Los españoles desconfían del Black Friday pero adelantan las compras: “Que la Navidad no te agarre desprevenido”

El Black Friday se ha establecido en España como una de las rebajas más esperada por los consumidores. El viernes negro, con origen en Estados Unidos, es aprovechado también por los ciudadanos para adelantar las compras de invierno y navideñas como los regalos, la ropa para las fiestas de diciembre y los juguetes para los más pequeños de la casa.

Esta jornada de rebajas, celebrada el último viernes de cada mes -aunque en la actualidad se ha alargado incluso a los días previos-, marca también el inicio de la Navidad. Pese a que muchos aprovechan los descuentos para comprar, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó que, en la pasada campaña (2024), de 15.000 precios analizados de 60 tiendas online de electrónica y electrodomésticos, solo el 30% registró bajadas reales, mientras que el 43% aumento de precio y el 27% restante permaneció estable.

Este tipo de prácticas llevadas a cabo por las tiendas no solo vulnera la normativa, sino que hace aumentar la desconfianza de los compradores en las grandes compañías. Según la OCU, el 67% considera que algunas tiendas aumentan los precios antes del viernes negro para anunciar así descuentos ficticios. Pese a esta desconfianza de los ciudadanos, el 71% de los encuestados considera que las ofertas merecen la pena siempre que se hagan con conocimiento.

Precios ficticios o reales

Sobre esta creencia, la opinión de los españoles está dividida. Por un lado, están los que consideran que estas prácticas fraudulentas se aplican en una parte importante de las ofertas, mientras que otros confían en que las tiendas no estén anunciando falsas rebajas para promocionar sus productos.

Imagen de archivo de un escaparate que anuncia descuentos por el Black Friday, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (Jesús Hellín / EuropaPress)

“Adelantan los precios para que luego te de la percepción de que había una rebaja”, señala Raquel Ejido (21). Esta opinión es apoyada por Elisa Hidalgo (75), aunque matiza que estas prácticas abusivas no se dan en todos los establecimientos sino que depende de la tienda.

Una opinión opuesta es la que mantiene Ana Morales (24), que asegura que no es verdad, ya que una amiga suya “estaba detrás de unas botas y en Black Friday estaban más baratas, pero luego volvieron a subir a su precio actual”, señala. “Si tú puedes hacer como una investigación previa, hay muchos productos que uno le hace seguimiento y en el viernes negro caen significativamente”, apunta Henry Omaña (29 años)

Cumplir con la carta de Navidad

Según el informe Consumo en el Golden quarter 2025, elaborado por KPMG y Appinio, entre noviembre y enero, los hogares destinarán de media 969 euros a compras, siendo el Black Friday la principal fecha de consumo, con un gasto medio de 379 euros. Además, el estudio recoge que el 80% de los encuestados adelantará la compra de los regalos navideños de Papá Noel y los Reyes Magos para aprovechar las ofertas del viernes negro.

Infobae sale a la calle a preguntar a los españoles por el Black Friday.

Además, según el informe Black Friday 2025de OBS Business School, cada español gastará de media 210 euros en el viernes negro y la mayor parte del presupuesto se destinará a la compra de ropa, tecnología y regalos diversos, aunque a estos productos los siguen de cerca los cosméticos y juguetes.

Pese a que el porcentaje de españoles que considera que las ofertas son buenas es elevado, muchos siguen sin confiar en los carteles negros y rojos que anuncian bajadas de precios. “Vas a las grandes superficies y el descuento es mínimo y, si te das cuenta, no hay una bajada real, es el mismo precio”, argumenta Aitor Calvo (30 años). El joven asegura también que él compra “el precio que es” ya que considera que la oferta “tampoco es mucha”. Además, según el mismo informe, la empresa que más vende durante este periodo de descuentos es Amazon, seguida de Ikea, El Corte Inglés, Decathlon, Zara, Adidas y Nike.

Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / EuropaPress)

Una opinión contraria tiene Henry Omaña (29), que prefiere adquirir en el Black Friday todas las compras navideñas “para que luego la Navidad no te agarre desprevenido”. Esta también es la opinión de Jorge (51) y Sandra (46), que ya han comprado regalos para los hijos e incluso se han hecho con algunas de las peticiones de la carta de Navidad.

“Soy una persona bastante compradora, con lo cual va a venir bien. Tengo varias cosas en mente”, asegura Andrea (29). Además, tanto ella como su acompañante, Rosana (42), han destacado que adelantarán las compras navideñas y las de los cumpleaños para aprovechar al máximo los descuentos disponibles en las diversas tiendas que ya se suman a esta jornada de rebajas. El Black Friday concluirá el viernes 28 de noviembre, pero le tomarán el relevo el Ciber Monday -centrado en productos tecnológicos- y las rebajas de Navidad.