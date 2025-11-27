España

Los españoles desconfían del Black Friday pero adelantan las compras: “Que la Navidad no te agarre desprevenido”

Cada consumidor gastará de media 210 euros en el viernes negro y la mayor parte del presupuesto se destinará a la compra de ropa, tecnología y regalos diversos

Guardar
Encuesta Black Friday

El Black Friday se ha establecido en España como una de las rebajas más esperada por los consumidores. El viernes negro, con origen en Estados Unidos, es aprovechado también por los ciudadanos para adelantar las compras de invierno y navideñas como los regalos, la ropa para las fiestas de diciembre y los juguetes para los más pequeños de la casa.

Esta jornada de rebajas, celebrada el último viernes de cada mes -aunque en la actualidad se ha alargado incluso a los días previos-, marca también el inicio de la Navidad. Pese a que muchos aprovechan los descuentos para comprar, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó que, en la pasada campaña (2024), de 15.000 precios analizados de 60 tiendas online de electrónica y electrodomésticos, solo el 30% registró bajadas reales, mientras que el 43% aumento de precio y el 27% restante permaneció estable.

Este tipo de prácticas llevadas a cabo por las tiendas no solo vulnera la normativa, sino que hace aumentar la desconfianza de los compradores en las grandes compañías. Según la OCU, el 67% considera que algunas tiendas aumentan los precios antes del viernes negro para anunciar así descuentos ficticios. Pese a esta desconfianza de los ciudadanos, el 71% de los encuestados considera que las ofertas merecen la pena siempre que se hagan con conocimiento.

Precios ficticios o reales

Sobre esta creencia, la opinión de los españoles está dividida. Por un lado, están los que consideran que estas prácticas fraudulentas se aplican en una parte importante de las ofertas, mientras que otros confían en que las tiendas no estén anunciando falsas rebajas para promocionar sus productos.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un escaparate que anuncia descuentos por el Black Friday, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (Jesús Hellín / EuropaPress)

“Adelantan los precios para que luego te de la percepción de que había una rebaja”, señala Raquel Ejido (21). Esta opinión es apoyada por Elisa Hidalgo (75), aunque matiza que estas prácticas abusivas no se dan en todos los establecimientos sino que depende de la tienda.

Una opinión opuesta es la que mantiene Ana Morales (24), que asegura que no es verdad, ya que una amiga suya “estaba detrás de unas botas y en Black Friday estaban más baratas, pero luego volvieron a subir a su precio actual”, señala. “Si tú puedes hacer como una investigación previa, hay muchos productos que uno le hace seguimiento y en el viernes negro caen significativamente”, apunta Henry Omaña (29 años)

Cumplir con la carta de Navidad

Según el informe Consumo en el Golden quarter 2025, elaborado por KPMG y Appinio, entre noviembre y enero, los hogares destinarán de media 969 euros a compras, siendo el Black Friday la principal fecha de consumo, con un gasto medio de 379 euros. Además, el estudio recoge que el 80% de los encuestados adelantará la compra de los regalos navideños de Papá Noel y los Reyes Magos para aprovechar las ofertas del viernes negro.

Infobae sale a la calle
Infobae sale a la calle a preguntar a los españoles por el Black Friday.

Además, según el informe Black Friday 2025de OBS Business School, cada español gastará de media 210 euros en el viernes negro y la mayor parte del presupuesto se destinará a la compra de ropa, tecnología y regalos diversos, aunque a estos productos los siguen de cerca los cosméticos y juguetes.

Pese a que el porcentaje de españoles que considera que las ofertas son buenas es elevado, muchos siguen sin confiar en los carteles negros y rojos que anuncian bajadas de precios. “Vas a las grandes superficies y el descuento es mínimo y, si te das cuenta, no hay una bajada real, es el mismo precio”, argumenta Aitor Calvo (30 años). El joven asegura también que él compra “el precio que es” ya que considera que la oferta “tampoco es mucha”. Además, según el mismo informe, la empresa que más vende durante este periodo de descuentos es Amazon, seguida de Ikea, El Corte Inglés, Decathlon, Zara, Adidas y Nike.

Un escaparate anuncia descuentos por
Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / EuropaPress)

Una opinión contraria tiene Henry Omaña (29), que prefiere adquirir en el Black Friday todas las compras navideñas “para que luego la Navidad no te agarre desprevenido”. Esta también es la opinión de Jorge (51) y Sandra (46), que ya han comprado regalos para los hijos e incluso se han hecho con algunas de las peticiones de la carta de Navidad.

“Soy una persona bastante compradora, con lo cual va a venir bien. Tengo varias cosas en mente”, asegura Andrea (29). Además, tanto ella como su acompañante, Rosana (42), han destacado que adelantarán las compras navideñas y las de los cumpleaños para aprovechar al máximo los descuentos disponibles en las diversas tiendas que ya se suman a esta jornada de rebajas. El Black Friday concluirá el viernes 28 de noviembre, pero le tomarán el relevo el Ciber Monday -centrado en productos tecnológicos- y las rebajas de Navidad.

Temas Relacionados

Black FridayRebajasDescuentosOCUEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sebastián Llosa, el sobrino cantante de Mario Vargas Llosa: “El éxito de algún familiar no te asegura en nada el tuyo”

El artista peruano inicia en Madrid su primera gira internacional y comparte con ‘Infobae España’ sus expectativas, trayectoria y vínculos familiares

Sebastián Llosa, el sobrino cantante

Un gesto histórico o un suicidio reputacional: lo que se juega RTVE con su decisión sobre la participación en Eurovisión con Israel

El presidente de la Corporación, José Pablo López, comparece este jueves 27 de noviembre para comunicar la postura definitiva de la cadena pública sobre la participación de España en el certamen europeo

Un gesto histórico o un

Un Ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

Ha participado en las ediciones de la Feria de la Tapa de Las Rozas de 2023, 2024 y 2025, cuando ya tenía la deuda. Los requisitos del concurso impiden a los negocios con deuda participar, pero nadie los comprobó en este caso. Tras la llamada de este diario, ha sido excluido

Un Ayuntamiento del PP expulsa

Invertir en trasteros, la apuesta ganadora del pequeño ahorrador: “Dan doble rentabilidad que la vivienda y son mucho más baratos”

Su rendimiento alcanza un 12% de media, superior al 6,9% de los pisos, al 11,5% que dan las oficinas, al 9,9% de los locales comerciales y al 6,2% de los garajes

Invertir en trasteros, la apuesta

El uso de la inteligencia artificial irrumpe entre los abogados: “Quien no aprenda a trabajar con ella quedará rezagado”

El uso de la IA podía igualar la competencia entre las pequeñas y grandes firmas

El uso de la inteligencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP expulsa

Un Ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

Pérez Llorca afronta su investidura en la Comunidad Valenciana sin el paraguas del PP nacional y con Vox dispuesto a decidir su voto en el último minuto

Los nitazenos dejan 305 muertes en Europa, pero su amenaza es “baja” en España: la nueva droga 500 veces más potente que la heroína y más letal que el fentanilo

Ábalos y Koldo enfrentan una jornada clave en el Supremo en la que podrían acabar durmiendo en la cárcel

Exteriores “está siguiendo muy de cerca” la situación de alrededor de 400 ciudadanos españoles atrapados en Guinea Bissau tras el golpe de Estado

ECONOMÍA

Invertir en trasteros, la apuesta

Invertir en trasteros, la apuesta ganadora del pequeño ahorrador: “Dan doble rentabilidad que la vivienda y son mucho más baratos”

Los funcionarios consiguen su subida salarial: hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar el paro y ser autónomo al mismo tiempo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions