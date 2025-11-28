España

Los bebés ya saben qué esperar de sus padres a partir del primer año de vida, revela un estudio

Los niños cuyas madres atienden con sensibilidad su llanto desarrollan seguridad y confianza hacia sus padres

Guardar
Una madre abraza a su
Una madre abraza a su bebé (AdobeStock)

Con solo un año de vida, los bebés todavía no pueden hablar, pero ya han aprendido lo suficiente para saber relacionarse en cierta medida: repiten sonidos o balbucean para llamar nuestra atención, se muestran tímidos con personas que no conocen, tienen juguetes favoritos y lloran cuando sus padres se van. A pesar de todo el desarrollo que tienen aún por delante, a esta edad los bebés ya han formado ciertas expectativas sobre sus padres.

Un reciente estudio de la Universidad Reichman de Israel ha descubierto que desde el primer año de vida los bebés ya saben qué pueden esperar de sus padres ante sus propias acciones, como el llanto. Los resultados revelan que un bebé que, cuando llora, recibe atención y consuelo por parte de sus padres de forma constante, tiende a esperar ayuda y desarrollar un sentido de la seguridad. Por el contrario, si el bebé se acostumbra a respuestas inconsistentes por parte de sus cuidadores, experimentará un sentimiento de incertidumbre y aprenderá a ser más independiente.

La investigación ha sido publicada en la revista Attachment & Human Development y ha analizado el comportamiento de 72 madres con sus bebés durante el primer año de vida. Cuando los pequeños tenían cuatro meses, se registraron las interacciones en el hogar para examinar cómo respondían las madres al llanto de sus bebés, ya sea estando presentes y tranquilizándolos o manteniéndose distantes.

Una madre jugando con su
Una madre jugando con su bebé (AdobeStock)

Seis meses después, cuando los bebés cumplieron diez meses, se les enseñó una breve función de marionetas que representaba un oso de peluche que acudía al llanto de un bebé oso. La primera vez lo hizo de forma cariñosa; la segunda vez fue frío e indiferente. Al monitorear las reacciones de los bebés para comprobar si correspondía con sus propias experiencias, observaron un patrón: los bebés cuyas madres habían acudido a su llanto con calma esperaban que el oso de peluche cuidador actuara igual, de forma comprensiva. Sin embargo, los niños cuyas madres se comportaban de forma distante a su llanto se mostraron indiferentes con el oso de peluche cuidador.

Los bebés forman expectativas sobre sus padres

Después de la función, los investigadores les ofrecieron a los niños jugar con los osos de peluche. En este momento, también se identificó un patrón que coincidía con la experiencia registrada cuatro meses atrás. Los bebés con madres comprensivas y cariñosas eligieron jugar con el oso de peluche receptivo, mientras que los niños con madres distantes optaron por el oso de peluche insensible.

Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”.

Las conclusiones de la investigación muestran que las expectativas de los niños hacia el comportamiento de sus padres son el reflejo de experiencias pasadas. Esto pone de manifiesto que, ya en edades muy tempranas, los bebés tienen una opinión más o menos formada sobre qué pueden esperar de sus padres.

“Los resultados transmiten un mensaje alentador para los padres: el primer año de vida es un período particularmente significativo, durante el cual las interacciones diarias sientan las bases de la resiliencia emocional del niño. Las respuestas constantes, atentas y de apoyo moldean la sensación de seguridad del bebé y su confianza fundamental en el mundo que lo rodea“, concluye la doctora Tahli Frenkel, psicóloga clínica y profesora titular de la Escuela de Psicología Baruch Ivcher de la Universidad Reichman.

Temas Relacionados

BebésNiñosPadresMadresCrianzaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de

Bianca, veterinaria: “Estos hábitos que haces sin querer empeoran la ansiedad de tu perro”

Algunas rutinas cotidianas que parecen inofensivas pueden incrementar el nerviosismo de los animales y afectar a su bienestar emocional

Bianca, veterinaria: “Estos hábitos que

Dabiz Muñoz se confiesa en ‘El Hormiguero’: de su trastorno neurológico, la hipertimesia, a la alimentación de su hija Laia

El chef ha acudido al programa presentado por Pablo Motos para presentar su cómic, ‘XOTIME’, a la venta desde el pasado 24 de noviembre

Dabiz Muñoz se confiesa en

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

La electricidad abarata la cesta en el penúltimo mes del año, pero ocio, cultura y alimentos mantienen la presión en el IPC y elevan la tasa subyacente en una décima hasta el 2,6%

La bajada del precio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

A partir del 1 de

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions