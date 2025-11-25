España

TVE estrena ‘Ena, la reina Victoria’ y su creador tiene que pedir perdón en redes sociales por un fallo en la emisión: “Creía que esto no iba a ocurrir”

El creador de la ficción, Javier Olivares, ha salido al paso a través de su perfil de X ante el malestar de los espectadores

Escena de la serie 'Ena, la reina Victoria Eugenia'. (RTVE)

La Promesa es uno de los grandes éxitos de TVE y la cadena pública, consciente de ello, ha apostado por un formato que va de la mano. Se trata de Ena, la reina Victoria, una nueva ficción que se estrenó este lunes, 24 de noviembre, y que llega a la pequeña pantalla para complementar el universo de La Promesa.

Y es que durante los capítulos es normal que los personales se refieran a la Casa Real. El duque de Carvajal y Cifuentes, por ejemplo, ha dicho en varias ocasiones que es consejero de su majestad Alfonso XIII, y el servicio ha comentado el menú que se sirvió en la boda de los reyes. Ahora estas figuras tiene rostro y los espectadores pueden conocer a fondo a los reyes de La Promesa.

Escena de la serie 'Ena' de TVE. (RTVE)

La expectación era máxima, no solo por los deseos de los televidentes de disfrutar de una nueva producción, también porque han hecho falta dos años para que TVE emita Ena. Se trata de una serie creada por Javier Olivares (El ministerio del tiempo) y está basada en la novela homónima de Pilar Eyre.

Los problemas del directo y las disculpas de su creador

Pese a ello, para muchos espectadores el estreno no ha sido como se imaginaban y así lo han hecho saber en X (antiguo Twitter), donde han criticado un punto en concreto: la emisión no ha sido en versión original. Según se ha conocido, en Ena hay diferentes escenas que fueron rodadas en inglés en los primeros capítulos, concretamente en los que se emitieron este lunes. Los espectadores lo han notado y se han quejado a través de la redes sociales, criticando que no se pudieron disfrutar en versión original.

Escena de la serie 'Ena' de TVE. (RTVE)

De hecho, la audiencia tuvo que cambiar la configuración de su televisor para entender a los personajes, si bien lo que se escuchaba era un doblaje en castellano con fuerte acento británico. A falta de saber si se trató de un error o de una decisión, Javier Olivares ha salido al paso y ha pedido disculpas en varias ocasiones, explicando que “la serie en su versión original está grabada en inglés. El doblaje es posterior y por decisiones ajenas a mí. Lo siento”.

Olivares también ha dejado claro que no ha sido decisión suya que la emisión haya sido así, y ha reiterado sus disculpas: “Siento los problemas que muchos estáis teniendo para ver Ena en versión original. Creía que ESTO NO IBA A OCURRIR", ha escrito en una de sus últimas publicaciones de X.

Escena de la serie 'Ena' de TVE. (RTVE)

Cabe recordar que tras la première madrileña de Ena, el pasado 11 de noviembre, varios asistentes al preestreno cuestionaron la decisión de doblar al castellano a los personajes ingleses de la serie. “Viendo la versión doblada, agradezco que el espectador pueda elegir entre esta opción y la versión original —con sus distintos idiomas— disponible en RTVE Play y en dual en la emisión lineal”, explicó su creador a El Confidencial, días antes del lanzamiento. El guionista era plenamente consciente de que el “castellano inglés” generado por el doblaje no terminaba de convencer y confiaba en que pudiera ajustarse antes de su emisión televisiva.

