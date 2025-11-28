España

Tarifa de la luz en España este 29 de noviembre

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa del servicio eléctrico
La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más altas y más bajas de este sábado 29 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 83.21 euros por megavatio hora para este sábado, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo publicó que la tarifa más caro del servicio eléctrico será de 110.34 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más barato de la luz en el país llegará a los 44.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 29 de noviembre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 110.34 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 102.08 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.32 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 85.2 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 84.1 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 84.1 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.46 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 93.54 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.35 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 54.3 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 51.91 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 46.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 44.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 51.03 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 61.72 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 84.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 95.82 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.05 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 100.8 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 96.06 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 91.65 euros por megavatio hora.

