Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify España

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Spotify difundió su nuevo top con los podcast más escuchados en España esta semana.

Entre temáticas de crimen real, comedia, entrevistas y desarrollo personal, el listado ofrece una fotografía para todos los gustos.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más reproducidos en Spotify en España

1. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

2. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

3. Musas

¡Bienvenidas y bienvenidos a Musas! Un podcast para sentarte en el sofá con nosotras y hablar de todo: lo cotidiano, lo profundo, lo que nos hace reír y lo que casi nunca se dice. Aquí caben musas y musos, historias potentes, personas inspiradoras y charlas que rompen tabúes sin perder el humor. Queremos que nos sientas cerca, como esas amigas (y amigos) con los que puedes hablar de todo

4. Bimboficadas

De los creadores de "No soy solo una cara bonita" llega: "Sí, soy solo una cara bonita". Samantha Hudson y María Barrier abordarán los temas más trillados y woke en bimboficadas. Todos los lunes en Spotify. Edición, sonido y cámara de: junaked e ikertorre. 3

5. Poco se Habla! Briten y Xuso Jones

"Poco se Habla" es un podcast lleno de humor y espontaneidad creado por Ana Brito de "El Show de Briten" y Xuso Jones, dos creadores de contenido en alza. En este podcast, tratarán temas tabú de los que poco se hablan con mucha naturalidad, sinceridad y desmitificando teorías. Y lo harán con un invitado diferente cada semana. El objetivo de Ana y Xuso; hacer reír, pasárselo bien y llenarse la cartera de billetes. "Poco se Habla" es una producción de PodiumPodcast y ha sido galardonado como Mejor Anfitrión y Anfitriona en los III Premios Ondas Globales del Podcast.

6. FLUIR CON EL CAOS

FLUIR CON EL CAOS es un podcast de Diana Hidalgo, ingeniera y coach con una mente curiosa e inconformista. En este espacio invito a referentes que me apasionan para conversar sobre cambios, crecimiento personal y experiencias de vida. Una mirada profunda e íntima para aprender a vivir en coherencia y calma, incluso en momentos de CAOS Cada episodio es una invitación a soltar el control de tu mente, “ cuestionarte, disfrutar y atreverte más a SEER. Subscríbete a la Newsletter en https:dianahidalgocoach.com https:www.instagram.comdianahidalgocoach

7. DAVID JIMÉNEZ - El Director

Un podcast para mentes libres donde David Jiménez conversa con las voces más atrevidas y revela lo que otros censuran. Sin camisetas ideológicas ni ataduras al poder. Todos los lunes a las 18h. También en el canal de YouTube "David Jiménez - El Director".

8. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar. Temporada 8, producido por PodiumPodcast.

9. Pedimos?

Nuevos episodios cada domingo Un podcast de juniorhealyjeje x hypehypehype

10. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza
Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (REUTERS/Dado Ruvic)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a asesinos seriales y hasta acompañamiento psicológico. Los usuarios disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cuando se están bañando o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están platicando con sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.

