La Policía Nacional explica cómo dejar de recibir llamadas de publicidad: “Existen dos herramientas que te ayudan a proteger tu privacidad”

Llamada de spam (consumidor.gob.pe)

La Policía Nacional ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en el que expone dos vías para poner fin a las llamadas no deseadas: la lista Stop Publicidad y la Lista Robinson. Estos servicios gratuitos ofrecen la posibilidad de no recibir más spam a través de una sencilla inscripción.

La existencia de estas herramientas permiten evitar estas molestias fácilmente y proteger tu privacidad. La Lista Robinson acaba con las llamadas basura y la lista Stop Publicidad esquiva cualquier intromisión no solicitada por email, correo postal u otros medios.

Su objetivo es sencillo: impedir que las empresas con las que no se tiene ninguna relación previa puedan contactar para ofrecer productos o servicios. Por ley, cualquier compañía que quiera enviar publicidad personalizada está obligada a consultar esta base de datos antes de lanzar una campaña comercial. Si el usuario está inscrito, la empresa no puede llamarle ni enviarle comunicaciones promocionales sin su consentimiento expreso.

El proceso de inscripción es rápido y se realiza en pocos minutos a través de su página web. Una vez registrado, el usuario puede seleccionar los canales por los que no desea recibir publicidad y modificar su configuración en cualquier momento.

Llamada de spam, o posible fraude. (Freepik)

Sin embargo, la efectividad no es inmediata: la protección plena puede tardar entre dos y tres meses en aplicarse, ya que las empresas deben actualizar sus bases de datos. Aun así, la Lista Robinson es una de las herramientas más eficaces para reducir el spam comercial y recuperar el control sobre la propia privacidad.

Y la Lista Stop Publicidad

A diferencia de la Lista Robinson, esta herramienta actúa directamente frente a campañas de marketing intrusivo realizadas sin consentimiento previo. Se busca facilitar el control del usuario sobre qué comunicaciones comerciales desea recibir.

El proceso de inscripción es gratuito y se realiza en pocos minutos desde su página web, donde el usuario puede seleccionar qué tipos de publicidad quiere bloquear. Además, el sistema permite modificar las preferencias o darse de baja en cualquier momento. Todas estas opciones ofrecen una protección flexible y adaptada a las necesidades de cada persona.

Un problema público

Las llamadas comerciales no deseadas se han convertido en una de las principales quejas de los consumidores en España. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un 82% de los usuarios sigue recibiendo comunicaciones comerciales sin haberlas solicitado. Además, un 37% admite que recibe más de diez al mes.

Imagen de recurso de una persona contestando una llamada telefónica. (Adobe Stock)

Pese a los intentos legislativos por controlar esta práctica, muchos ciudadanos continúan expuestos a técnicas de marketing agresivo que saturan sus teléfonos móviles y dificultan el uso normal del dispositivo. El problema no solo es la frecuencia, sino también la falta de transparencia sobre quién está detrás de cada llamada.

La gravedad del fenómeno ha obligado al Congreso a aprobar nuevas normas para frenar estas prácticas. De todos modos, las organizaciones de consumidores consideran que las medidas aún son insuficientes. La OCU insiste en que, mientras las empresas no estén obligadas a identificarse de forma clara y rastreable, las llamadas basura seguirán proliferando.

Además, estos consumidores denuncian que muchas compañías utilizan entramados de subcontratación que hacen prácticamente imposible rastrear el origen real de las llamadas. Por ello, tanto la Policía como los organismos de protección al consumidor coinciden en que se trata de un problema estructural. La solución de esta cuestión ataña distintos espacios como la educación, la regulación efectiva y la disposición de herramientas de bloqueo accesibles para toda la población.