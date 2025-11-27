En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

José Luis Ábalos abandona el Tribunal Supremo el pasado 15 de octubre. (Diego Radamés/Europa Press)

Buenos días. Este jueves, 27 de noviembre, puede ser otro día señalado en el vertiginoso 2025 político y judicial. José Luis Ábalos y Koldo García acuden al Tribunal Supremo, donde han sido llamados a una vistilla en la que el juez Leopoldo Puente ha de decidir si los envía a prisión. El primero comparecerá a las 10:00 horas y el segundo, a las 12:30.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19,5 para García por la trama de las mascarillas durante la pandemia del Covid-19. Están acusados de cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para el tercero de los implicados en la causa, el comisionista Víctor de Aldama, la petición se reduce a siete años.

En las últimas horas, tanto Ábalos como Koldo han pasado al ataque por flancos que aún no habían explorado en su defensa. En particular, contra el Gobierno. Después de haber registrado preguntas al Ejecutivo en materia de corrupción, este miércoles el exministro avaló una información de El Español que sitúa a Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en un caserío para negociar el apoyo de EH Bildu al PSOE en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Las acusaciones que lidera el PP piden 30 años de cárcel para José Luis Ábalos y Koldo García.

Pero el jueves va más allá del Tribunal Supremo. Pleno en Les Corts Valencianes, debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Arrancará a las 11:00 horas y pende del apoyo de Vox, que quiere mantener la incógnita hasta el último minuto, si bien es el candidato que ellos mismos eligieron. Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo ya abordaron esta sesión y el voto positivo se da por hecho.

Otra previsión importante del día tiene lugar en el Congreso de los Diputados. La cámara aborda los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas aprobado por el Gobierno para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado. El Ejecutivo no logrará convencer al número de socios necesario, como ya han avanzado las distintas formaciones.