España

España se convierte en la cuarta mayor potencia de la Agencia Espacial Europea con una inversión de 2.275 millones de euros hasta 2030

España aporta de media 455 millones de euros al año a la Agencia Espacial Europea

España se convierte por primera
España se convierte por primera vez en la historia en el cuarto país mayor contribuyente a los programas de la ESA. (Composición Infobae)

España ha logrado situarse por primera vez como el cuarto mayor contribuyente de la Agencia Espacial Europea (ESA), junto a Alemania, Francia e Italia, superando a naciones como Reino Unido, Bélgica o Suiza. Esto implica también que la Agencia Espacial Española (AEE) adquiera compromisos por valor de 1.854 millones de euros para el periodo 2026-2030. El equivalente al 8,46% de la inversión total de los 23 países de la organización europea.

Sumados a los 421 millones adquiridos en 2022, la aportación española alcanzará los 2.275 millones de euros, con una media aportada de 455 millones al año, lo que implica un incremento superior al 50% respecto al periodo anterior y más del triple que en 2017.

“España se sitúa desde hoy como la cuarta mayor potencia de la ESA, con un papel destacado en la exploración espacial europea, en las aplicaciones y en sostenibilidad. Un salto histórico que nos coloca en primera línea, con más liderazgo y ambición”, ha destacado la ministra de Ciencia, Diana Morant.

Diana Morant en la Agencia
Diana Morant en la Agencia Espacial Española (AEE). (EF/Julio Muñoz)

Entre las apuestas más destacadas de España se encuentra la industria de lanzadores. Se destinarán 169 millones de euros para que el MIURA 5, desarrollado por PLD Space, forme parte de la futura generación de lanzadores europeos mediante el Desafío Europeo de Lanzadores (ELC) de la ESA.

El Gobierno español ha apoyado a PLD Space desde el inicio con el MIURA 1, el primer cohete suborbital, y ahora impulsa el desarrollo del MIURA 5 mediante una compra pública precomercial financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con entrega prevista para diciembre.

Además, la inversión española permite liderar programas clave de la ESA, como:

  • La constelación LEO-PNT de navegación por satélite.
  • La constelación IRIS2 de comunicaciones seguras.
  • El Sistema Europeo de Resiliencia de observación de la Tierra.
España quiere ser pionera en la limpieza del espacio: así es el sistema que captura satélites muertos y los regresa a la Tierra.

Crecimiento sostenido desde 2018

España, como miembro fundador de la ESA, forma parte de un reducido número de países capaces de liderar misiones espaciales nacionales y europeas. Desde 2018, la contribución española a la ESA ha crecido progresivamente, pasando de 202 millones de euros anuales a los 300 millones previstos para 2025.

“Es la mayor inversión en ciencia e innovación de nuestra historia para el espacio, un compromiso con nuestra industria y talento, para que el futuro se cree desde España y para Europa”, ha subrayado Morant.

El Ministerio de Defensa se encuentra inmerso en un proyecto tecnológico para mejorar la capacidad satelital de las comunicaciones militares

La ESA: misión y estructura

La Agencia Espacial Europea constituye la puerta de acceso al espacio para Europa. Su misión es configurar el desarrollo de la capacidad espacial europea y garantizar que la inversión en actividades espaciales genere beneficios a los ciudadanos.

Formada por 23 Estados miembros, la ESA coordina recursos económicos e intelectuales para ejecutar programas de gran alcance. Según el Artículo II de su convenio de creación: “La finalidad de la ESA será prever y fomentar, con fines exclusivamente pacíficos, la cooperación entre los Estados europeos en materia de investigación y tecnología espaciales y sus aplicaciones espaciales, con el objetivo de que se utilicen para fines científicos y para sistemas de aplicaciones espaciales operativas”, detalla la organización en su página web.

