Esta es la forma en la que hay que hervir los huevos para que queden perfectos, según una chef

La chef de Semproniana, Ada Parellada, nos explica cómo podemos hervir huevos para que queden perfectos y en su punto. Desde la cocina de su casa, la cocinera catalana ha ofrecido un consejo culinario para sacar el mayor provecho de un producto tan básico y tan completo como los huevos.

Esta mujer, conocida por dirigir el restaurante barcelonés Semproniana, se abre paso entre las cocinas más entrañables de Cataluña para resolver dudas de forma semanal. Por ahora, se dedica a arrojar luz sobre el desconocimiento de los productos frescos del día: desde las verduras y hortalizas hasta el pescado.

La cocinera hablará próximamente sobre otras cuestiones en cocina como los alimentos en conserva, recetas de dulces y, en resumen, de cualquier plato del día a día.

El arte de hervir huevos

Todo el mundo sabe hervir huevos o, mejor dicho, piensa que sabe hervir. A menudo creemos que se trata de un alimento sencillo y fácil de cocinar, además de un ingrediente fantástico. Sin embargo, la cocción del huevo en agua hirviente debe ser tratada como un arte que esconde unos cuantos secretos.

El huevo duro puede consumirse de diversas formas: solo, de acompañamiento o de ingrediente en algunas recetas, como la ensaladilla rusa. Un manjar que se deja manipular de tantas formas como nuestra imaginación alcance, aunque eso no significa que no merezca su debido respeto.

Trucos para que salgan perfectos

Nadie conoce a alguien que no haya roto alguna vez un huevo al echarlo a la olla. Se trata de un ingrediente frágil y la realidad es que no importa el cuidado que intentemos tener al depositar este producto dentro de la cacerola con agua hirviendo. Por tanto, para evitar que la cáscara se rompa al contacto con el agua caliente, se debe nivelar la temperatura hasta un estado ambiente.

Otra forma de proteger el huevo antes de la ebullición es sacarlo de la olla con poco tiempo, los ponemos un rato en agua fría para templarlos. Así, su cocción se controla mejor.

Como última recomendación, añadir sal, vinagre y agua a la cocción. Estos ingredientes ayudan a que, si la cáscara se fisura durante el hervor, la clara se coagule de inmediato y no se desparrame por la olla. De este modo, el huevo mantiene su forma y se cocina sin problemas.

¿Quién es Ada Parellada?

Parellada (Granollers, 1967) se ha convertido en una figura habitual en los medios de comunicación gracias a su trabajo de divulgación gastronómica. Procede de una familia históricamente ligada a la restauración y dirige en Barcelona el emblemático restaurante Semproniana desde 1993.

Además de su labor culinaria, Parellada ha publicado varios libros de recetas y reflexiones gastronómicas, y ha participado en numerosos talleres para promover una alimentación saludable.

Más allá de los fogones, Parellada ha tenido también presencia pública en otros ámbitos. En 2015 se presentó como candidata independiente dentro de la lista de Junts pel Sí para las elecciones al Parlamento de Cataluña. Un año después, en 2016 recibió la Cruz de Sant Jordi, uno de los reconocimientos más destacados que otorga la Generalitat.

Su trayectoria demuestra que se ha convertido en un referente de la gastronomía catalana contemporánea. Una voz de autoridad a la hora de explicar técnicas, resolver dudas culinarias y acercar la cocina a todos los públicos.