar un Cecopi y sabían que la situación era muy complicada”.

No obstante, el periodista incide durante la entrevista si Pradas considera que desde el equipo de Mazón tenían interés en estar informados, a lo que la exconsellera afirmó que sí; sin embargo, a la pregunta de si el expresident estaba preocupado, “no constaté esa información”.

Ante el silencio informativo de Mazón, Pradas se saltó la solicitud de Cuenca y llama al dirigente popular a las 16:29 horas, sin obtener respuesta. Una hora después, vuelve a insistir tras hablar con el alcalde de Utiel por la gravedad de la situación en el interior valenciano. Pasadas las cinco de la tarde, a las 17:37 horas, Pradas consiguió interrumpir el encuentro en El Ventorro. En este momento, informó al expresident sobre la comarca de Utiel-Requena, el Cecopi y el embalse de Forata. La respuesta a la llamada, según ha relatado Pradas, fue que le siguiera informando, aunque la exconsellera afirma en la primera parte de la entrevista que no le notó preocupado.

La siguiente llamada, esta vez sí atendida por Mazón, fue a las 18:16 horas, con el Cecopi ya en marcha y veinte minutos antes de que se redactase el primer borrador del mensaje Es-Alert que, finalmente, se envió a las 20:11 horas, cuando al menos 155 personas habían fallecido, según una investigación realizada por El País. Informó entonces del riesgo de desbordamiento de la presa de Forata, por donde pasa el río Magro, el cual desemboca en Cullera.

A las 19:10, mientras en el Cecopi se debatía la apropiación del mensaje Es-Alert, Salomé Pradas rememora que le informaron que la población afectada podría ascender a 80.000 personas. Sin embargo, no pudo contactar con Mazón, afirma. A las 19:25, se produce el último intento de Pradas por dar con su superior, sin éxito.

No será hasta las 19:43 horas, cuando Pradas y Mazón empiezan a comunicarse. Según lo que cree la exconsellera, el expresident se puso a trabajar a las 19:47 horas, aunque no sabía si iba a ir al Cecopi todavía. A las 20:10 horas, le informa que ya está de camino al centro, ubicado en L’Eliana. Todavía volvió a producirse otra comunicación vía teléfono a las 20:18 horas, momento en que el expresident le preguntó a Pradas “cómo llegar a la sala de emergencias” del recinto.

Ascenso y caída de Salomé Pradas en política

Tras ser destituida 20 días después de la catástrofe por el expresident Carlos Mazón, Pradas decidió tomarse un paréntesis en su vida laboral. Después de seis meses, en mayo de este año, la exconsellera de Justicia e Interior sustituyó el Consell en València por un bufete jurídico en Villareal, trabajo que compagina con la docencia en la Universitat Jaume I de Castellón (UJI).

Sin embargo, el día de la DANA, Pradas llevaba tres meses al mando de las Emergencias de la Generalitat, como ha querido remarcar durante el encuentro en laSexta. La exconsellera asumió las competencias en esta materia tras la salida de Vox del gobierno de coalición de la Comunitat Valenciana. El motivo de este reajuste de carteras fueron las desavenencias con el reparto de menores migrantes no acompañados. La región valenciana, según apuntó Feijóo en ese momento, debía acoger 23 niños. Sin embargo, el partido de ultraderecha acató las órdenes de Santiago Abascal sobre romper relaciones institucionales si eso sucedía, pese a la oposición de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y el que era entonces vicepresidente, Vicente Barrera.

Vídeo que ha subido Carlos Mazón para despedirse de las Cortes (Instagram)

En cuanto al cese, la exconsellera ha explicado en el programa que se produjo durante un encuentro en casa de Mazón, pese a intuirlo de antemano. “Nunca me ha dicho que se arrepiente de haberme cesado”, ha señalado Pradas sobre Mazón. No obstante, y ante las acusaciones del expresident sobre la exconsellera por su gestión de la DANA, Salomé Pradas apunta que “estaba tapando cualquier cosa que él creía que debía tapar”, ya que “el mayor error fue no haber estado allí”, señala la que fue encargada de Emergencias sobre Mazón.