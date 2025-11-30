España

Esta es la forma en la que hay que hervir los huevos para que queden perfectos, según una chef

Una de las cocineras más reconocidas de Cataluña que se ha convertido en una figura habitual en los medios de comunicación gracias a su trabajo de divulgación gastronómica

Guardar
Un bol con huevos duros
Un bol con huevos duros (Fuente)

La chef de Semproniana, Ada Parellada, nos explica cómo podemos hervir huevos para que queden perfectos y en su punto. Desde la cocina de su casa, la cocinera catalana ha ofrecido un consejo culinario para sacar el mayor provecho de un producto tan básico y tan completo como los huevos.

Esta mujer, conocida por dirigir el restaurante barcelonés Semproniana, se abre paso entre las cocinas más entrañables de Cataluña para resolver dudas de forma semanal. Por ahora, se dedica a arrojar luz sobre el desconocimiento de los productos frescos del día: desde las verduras y hortalizas hasta el pescado.

La cocinera hablará próximamente sobre otras cuestiones en cocina como los alimentos en conserva, recetas de dulces y, en resumen, de cualquier plato del día a día.

El arte de hervir huevos

Todo el mundo sabe hervir huevos o, mejor dicho, piensa que sabe hervir. A menudo creemos que se trata de un alimento sencillo y fácil de cocinar, además de un ingrediente fantástico. Sin embargo, la cocción del huevo en agua hirviente debe ser tratada como un arte que esconde unos cuantos secretos.

Una persona mete un huevo
Una persona mete un huevo duro en un bol con agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo duro puede consumirse de diversas formas: solo, de acompañamiento o de ingrediente en algunas recetas, como la ensaladilla rusa. Un manjar que se deja manipular de tantas formas como nuestra imaginación alcance, aunque eso no significa que no merezca su debido respeto.

Trucos para que salgan perfectos

Nadie conoce a alguien que no haya roto alguna vez un huevo al echarlo a la olla. Se trata de un ingrediente frágil y la realidad es que no importa el cuidado que intentemos tener al depositar este producto dentro de la cacerola con agua hirviendo. Por tanto, para evitar que la cáscara se rompa al contacto con el agua caliente, se debe nivelar la temperatura hasta un estado ambiente.

Otra forma de proteger el huevo antes de la ebullición es sacarlo de la olla con poco tiempo, los ponemos un rato en agua fría para templarlos. Así, su cocción se controla mejor.

Aceite como alimento acompañante (Freepik)
Aceite como alimento acompañante (Freepik)

Como última recomendación, añadir sal, vinagre y agua a la cocción. Estos ingredientes ayudan a que, si la cáscara se fisura durante el hervor, la clara se coagule de inmediato y no se desparrame por la olla. De este modo, el huevo mantiene su forma y se cocina sin problemas.

¿Quién es Ada Parellada?

Parellada (Granollers, 1967) se ha convertido en una figura habitual en los medios de comunicación gracias a su trabajo de divulgación gastronómica. Procede de una familia históricamente ligada a la restauración y dirige en Barcelona el emblemático restaurante Semproniana desde 1993.

Además de su labor culinaria, Parellada ha publicado varios libros de recetas y reflexiones gastronómicas, y ha participado en numerosos talleres para promover una alimentación saludable.

Más allá de los fogones, Parellada ha tenido también presencia pública en otros ámbitos. En 2015 se presentó como candidata independiente dentro de la lista de Junts pel Sí para las elecciones al Parlamento de Cataluña. Un año después, en 2016 recibió la Cruz de Sant Jordi, uno de los reconocimientos más destacados que otorga la Generalitat.

Su trayectoria demuestra que se ha convertido en un referente de la gastronomía catalana contemporánea. Una voz de autoridad a la hora de explicar técnicas, resolver dudas culinarias y acercar la cocina a todos los públicos.

Temas Relacionados

HuevosNutriciónCocinaComidaBarcelonaRestaurante BarcelonaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Policía Nacional explica cómo dejar de recibir llamadas de publicidad: “Existen dos herramientas que te ayudan a proteger tu privacidad”

Por ley, cualquier compañía que quiera enviar publicidad personalizada está obligada a consultar esta base de datos antes de lanzar una campaña comercial

La Policía Nacional explica cómo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Susanna Capdevila, experta en derecho familiar, sobre la idea de llevarse a los hijos a un lugar sin consentimiento ni comunicación: “Podría constituir un delito”

Es relativamente frecuente que uno de los progenitores decida trasladar al hijo en común a otro lugar sin el consentimiento del otro. Es fundamental contar con un abogado para hacer un asesoramiento legal

Susanna Capdevila, experta en derecho

Miguel Padilla, doctor: “No se trata de que te guste o no, hacer ejercicio es más que un hobby”

El doctor subraya que el ejercicio no requiere rutinas extremas ni largas horas en el gimnasio, pero sí constancia

Miguel Padilla, doctor: “No se

Silvia Severino, psicóloga, hace una reflexión sobre las redes sociales: “Internet no necesita saber dónde estamos o qué hacemos en tiempo real, vive y luego publica”

La experta advierte de los peligros asociados a esta conducta en su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico)

Silvia Severino, psicóloga, hace una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento familiar no basta para suprimir la obligación alimentaria

Un hombre consigue que la Justicia le retire la pensión a su exmujer tras probar que convive con su nueva pareja

Qué implica que Albacete declare ‘persona non grata’ a Pedro Sánchez: una moción simbólica elevada a arma política

“Según me voy hartando, más radical me voy haciendo”: los asistentes a la movilización del PP elevan el tono contra Pedro Sánchez

Condenadas a multas que alcanzan los 900 euros cuatro auxiliares de una residencia de ancianos de Cantabria por vejar a dos personas dependientes

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El presidente de Suzuki pronostica qué pasará con las automovilísticas con híbridos de gasolina: “En 2032 o 2033 se van a inflar a vender coches”

Juanma Lorente, abogado, explica la diferencia entre finiquito e indemnización: “Te lo tienen que pagar sí o sí”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán