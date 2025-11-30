España

El restaurante en Vallecas que recomienda la Guía Repsol y al que va la reina Sofía: “Tiene una carta de estilo clásico”

El local hostelero promueve recetas clásicas que combina con opciones vegetarianas, las cuales han probado personalidades como Leiva o Sonsoles Ónega

El restaurante La Merced, en
El restaurante La Merced, en la Villa de Vallecas de Madrid, cuenta entre sus visitantes con la reina Sofía, así como Leiva o Sonsoles Ónega.

La ciudad de Madrid, no solo por ser la capital del Estado, sino también por ser un crisol de culturas, es uno de los centros neurálgicos de la gastronomía en España. Entre todos los establecimientos, destaca en esta ocasión uno de ellos por ser lugar de reunión de la reina Sofía. Pero no solo recibe a la realeza española, sino también a numerosos críticos de cocina, así como cantantes como Leiva, a la presentadora Sonsoles Ónega o actores como Vicente Gil y Carlos Olalla.

El restaurante La Merced, situado en el corazón del antiguo casco de Villa de Vallecas, ha consolidado su reputación como uno de los establecimientos gastronómicos más destacados del distrito. Desde su apertura en septiembre de 1987, este local ha atraído tanto a vecinos como a personalidades reconocidas, entre las que se encuentran la reina Sofía, quien, según ha informado 20Minutos, ha acudido hasta en siete ocasiones.

El barrio de Vallecas, conocido por su arraigada identidad y su historia como municipio independiente de Madrid hasta hace apenas unas décadas, se caracteriza por su ambiente popular y su oferta culinaria diversa. En este contexto, La Merced ha sabido mantener una propuesta gastronómica de calidad, lo que le ha valido la recomendación de la Guía Repsol y la fidelidad de una clientela variada.

La dirección del restaurante recae en Mercedes García Egido, quien ha liderado el proyecto desde sus inicios. Bajo su gestión, el establecimiento ha apostado por una cocina clásica, en la que, según destacan desde el propio local en declaraciones recogidas por 20Minutos, “las materias primas están hechas sin trampas ni cartón”. La supervisión de la cocina corre a cargo de Marvin Fasabi Sánchez, jefe de cocina responsable de garantizar la calidad y autenticidad de cada plato.

El secreto del local: cuatro menús y una carta variada

La oferta gastronómica de La Merced se articula en torno a cuatro menús principales, pensados para satisfacer distintos gustos y presupuestos. El menú vegetariano, que incluye un vermú de bienvenida, seis pases y un postre, tiene un precio de 47,85 euros. Por otro lado, el Menú 1987, en homenaje al año de apertura del restaurante, se compone de una bienvenida, cuatro entrantes, un segundo plato y un postre, y está disponible por 66 euros.

El Menú Degustación, la opción más completa, ofrece una bienvenida, ocho entrantes, un plato principal y un postre, por 88 euros. Finalmente, el Menú 2096, considerado uno de los más asequibles, incluye la misma bienvenida que el resto, cinco entrantes, un principal y un postre, con un precio de 55 euros. Además de estos menús, los comensales pueden optar por la carta.

La Merced ha logrado consolidarse como un referente en la zona, no solo por la calidad de su cocina, sino también por el ambiente acogedor que ofrece a sus clientes. Fotografías de visitantes ilustres decoran las paredes del local, testimonio de la proyección que ha alcanzado en el panorama gastronómico madrileño. Según ha subrayado 20Minutos, la combinación de tradición, atención personalizada y una oferta culinaria cuidada ha convertido a este restaurante en una parada obligada para quienes buscan disfrutar de la gastronomía en uno de los barrios con más personalidad de Madrid.

Los cinco restaurantes madrileños con Soles en la Guía Repsol

La ciudad de Madrid cuenta con una gran diversidad culinaria que aglutina recetas de todos los continentes. De distintas categorías y precios, los bares y restaurantes se repiten en cada esquina de la capital del Estado. En total, el software que monitorea la hostelería DeiSoft ha calculado que hay, aproximadamente, 22.000 establecimientos dedicados a saciar el hambre de los habitantes de la ciudad y sus visitantes. Entre las cocinas madrileñas, recientemente se han descubierto cuáles poseerán estrellas Michelin el próximo 2026: tres locales.

Hay seis establecimientos de hostelería
Hay seis establecimientos de hostelería en Madrid que, este año, han sido galardonados con los Soles de la Guía Repsol.

Además de estos, cinco restaurantes han contado este año 2025 con Soles en la Guía Repsol. Todos distribuidos dentro de la circunvalación de la M-30, tienen como parte del personal de cocina a los chefs Mario, Rafael y Juan Diego Sandoval (restaurante Coque); David García y Juanma del Rey (Corral de la Morería); Dabiz Muñoz (DiverXO); Diego Guerrero (DSTAgE); Paco Roncero (con su mismo nombre en el local); y Ricardo Sanz (también con su identificación como marca personal).

